Huế khánh thành dự án 800 tỷ đồng trong ngành công nghiệp silica
Nguyễn Thuấn
02/09/2025, 10:50
Sáng 29/8, tại phường Phong Thái, thành phố Huế, Công ty TNHH Huế Premium Silica (HPS) tổ chức khánh thành Dự án Đầu tư mở rộng dây chuyền mới Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao, với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, góp phần nâng tầm ngành công nghiệp silica Việt Nam trên thị trường quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp xanh gắn với phát triển bền vững.
Dự án được triển khai trên diện
tích 7,3 ha với công suất thiết kế 440.000 tấn/năm. Khi chính thức đi vào vận
hành, tổng công suất sản phẩm chính của toàn Nhà máy Huế Premium Silica đạt
880.000 tấn/năm. Công trình này đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô sản
xuất, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của HPS trong chiến lược chế biến
sâu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp silica.
Dự án khi vận hành sẽ cung ứng
nguyên liệu cho các ngành sản xuất kính cao cấp trong nước như tấm pin năng lượng
mặt trời, kính TFT, kính siêu trắng, kính cường lực… Bên cạnh đó, sản phẩm của
HPS còn hướng tới chinh phục các thị trường quốc tế khó tính, trong đó có Nhật
Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và tiếp tục mở rộng sang nhiều nước khác.
Điểm đặc biệt của dự án chính là
thành quả của trí tuệ Việt Nam. Các sản phẩm silica có hàm lượng sắt thấp dưới
80ppm, 60ppm và thậm chí 40ppm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, đủ khả
năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã hoàn
toàn làm chủ công nghệ tiên tiến nhất châu Âu, vận hành dây chuyền tự động hóa
100% với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60%. Toàn bộ máy móc, thiết bị thuộc thế hệ mới
nhất của EU/G7, trong đó hệ thống tự động hóa do Siemens (Đức) cung cấp. Quá
trình xây dựng và vận hành được giám sát chặt chẽ bởi các kỹ sư an toàn – môi
trường giàu kinh nghiệm, bảo đảm sức khỏe người lao động, sản xuất an toàn và
thân thiện với môi trường.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Huế Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở,
ngành, địa phương và đặc biệt là Tập đoàn Việt Phương cùng Công ty HPS. Trong
thời gian ngắn, các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, phối
hợp đồng bộ để hoàn tất thủ tục, đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Trong giai đoạn vận hành, lãnh đạo
thành phố đề nghị Công ty Huế Premium Silica tiếp tục huy động tối đa nguồn lực,
bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững. Doanh nghiệp cần tuân thủ
nghiêm các chuẩn mực về môi trường, chú trọng tiết kiệm năng lượng, đồng thời
ưu tiên tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa.
HPS cũng được khuyến khích thực hiện quản trị minh bạch, phối hợp chặt chẽ với
cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình sản xuất – kinh
doanh.
Về phía chính quyền, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Huế Phan Quý Phương khẳng định quan điểm: “Thành công của doanh
nghiệp cũng là thành công của thành phố”. Huế sẽ cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ
trợ tối đa cho HPS thông qua việc duy trì tổ công tác liên ngành, hoàn thiện hạ
tầng và hỗ trợ xúc tiến thị trường. Thành phố bảo đảm một môi trường đầu tư ổn
định, minh bạch và thuận lợi nhất để HPS và Tập đoàn Việt Phương phát triển lâu
dài.
Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất
của HPS không chỉ góp phần gia tăng năng lực chế biến sâu nguồn tài nguyên
silica mà còn tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp xanh tại Huế. Đây là
minh chứng rõ rệt cho chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công
nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, thân thiện với môi trường, nhằm nâng cao
giá trị gia tăng và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Với quy mô lớn, công nghệ hiện đại,
vốn đầu tư 800 tỷ đồng cùng sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, HPS được kỳ vọng
sẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động,
nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của Huế trên bản đồ công nghiệp
silica quốc tế.
