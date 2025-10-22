Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Dân sinh

[Video]: Triều cường gây ngập ven phá Tam Giang do ảnh hưởng bão số 12

Nguyễn Thuấn

22/10/2025, 08:33

Do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), từ chiều 21/10, triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ven phá Tam Giang (đoạn qua xã Đan Điền, thành phố Huế) bị ngập sâu từ 0,5–0,8m. Nhiều hàng quán của các hộ kinh doanh ven phá bị nước tràn vào...

Triều cường dâng cao tràn vào hàng quán ven phá Tam Giang
Triều cường dâng cao tràn vào hàng quán ven phá Tam Giang

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Điền, cho biết địa phương đã cử lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, hướng dẫn người dân kê cao tài sản và theo dõi sát diễn biến mưa bão để kịp thời ứng phó.

Triều cường tràn bờ, nhiều tuyến đường, hàng quán ven phá Tam Giang ngập trong nước

Cùng ngày, ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 tại các xã Vinh Lộc, Phú Lộc – những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Tại xã Vinh Lộc, chính quyền đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư và lực lượng ứng phó tại chỗ; dự trữ 3,5 tấn gạo, hơn 1.100 thùng mì ăn liền, 3.600 lít xăng và 1.600 lít nước uống. Trạm y tế chuẩn bị thuốc men, phương tiện cấp cứu, đồng thời vận động người dân tích trữ lương thực, thực phẩm đủ dùng trong 7 ngày đề phòng mưa lũ kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến kiểm tra tại điểm sạt lở ở xã Phú Lộc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến kiểm tra tại điểm sạt lở ở xã Phú Lộc

Xã Phú Lộc cũng đã sẵn sàng phương án di dời 403 hộ dân với 1.497 nhân khẩu đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời di dời người dân ở khu vực ven biển, vùng trũng thấp đến nơi cao ráo, tuyệt đối không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng”. Các tổ công tác đã rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để chủ động di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế huy động lực lượng khắc phục sạt lở bờ sông tại xã Chân  Mây – Lăng Cô trong những ngày qua
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế huy động lực lượng khắc phục sạt lở bờ sông tại xã Chân  Mây – Lăng Cô trong những ngày qua

Bộ đội Biên phòng cũng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho nhân dân trước khi bão đổ bộ.

Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn trước bão số 12

15:42, 21/10/2025

Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn trước bão số 12

Hà Tĩnh chủ động xả nước hồ Kẻ Gỗ và nhiều hồ chứa lớn để ứng phó bão số 12

15:05, 21/10/2025

Hà Tĩnh chủ động xả nước hồ Kẻ Gỗ và nhiều hồ chứa lớn để ứng phó bão số 12

Trước bão số 12, Huế yêu cầu tàu thuyền tránh trú trước 19h ngày 20/10

16:31, 20/10/2025

Trước bão số 12, Huế yêu cầu tàu thuyền tránh trú trước 19h ngày 20/10

Từ khóa:

bão số 12 di dời dân phòng chống bão thành phố Huế ứng phó thiên tai

