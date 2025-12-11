Quảng Trị đặt mục tiêu GRDP tăng 9-10% với 9 giải pháp chủ chốt

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 11/12/2025
Nguyễn Thuấn
11/12/2025, 13:53
Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9–10% trong năm 2026 và xác định 9 nhóm giải pháp trọng tâm để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội, dựa trên nền tảng 17/17 chỉ tiêu đã hoàn thành trong năm nay.
Năm 2025 là thời điểm quan trọng đối với Quảng Trị sau khi hoàn tất sắp xếp bộ máy và triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ và dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh vẫn đảm bảo điều hành ổn định, duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế – xã hội.
Theo báo cáo tại tại kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 11/12, GRDP năm 2025 tăng 8%, đưa Quảng Trị đứng thứ 20/34 địa phương trong cả nước. Thu ngân sách đạt gần 13.400 tỷ đồng, vượt 20% dự toán Trung ương giao. Chi ngân sách đảm bảo cho phát triển, an sinh và quốc phòng trong bối cảnh bộ máy mới vừa vận hành.
Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 21,1%; 172 dự án trong nước được chấp thuận chủ trương, tổng vốn đăng ký gấp gần 4 lần so với năm 2024. Riêng lĩnh vực đô thị và nhà ở xã hội có 11 dự án với vốn 51.600 tỷ đồng. Trong đó, ba dự án lớn của Sungroup chiếm hơn 38.320 tỷ đồng, mở ra triển vọng phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ quy mô lớn.
Nhiều công trình trọng điểm đưa vào vận hành đã tạo động lực trực tiếp cho tăng trưởng: cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn hoàn thành; Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam được nâng cấp; tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng Cửa Tùng – Cửa Việt đi vào hoạt động; các nhà máy chế biến sâu, viên nén gỗ góp phần đẩy mạnh xuất khẩu. Nhiều khu đô thị mới và dự án chỉnh trang đô thị tiếp tục được triển khai theo đúng tiến độ.
Tuy nhiên, một số bất cập vẫn chậm được khắc phục, như giải ngân đầu tư công chưa đạt kế hoạch; sắp xếp trụ sở, tài sản công còn dồn đọng; nhân lực du lịch thiếu so với tốc độ mở rộng thị trường; vướng mắc giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án; chuyển đổi số còn chậm; phục hồi sản xuất sau thiên tai gặp khó do thiếu nguồn lực. Bên cạnh đó, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng gia tăng; một số cán bộ cơ sở vẫn còn tâm lý e ngại trách nhiệm.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương xử lý những tồn đọng, đề cao trách nhiệm và không để phát sinh tình trạng né tránh, đùn đẩy.
Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030. Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng 9–10% và triển khai 9 nhóm giải pháp chủ đạo.
Giải pháp thứ nhất, triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội; cụ thể hóa bằng chương trình hành động ngay từ những tháng đầu năm.
Giải pháp thứ hai, duy trì vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; kiện toàn bộ máy tinh gọn, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền; tăng phân cấp đi đôi với giám sát; siết chặt kỷ luật hành chính và xử lý nghiêm tình trạng sợ sai, né tránh.
Giải pháp thứ ba, triển khai Quy hoạch tỉnh bằng các dự án cụ thể, đo lường bằng sản phẩm thực tế; tập trung phát triển các vùng động lực như khu kinh tế Hòn La, Đông Nam, cửa khẩu Cha Lo, Lao Bảo.
Giải pháp thứ tư, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là các động lực mới: công nghiệp chế biến – chế tạo, năng lượng tái tạo, vật liệu mới; du lịch chất lượng cao; đô thị – thương mại – logistics gắn với hành lang cao tốc; rút ngắn thủ tục cho doanh nghiệp.
Giải pháp thứ năm, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng sinh thái – hiện đại – thông minh; tổ chức lại vùng sản xuất; phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế rừng; thúc đẩy chế biến lâm sản và sản phẩm OCOP.
Giải pháp thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hạ tầng số; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp số hóa sản xuất và thương mại; hình thành nền kinh tế số trong từng lĩnh vực.
Giải pháp thứ bảy, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng các chương trình, đề án cụ thể, tạo đột phá về thể chế và phát triển.
Giải pháp thứ tám, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao dịch vụ giáo dục – y tế – văn hóa; hỗ trợ nhóm yếu thế; giảm nghèo bền vững và tăng cơ hội việc làm.
Giải pháp thứ chín, giữ vững ổn định an ninh – trật tự; đấu tranh mạnh với tội phạm công nghệ cao; mở rộng phủ sóng viễn thông; tăng phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và liên kết vùng.
