Chủ Nhật, 08/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Giảm rác thải nhựa hướng tới phát triển du lịch xanh bền vững tại Việt Nam

Chu Khôi

07/02/2026, 19:46

Chuyển đổi xanh trong du lịch đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của riêng một ngành hay một địa phương.

Trong bối cảnh toàn cầu, du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm đã trở thành tiêu chuẩn mới.
Trong bối cảnh toàn cầu, du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm đã trở thành tiêu chuẩn mới.

Ngày 6/2/2026, tại Ninh Bình, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo tham vấn “Đánh giá cơ sở tình hình ô nhiễm chất thải nhựa trong ngành du lịch Việt Nam”, nhằm công bố các kết quả nghiên cứu quan trọng về hiện trạng phát sinh, quản lý và tác động của chất thải nhựa trong du lịch, tập trung vào hai địa phương đại diện cho các mô hình phát triển khác nhau là Ninh Bình và Đà Nẵng, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy du lịch xanh, tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội, dưới vai trò điều phối của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đang được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước hình thành mô hình du lịch không rác thải nhựa, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

THÁCH THỨC Ô NHIỄM NHỰA NGÀY CÀNG LỚN

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đóng góp trực tiếp gần 9% GDP năm 2025 và đặt mục tiêu đạt 12–14% GDP vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao hình ảnh điểm đến, chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh cũng kéo theo những thách thức mới, đặc biệt là ô nhiễm chất thải nhựa. Lượng túi ni-lông và chai nhựa do du khách thải ra môi trường đang hình thành các “điểm nóng” ô nhiễm tại nhiều điểm đến, gây áp lực lớn lên hệ thống thu gom, xử lý chất thải, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của du khách và thương hiệu du lịch Việt Nam.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

"Trong bối cảnh toàn cầu, du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm đã trở thành tiêu chuẩn mới. Việc giảm thiểu rác thải nhựa không chỉ là yêu cầu về môi trường, mà còn là lợi thế cạnh tranh chiến lược, quyết định khả năng thu hút và giữ chân du khách trong dài hạn”. 

Kết quả nghiên cứu do UNDP phối hợp thực hiện cho thấy, lượng phát sinh chất thải nhựa trong du lịch có sự khác biệt rõ rệt giữa các loại hình điểm đến. Tại Đà Nẵng - đô thị du lịch biển phát triển mạnh, khách lưu trú phát thải chất thải nhựa trung bình khoảng 0,27 kg/ngày, cao hơn gấp hơn hai lần so với khách tại các điểm du lịch sinh thái như Ninh Bình (0,12 kg/ngày). Du khách là nguồn phát thải chính, với lượng chất thải nhựa cao gấp 1,7–3 lần so với người dân địa phương.

Hành vi tiêu dùng của du khách và cách thức cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng rác thải nhựa. Tại Ninh Bình, 72% du khách sử dụng trên ba chai nhựa mỗi ngày. Trong khi đó, 95% doanh nghiệp du lịch tại Ninh Bình và 81,6% tại Đà Nẵng vẫn cung cấp nhựa dùng một lần cho du khách, dù nhận thức về tác hại môi trường của chất thải nhựa được đánh giá là khá cao.

Kiểm toán chất thải nhựa cho thấy, ba nhóm sản phẩm phổ biến nhất là chai nhựa PET, túi ni-lông và hộp xốp, chiếm hơn 90% tổng lượng chất thải nhựa tại các điểm đến và cơ sở lưu trú. Tại Đà Nẵng, túi ni-lông và nhựa dùng một lần chiếm tỷ trọng cao nhất (23,7%), trong khi tại Ninh Bình, chai nhựa PET chiếm tới 38%, phản ánh thói quen sử dụng nước đóng chai khi di chuyển và tham quan các điểm di sản.

TỔN THẤT KHÔNG CHỈ LÀ MÔI TRƯỜNG

Một điểm nhấn quan trọng của nghiên cứu là việc định lượng chi phí của việc không hành động (COI), cho thấy ô nhiễm chất thải nhựa không chỉ gây hại môi trường mà còn kéo theo những tổn thất kinh tế rất lớn.

Tại Đà Nẵng, tổng COI ước tính lên tới 1.743,7 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, thiệt hại kinh tế trực tiếp chiếm hơn 44%, tương đương khoảng 772 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí thu gom, xử lý chất thải và bảo trì cơ sở hạ tầng đô thị, du lịch.

Tại Ninh Bình, tổng COI ước tính khoảng 606,7 tỷ đồng mỗi năm. Dù thiệt hại kinh tế trực tiếp thấp hơn, nguy cơ rò rỉ chất thải nhựa tại các khu vực di sản và sông nước lại rất lớn, với hơn 146 tấn chất thải nhựa thất thoát ra môi trường mỗi năm. Đáng chú ý, 93,8% tổng COI của tỉnh là tổn thất thương hiệu điểm đến, phản ánh nguy cơ du khách giảm mức độ hài lòng và “không quay trở lại” do ấn tượng tiêu cực về môi trường.

Ông Vũ Thái Trường, Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường (UNDP Việt Nam)
Ông Vũ Thái Trường, Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường (UNDP Việt Nam)

"Báo cáo nghiên cứu không chỉ cung cấp dữ liệu về hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải nhựa, mà còn phác họa bức tranh toàn diện về chuỗi giá trị du lịch, qua đó chỉ ra các khoảng trống chính sách và cơ hội chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn".

Theo ông Trường, phân tích COI cho thấy việc đầu tư cho các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa không nên được xem là chi phí gia tăng, mà là khoản đầu tư chiến lược nhằm bảo vệ sức cạnh tranh, hình ảnh và lợi ích kinh tế dài hạn của các điểm đến và doanh nghiệp du lịch. 

Từ đó, ông Trường đề xuất cách tiếp cận cần chuyển dịch từ xử lý chất thải nhựa mang tính bị động ở “cuối nguồn” sang giảm thiểu tại nguồn, với sự tham gia chủ động của khu vực tư nhân thông qua các cơ chế đầu tư, tài chính phù hợp cho các mô hình kinh doanh du lịch đổi mới sáng tạo, thay thế dần nhựa dùng một lần.

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp đã thảo luận sâu về các giải pháp triển khai trong thời gian tới, tập trung vào ba nhóm chính.

Về chính sách: Cần lồng ghép mục tiêu giảm ô nhiễm chất thải nhựa vào các tiêu chí đánh giá chất lượng du lịch, hệ thống xếp hạng cơ sở lưu trú, gắn với các tiêu chí của “Nhãn du lịch xanh”. Đây được xem là công cụ quan trọng để thúc đẩy thay đổi hành vi của doanh nghiệp và du khách.

Về hạ tầng: Cần triển khai đồng bộ phân loại chất thải rắn tại nguồn, đầu tư hệ thống thu gom riêng cho chất thải nhựa tại các điểm đến du lịch, đặc biệt là các “điểm nóng” rò rỉ nhựa như khu vực ven sông, ven biển.

Về doanh nghiệp: Cần thúc đẩy các mô hình thay thế nhựa dùng một lần theo lộ trình phù hợp, ưu tiên các cơ sở lưu trú và điểm đến có tỷ trọng phát sinh chất thải nhựa lớn, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo trong cung ứng dịch vụ du lịch xanh.

Hệ thống đặt cọc - hoàn trả vỏ chai: Hướng đi mới trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

17:03, 16/06/2025

Hệ thống đặt cọc - hoàn trả vỏ chai: Hướng đi mới trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo về tuần hoàn rác thải nhựa

07:51, 27/02/2025

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo về tuần hoàn rác thải nhựa

Báo động rác thải nhựa trong nông nghiệp

16:40, 01/06/2023

Báo động rác thải nhựa trong nông nghiệp

Từ khóa:

Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc Đà Nẵng du lịch bền vững giải pháp du lịch xanh Hà Văn Siêu ngành du lịch Việt Nam ninh bình ô nhiễm chất thải nhựa Vũ Thái Trường

Đọc thêm

Công nghiệp môi trường là động lực thúc đẩy, dẫn dắt chuyển đổi xanh Hà Nội

Công nghiệp môi trường là động lực thúc đẩy, dẫn dắt chuyển đổi xanh Hà Nội

Phát triển ngành công nghiệp môi trường là một nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, vai trò dẫn dắt chuyển đổi xanh, công nghệ thông minh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển bền vững, nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường trên địa bàn thành phố…

Ô nhiễm chất thải nhựa: Hệ lụy lớn, tổn thất kinh tế nặng nề

Ô nhiễm chất thải nhựa: Hệ lụy lớn, tổn thất kinh tế nặng nề

Ô nhiễm chất thải nhựa không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn dẫn tới hệ quả tổn thất lớn về kinh tế. Đơn cử như tại Đà Nẵng, tổng chi phí của việc không hành động (COI) ước tính lên tới 1.743,7 tỷ đồng mỗi năm, trong đó thiệt hại kinh tế chiếm hơn 44% (khoảng 772 tỷ đồng) từ chi phí thu gom, xử lý chất thải và bảo trì cơ sở hạ tầng. Còn tại Ninh Bình, tổng COI ước tính là 606,7 tỷ đồng mỗi năm...

Thái Nguyên: Chất lượng không khí gần đây rất kém, có ngày ở mức nguy hại

Thái Nguyên: Chất lượng không khí gần đây rất kém, có ngày ở mức nguy hại

Chỉ số chất lượng không khí tại Thái Nguyên hai ngày qua được ghi nhận ở mức rất kém, đặc biệt trong ngày 4/3 đã vượt ngưỡng 300, ở mức nguy hại...

Máy bay vận tải Hybrid không người lái đầu tiên trên thế giới bay thử thành công

Máy bay vận tải Hybrid không người lái đầu tiên trên thế giới bay thử thành công

Một mẫu máy bay không người lái chở hàng thế hệ mới, được giới thiệu là máy bay vận tải Hybrid đầu tiên trên thế giới, vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở Trùng Khánh (Trung Quốc)…

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển điện khí

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển điện khí

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với lãnh đạo AES Corporation và GE Vernova nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng. Hai bên tập trung trao đổi về phát triển điện khí LNG, cung ứng thiết bị công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cuộc trao đổi cũng góp phần thắt chặt quan hệ kinh tế và hỗ trợ đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51

Đầu tư

2

Sản phẩm thời trang giảm giá mạnh tại hội chợ Mùa Xuân

Doanh nghiệp

3

TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

4

Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố

Bất động sản

5

80 - 90% doanh nghiệp bất động sản vẫn ở “vùng trung gian” chuyển đổi số

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy