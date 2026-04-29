Huế: Khở động chương trình “dựng lại mái ấm” cho con em người nhiễm chất độc hóa học

Huế: Khở động chương trình “dựng lại mái ấm” cho con em người nhiễm chất độc hóa học
Nguyễn Thuấn
29/04/2026, 15:51
Với tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, Huế khởi động chương trình xóa nhà tạm, “dựng lại mái nhà” cho con em người nhiễm chất độc hóa học, góp phần cải thiện điều kiện sống và tiếp thêm động lực vươn lên.
Ngày 29/4, UBND thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân triển
khai Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc,
thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng
bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.
Theo kế hoạch, thành phố đã phê duyệt danh sách 83 hộ cần hỗ
trợ với tổng kinh phí 3,69 tỷ đồng. Trong đó, 40 hộ được xây mới nhà ở và 43 hộ
được sửa chữa, cải tạo. Việc triển khai được thực hiện khẩn trương, đồng bộ
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng
sở, ngành và địa phương.
Trước đó, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Huế
đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp. Điểm nhấn
là “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc năm 2025, huy động sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị và cộng đồng. Giai đoạn 2021–2025, toàn thành phố đã hỗ trợ xây
mới và sửa chữa 7.948 căn nhà, gồm 3.314 căn xây mới và 4.634 căn sửa chữa, với
tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động. Đây là nền tảng
quan trọng để Huế tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình trong giai đoạn hiện
nay.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn đối mặt với không ít khó
khăn như thời gian triển khai gấp, nguồn nhân lực cơ sở còn hạn chế, trong khi
giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng cao, khiến mức hỗ trợ chưa đáp ứng đầy
đủ nhu cầu thực tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn
Văn Mạnh nhấn mạnh, Huế là vùng đất giàu truyền thống cách mạng nhưng cũng chịu
nhiều tổn thất do chiến tranh, trong đó di chứng của chất độc hóa học vẫn ảnh
hưởng nặng nề đến nhiều thế hệ.
Không ít gia đình con em người hoạt động kháng
chiến đang phải sống trong điều kiện nhà ở tạm bợ, xuống cấp. Việc triển khai
chương trình không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau
chiến tranh, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên.
Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, lãnh đạo thành phố yêu cầu
các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, đẩy
nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho
các đối tượng trước ngày 15/7/2026. Đồng thời, tiếp tục huy động sự chung tay của
toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, nhằm đưa chương trình đi
vào chiều sâu và đạt hiệu quả bền vững.
