Hà Tĩnh: Cụm công nghiệp Lạc Thiện chính thức thành lập, ưu tiên dệt may và cơ khí

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện tại xã Đức Thịnh với quy mô khoảng 30 ha, tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 7/5/2026, Cụm công nghiệp Lạc Thiện do Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí Delta E&C làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cụm công nghiệp được định hướng phát triển đa ngành nghề, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như dệt may, gia công giày da, bao bì; cơ khí chế tạo, điện - điện tử; sản xuất đồ dân dụng; chế biến nông, lâm sản cùng các ngành công nghiệp hỗ trợ khác.

Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án được hưởng các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo Nghị định 32/2024/NĐ-CP cùng các chính sách ưu đãi về đất đai và hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công thương chủ trì công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Lạc Thiện; phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư xây dựng và vận hành dự án.

Các đơn vị chuyên môn khác thực hiện chức năng quản lý về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và các lĩnh vực liên quan nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng quy định.

Trong khi đó, UBND xã Đức Thịnh được giao phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư tuyến giao thông kết nối đến ranh giới cụm công nghiệp để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa.

Đối với chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ cam kết; tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ liên quan đến tiến độ xây dựng, vốn đầu tư, tình hình lao động, công tác bảo vệ môi trường và hiệu quả hoạt động dự án.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 571 ha. Trong đó, 12 cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư hạ tầng đã thu hút 179 dự án, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt hơn 63%.

Bên cạnh đó, 10 cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng hiện có 172 dự án đăng ký sản xuất với tỷ lệ lấp đầy đạt 31,22%.

Các ngành nghề hoạt động tại các cụm công nghiệp khá đa dạng, từ công nghiệp nhẹ, chế biến, cơ khí đến dịch vụ hạ tầng và logistics, tạo việc làm cho hơn 8.500 lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Để tạo sức bật cho lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Hà Tĩnh thời gian qua đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp.