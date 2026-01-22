Truyền thông và chuyển đổi số – đòn bẩy giảm nghèo bền vững ở Văn Chấn

Xác định giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà trước hết là thay đổi nhận thức, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã đặt công tác thông tin, truyền thông và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm trong triển khai các chương trình giảm nghèo. Cách làm bài bản, linh hoạt đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân.

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, xã Văn Chấn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống người dân. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông được coi là “chìa khóa” quan trọng, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân trong phát triển kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Chấn, để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, địa phương xác định yếu tố then chốt là thay đổi tư duy sản xuất, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại. Người dân cần chủ động phát huy nội lực, mạnh dạn lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng của gia đình. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền về giảm nghèo được xã triển khai thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Tại Văn Chấn, truyền thông trực tiếp vẫn là kênh chủ lực. Nội dung giảm nghèo được lồng ghép trong các hội nghị, buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể, các cuộc họp thôn; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở để chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Nhà nước đến từng hộ dân. Cách làm này giúp thông tin trở nên gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Song song với đó, xã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các nền tảng số trong công tác truyền thông. Các nhóm Zalo thôn, fanpage của xã được sử dụng để đăng tải kịp thời thông tin về chính sách hỗ trợ giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, mô hình sản xuất hiệu quả, lịch tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Đây được coi là bước chuyển quan trọng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin ngay trên điện thoại thông minh, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tại thôn Thác Hoa, công tác truyền thông về giảm nghèo được triển khai sâu sát đến từng hộ dân. Thông qua các cuộc họp thôn và sinh hoạt hội, đoàn thể, người dân không chỉ được phổ biến chính sách mà còn được định hướng lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và tập quán canh tác. Nhờ nắm bắt đúng thông tin, nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Thực tế tại Văn Chấn cho thấy truyền thông không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin mà còn đóng vai trò định hướng, tạo động lực để người dân hành động. Các thông tin về y tế, giáo dục, việc làm, xuất khẩu lao động, chính sách an sinh xã hội được phổ biến thường xuyên, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhờ đó, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Cùng với truyền thông, chuyển đổi số được xã Văn Chấn xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và kết nối thị trường đã góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn với cơ hội phát triển kinh tế. Các mô hình sản xuất nông nghiệp từng bước được hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 50 triệu đồng/năm. Toàn xã có 28 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%, trong đó lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 36,2%. Xã đã giải quyết việc làm cho hơn 2.130 lao động, với trên 1.000 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Văn Chấn xác định phát triển toàn diện với 17 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá. Trong đó, truyền thông thông tin và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trọng tâm, gắn với phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyên canh, sản xuất các nông sản chủ lực phù hợp điều kiện từng vùng như lúa hữu cơ, ngô nếp, rau an toàn, cây ăn quả và quế đặc sản. Người dân được khuyến khích ứng dụng khoa học – công nghệ, sử dụng phân vi sinh, chế phẩm sinh học, hệ thống tưới tiết kiệm nước và công nghệ chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm.

Hiện xã có 5 cơ sở chế biến nông sản hữu cơ và xây dựng được các mô hình liên kết chuỗi giá trị với 17 hợp tác xã, 71 tổ hợp tác và 45 doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động. Bên cạnh đó, du lịch nông thôn gắn với nông nghiệp hữu cơ và trải nghiệm sản xuất đang mở ra hướng phát triển mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Với cách làm đồng bộ, lấy truyền thông và chuyển đổi số làm nền tảng, xã Văn Chấn đang từng bước khẳng định hướng đi đúng trong công tác giảm nghèo. Những chuyển biến tích cực về nhận thức, thu nhập và diện mạo nông thôn là tiền đề quan trọng để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.