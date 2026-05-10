Hà Tĩnh: Cụm công nghiệp Lạc Thiện chính thức thành lập, ưu tiên dệt may và cơ khí

Theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND
ngày 7/5/2026, Cụm công nghiệp Lạc Thiện do Công ty Cổ phần Xây dựng và Cơ khí
Delta E&C làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
Cụm công nghiệp được định hướng
phát triển đa ngành nghề, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như dệt may, gia công
giày da, bao bì; cơ khí chế tạo, điện - điện tử; sản xuất đồ dân dụng; chế biến
nông, lâm sản cùng các ngành công nghiệp hỗ trợ khác.
Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng kỹ
thuật của cụm công nghiệp sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 24
tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án được hưởng
các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo Nghị định 32/2024/NĐ-CP cùng các chính
sách ưu đãi về đất đai và hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.
UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công
thương chủ trì công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Lạc Thiện; phối
hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư
xây dựng và vận hành dự án.
Các đơn vị chuyên môn khác thực
hiện chức năng quản lý về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và
các lĩnh vực liên quan nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng quy định.
Trong khi đó, UBND xã Đức Thịnh
được giao phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định
cư, giải phóng mặt bằng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất đầu tư tuyến giao thông
kết nối đến ranh giới cụm công nghiệp để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất,
vận chuyển hàng hóa.
Đối với chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu
triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ cam kết; tuân thủ đầy đủ các quy định về
đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ
chế độ báo cáo định kỳ liên quan đến tiến độ xây dựng, vốn đầu tư, tình hình
lao động, công tác bảo vệ môi trường và hiệu quả hoạt động dự án.
Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 22 cụm
công nghiệp với tổng diện tích hơn 571 ha. Trong đó, 12 cụm công nghiệp do Nhà
nước đầu tư hạ tầng đã thu hút 179 dự án, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt hơn 63%.
Bên cạnh đó, 10 cụm công nghiệp
do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng hiện có 172 dự án đăng ký sản xuất với tỷ lệ lấp
đầy đạt 31,22%.
Các ngành nghề hoạt động tại các
cụm công nghiệp khá đa dạng, từ công nghiệp nhẹ, chế biến, cơ khí đến dịch vụ hạ
tầng và logistics, tạo việc làm cho hơn 8.500 lao động, đóng góp quan trọng vào
tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Để tạo sức bật cho lĩnh vực công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Hà Tĩnh thời gian qua đã đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai nhiều chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp.