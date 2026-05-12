Huế: Hơn 1.600 tỷ đồng mở rộng đường Vành đai 3 và xây cầu vượt đường sắt Bắc – Nam

Nguyễn Thuấn

12/05/2026, 13:55

Với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 và 3 tăng lên hơn 1.600 tỷ đồng, dự án vành đai 3 thành phố Huế sẽ bổ sung hạng mục cầu vượt đường sắt quy mô lớn để giải quyết áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực quốc lộ 1...

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi Sở Xây dựng thành phố Huế thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Vành đai 3.

Theo đó, dự án đường vành đai 3 được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 750 tỷ đồng lên hơn 1.600 tỷ đồng cho giai đoạn 2 và 3. Phần kinh phí tăng thêm chủ yếu dành cho hạng mục xây dựng cầu vượt đường sắt tại nút giao quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An.

Theo thiết kế, cầu vượt có chiều dài hơn 292 m, rộng 17,5 m với 4 làn xe, gồm 8 nhịp dầm. Công trình nằm trên tuyến vành đai 3 dài khoảng 6,5 km kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ 49A.

Điểm đầu cầu vượt nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, băng qua tuyến đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 để kết nối với đoạn phía Bắc của tuyến vành đai 3. Đây được xem là nút giao có mật độ phương tiện lớn do nằm gần bến xe phía Bắc và là cửa ngõ ra vào trung tâm TP Huế.

Theo Ban Quản lý dự án, khi tuyến vành đai 3 hoàn thành, lưu lượng phương tiện lưu thông qua khu vực dự kiến sẽ tăng mạnh. Nếu không đầu tư cầu vượt đường sắt, nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông sẽ gia tăng.

Trong tương lai, vành đai 3 sẽ là tuyến giao thông huyết mạch, chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 1 đi qua trung tâm thành phố. Việc xây dựng cầu vượt giúp giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao.

Dự án đường vành đai 3 đi qua các phường Hương An, Kim Long và Thủy Xuân, kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ 49A. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt rộng 43 m, đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè.

Ở giai đoạn 1, dự án đã hoàn thành cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương với tổng vốn đầu tư hơn 1.550 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang triển khai thi công đường Nguyễn Hoàng mở rộng và cầu An Ninh Hạ bắc qua sông Bạch Yến.

Trong đó, giai đoạn 2 của dự án dài khoảng 2,25 km, nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Lý Nam Đế, đồng thời xây dựng thêm 3 cầu bê tông cốt thép qua kênh đào. Giai đoạn 3 dài khoảng 3,6 km, nối từ khu vực cầu vượt sông Hương trên đường Bùi Thị Xuân đến quốc lộ 49A trên đường Võ Văn Kiệt.

