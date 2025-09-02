Thứ Ba, 02/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Huế khánh thành dự án 800 tỷ đồng trong ngành công nghiệp silica

Nguyễn Thuấn

02/09/2025, 10:50

Sáng 29/8, tại phường Phong Thái, thành phố Huế, Công ty TNHH Huế Premium Silica (HPS) tổ chức khánh thành Dự án Đầu tư mở rộng dây chuyền mới Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao, với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, góp phần nâng tầm ngành công nghiệp silica Việt Nam trên thị trường quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp xanh gắn với phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khánh thành Dự án nhà máy Huế Premium Silica
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khánh thành Dự án nhà máy Huế Premium Silica

Dự án được triển khai trên diện tích 7,3 ha với công suất thiết kế 440.000 tấn/năm. Khi chính thức đi vào vận hành, tổng công suất sản phẩm chính của toàn Nhà máy Huế Premium Silica đạt 880.000 tấn/năm. Công trình này đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô sản xuất, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của HPS trong chiến lược chế biến sâu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp silica.

Dự án khi vận hành sẽ cung ứng nguyên liệu cho các ngành sản xuất kính cao cấp trong nước như tấm pin năng lượng mặt trời, kính TFT, kính siêu trắng, kính cường lực… Bên cạnh đó, sản phẩm của HPS còn hướng tới chinh phục các thị trường quốc tế khó tính, trong đó có Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và tiếp tục mở rộng sang nhiều nước khác.

Từ công suất ban đầu 440.000 tấn/năm, Nhà máy Huế Premium Silica mở rộng dây chuyền số 2, nâng công suất sản phẩm chính toàn nhà máy lên 880.000 tấn/năm. Ảnh: Văn Dinh.
Từ công suất ban đầu 440.000 tấn/năm, Nhà máy Huế Premium Silica mở rộng dây chuyền số 2, nâng công suất sản phẩm chính toàn nhà máy lên 880.000 tấn/năm. Ảnh: Văn Dinh.

Điểm đặc biệt của dự án chính là thành quả của trí tuệ Việt Nam. Các sản phẩm silica có hàm lượng sắt thấp dưới 80ppm, 60ppm và thậm chí 40ppm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ tiên tiến nhất châu Âu, vận hành dây chuyền tự động hóa 100% với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60%. Toàn bộ máy móc, thiết bị thuộc thế hệ mới nhất của EU/G7, trong đó hệ thống tự động hóa do Siemens (Đức) cung cấp. Quá trình xây dựng và vận hành được giám sát chặt chẽ bởi các kỹ sư an toàn – môi trường giàu kinh nghiệm, bảo đảm sức khỏe người lao động, sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đặc biệt là Tập đoàn Việt Phương cùng Công ty HPS. Trong thời gian ngắn, các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, phối hợp đồng bộ để hoàn tất thủ tục, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu tại buổi lễ

Trong giai đoạn vận hành, lãnh đạo thành phố đề nghị Công ty Huế Premium Silica tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững. Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các chuẩn mực về môi trường, chú trọng tiết kiệm năng lượng, đồng thời ưu tiên tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa. HPS cũng được khuyến khích thực hiện quản trị minh bạch, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình sản xuất – kinh doanh.

Về phía chính quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương khẳng định quan điểm: “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố”. Huế sẽ cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho HPS thông qua việc duy trì tổ công tác liên ngành, hoàn thiện hạ tầng và hỗ trợ xúc tiến thị trường. Thành phố bảo đảm một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi nhất để HPS và Tập đoàn Việt Phương phát triển lâu dài.

Lãnh đạo thành phố Huế đi thăm quan nhà máy
Lãnh đạo thành phố Huế đi thăm quan nhà máy

Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất của HPS không chỉ góp phần gia tăng năng lực chế biến sâu nguồn tài nguyên silica mà còn tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp xanh tại Huế. Đây là minh chứng rõ rệt cho chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, thân thiện với môi trường, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, vốn đầu tư 800 tỷ đồng cùng sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, HPS được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của Huế trên bản đồ công nghiệp silica quốc tế.

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

