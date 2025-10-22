Quảng Trị: Mưa lớn kéo dài, cảnh báo ngập sâu, sạt lở đất

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và hoàn lưu bão số 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, sở ngành triển khai phương án ứng phó, đặc biệt tại các điểm có nguy cơ cao sạt lở như Khe Sanh, Tà Rụt, Hướng Phùng, Đakrông, Kim Ngân và vùng trũng đô thị Đông Hà...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã ký ban hành công điện khẩn về việc chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Theo công điện, từ ngày 17 đến 20/10, nhiều khu vực trong tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa lớn liên tục, khiến lượng nước trong đất đã gần như bão hòa, mực nước tại các hồ chứa đạt từ 85–90% dung tích thiết kế. Tình trạng này làm tăng đáng kể nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, đô thị và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Qua rà soát của các địa phương, các điểm có nguy cơ cao sạt lở gồm Khe Sanh, Tà Rụt, Hướng Phùng, Đakrông, Kim Ngân…; trong đó nhiều tuyến đường dân sinh, taluy dương tại khu vực Tà Rụt và Hướng Phùng đã xuất hiện hiện tượng nứt đất, trượt mái.

Các điểm Tuyên Sơn, Tuyên Phú, Tuyên Lâm cũng được cảnh báo có khả năng xảy ra sạt lở mạnh khi mưa lớn tiếp diễn. Đáng chú ý, khu vực đô thị như Đông Hà, Nam Đông Hà và Đồng Hới có khả năng ngập sâu nếu mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

Video: Cán bộ chiến sĩ Biên phòng phối hợp với địa phương và các lực lượng kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền về âu trú bão. Nguồn: Bộ đội biên phòng Quảng Trị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, nhất là vùng núi, ven sông suối, khu dân cư thấp trũng và những công trình đang thi công dở dang. Lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ bố trí nhân lực, phương tiện kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu hoặc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương phải kiên quyết không để người và phương tiện qua lại những khu vực nước chảy xiết hoặc có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các chủ hồ, chủ đập triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi, đê điều, nhất là các hồ chứa xung yếu và công trình đang sửa chữa. Việc vận hành xả lũ phải tuân thủ nghiêm quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an các xã khu vực biên giới đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị sẵn sàng di dời dân nếu tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn ngầm tràn đã được chốt chặn, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại.

Theo dự báo, thời tiết tại Quảng Trị tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to; lượng mưa trong những ngày tới có khả năng tăng thêm do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục túc trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng.