Huế kiến tạo hành trình du lịch mới mang “sắc xanh”

Nguyễn Thuấn

11/04/2026, 09:55

Huế đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam thông qua hàng loạt giải pháp đồng bộ về môi trường, hạ tầng và quản lý hoạt động du lịch, trong đó trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển các mô hình du lịch bền vững...

Không gian xanh hai bờ sông Hương thu hút người dân và du khách

Nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch xanh, Huế đã tập trung triển khai nhiều giải pháp gắn với tiêu chí môi trường trong toàn bộ hoạt động du lịch. 

LAN TỎA DU LỊCH XANH TỪ NHỮNG GIẢI PHÁP THIẾT THỰC

Một trong những điểm nhấn là việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến “không rác thải nhựa”.

Song song đó, hệ thống hạ tầng phục vụ bảo vệ môi trường tiếp tục được thành phố Huế đầu tư, nâng cấp. Chính quyền thành phố chú trọng xây dựng và lắp đặt các công trình vệ sinh công cộng, hệ thống xử lý nước thải tại chỗ, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Các trạm cấp nước cũng được bố trí tại nhiều khu di tích, công viên và điểm du lịch nhằm khuyến khích du khách sử dụng bình nước cá nhân, góp phần hạn chế rác thải nhựa phát sinh.

Đáng chú ý, chương trình “Nhà vệ sinh cộng đồng” đang được triển khai rộng rãi, hướng tới phủ khắp các khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực nội đô. Việc mở rộng mô hình này không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Tại các điểm du lịch sinh thái như suối, thác, bãi biển, công tác bảo vệ môi trường được tăng cường. Các đơn vị quản lý thường xuyên bố trí nhân lực vệ sinh, đồng thời thành lập các tổ, đội chuyên trách để kiểm tra, giám sát việc thu gom và xử lý rác thải. Việc kiểm soát chất thải lỏng từ đầu nguồn cũng được chú trọng nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên.

Hoạt động đạp xe tuyên truyền tại sự kiện “Huế – Phát triển Du lịch Di sản xanh & Thành phố xe đạp”

Cùng với các giải pháp hạ tầng, các quy định về bảo vệ môi trường tại nơi công cộng được ban hành và niêm yết công khai, yêu cầu tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường du lịch xanh – sạch – bền vững.

Bên cạnh bảo vệ môi trường, Huế đang từng bước phát triển hệ thống giao thông xanh phục vụ du lịch. Thành phố đẩy mạnh mở rộng các tuyến phố đi bộ, phát triển xe đạp công cộng và xe điện, góp phần giảm khí thải, tiếng ồn, đồng thời mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, gần gũi cho du khách.

Các tuyến tham quan ven sông Hương, khu vực trung tâm và các điểm di tích được định hướng ưu tiên cho các phương tiện không phát thải như xe đạp, xe điện. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn góp phần giữ gìn nét thanh bình, đặc trưng của đô thị di sản.

Thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú chuyển đổi sang sử dụng phương tiện vận chuyển thân thiện với môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân và du khách trong việc lựa chọn các hình thức di chuyển xanh.

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN QUẢN LÝ, NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM DU KHÁCH

Hiện nay, Huế đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường du lịch. Trong đó, việc xây dựng các chính sách khen thưởng, tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực được chú trọng nhằm lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.

Hoạt động kinh doanh tại các khu du lịch cũng được quản lý chặt chẽ theo hướng văn minh, phù hợp với cảnh quan. Đối với các loại hình vận chuyển khách như xích lô, xe thồ, thành phố định hướng quản lý theo mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có đăng ký hoạt động rõ ràng, hướng tới chuyên nghiệp hóa dịch vụ.

Thành phố Huế vận hành nhiều trạm nhà chờ và máy cấp nước miễn phínhằm xây dựng thói quen giảm sử dụng chai nhựa dùng một lần

Lực lượng an ninh được tăng cường, kết hợp lắp đặt hệ thống camera và cảm biến môi trường tại các điểm trọng yếu như Đại Nội Huế, chợ Đông Ba, sông Hương và biển Lăng Cô nhằm kiểm soát an ninh trật tự, môi trường và hạn chế các hành vi tiêu cực như chèo kéo, xả rác.

Song song với đó, công tác minh bạch thông tin và giám sát giá cả được đẩy mạnh thông qua yêu cầu niêm yết giá tại tất cả các điểm tham quan, cơ sở dịch vụ. Một đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách về các vấn đề phát sinh đã được thành phố công bố

Đáng chú ý, Huế đang xây dựng Bộ tiêu chí du lịch xanh làm nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, gắn kết giữa bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và xu hướng du lịch có trách nhiệm. 

Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý du lịch đã được tăng cường, cho phép du khách phản ánh vi phạm môi trường, tra cứu điểm đến thân thiện, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng dịch vụ.

Thành phố cũng hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú triển khai chuyển đổi số theo hướng “xanh”, đồng thời đầu tư hệ thống giám sát thông minh tại các điểm du lịch trọng điểm. Các hệ thống này giúp theo dõi chất lượng môi trường, lưu lượng khách và kịp thời xử lý các tình huống quá tải, hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và bền vững.

