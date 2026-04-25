Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Như Quỳnh

25/04/2026, 10:23

Nền tảng thiết kế Canva chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái Canva AI 2.0 và công bố chuẩn bị cho ra mắt 500 font chữ tiếng Việt hoá cho người dùng...

Phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Như Quỳnh
Phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Như Quỳnh

Ngày 24/4, kỳ lân công nghệ Canva của Australia chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu hệ sinh thái Canva AI 2.0 cùng định hướng đầu tư dài hạn vào ba trụ cột gồm kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Tại sự kiện ra mắt ở TP. Hồ Chí Minh, đại diện Canva cho biết sẽ cho ra mắt 500 phông chữ được Việt hóa, mở rộng các templates (mẫu thiết kế) và elements dành riêng cho người dùng Việt Nam. Đồng thời, Canva đặt mục tiêu triển khai chương trình đào tạo Canva Academy tới 34 tỉnh, thành; hướng tới phổ cập cho 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tiếp tục duy trì và tăng trưởng quy mô hơn 20 triệu thiết kế được tạo trên nền tảng mỗi tháng.

Ngoài ra, để Canva trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng tại Việt Nam, nền tảng hiện hỗ trợ các phương thức thanh toán bản địa như MoMo, ZaloPay và ShopeePay/SPayLater, bên cạnh thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, giúp người dùng và doanh nghiệp vừa & nhỏ dễ dàng tiếp cận Canva theo cách quen thuộc và thuận tiện hơn.

Việc ra mắt Canva tại Việt Nam được xây dựng trên nền tảng chiến lược bản địa hoá toàn diện, nhằm giúp nền tảng trở nên gần gũi và trực quan hơn với người dùng Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng mới của nền tảng thiết kế toàn cầu này trong bối cảnh nhu cầu sáng tạo nội dung số tại Việt Nam tăng nhanh, đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và lĩnh vực giáo dục. Áp lực sản xuất nội dung đa kênh, trong khi còn hạn chế về kỹ năng chuyên sâu và chi phí, đang tạo ra khoảng trống mà các nền tảng công nghệ hướng tới giải quyết.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo các định hướng lớn, trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW, xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

TP. Hồ Chí Minh hiện có 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu cầu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh là rất lớn. Trong bối cảnh đó, thành phố tiếp tục chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước tham gia thị trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp.

Theo bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia của Canva tại Việt Nam, nền tảng này không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ sáng tạo mà còn hướng tới tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng thông qua việc phát triển kỹ năng số cho người dùng.

“Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng với nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Canva tại khu vực. Chúng tôi hy vọng sự hiện diện chính thức cùng bộ công cụ AI 2.0 sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho người lao động, doanh nghiệp, các nhà giáo dục và các nhà sáng tạo tại Việt Nam trên bản đồ số thế giới", bà Liu nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, Canva xác định ba trụ cột chiến lược.

Ở trụ cột kinh tế, Canva định vị vai trò hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu và tối ưu hóa vận hành thông qua các công cụ AI. Đồng thời, doanh nghiệp hợp tác với các đối tác như Shopee để triển khai miễn phí cho người bán trên nền tảng này và với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam (VECOM). Việc ứng dụng nền tảng thiết kế tích hợp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động truyền thông và thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Ở trụ cột văn hóa, doanh nghiệp hướng tới mở rộng hợp tác với cộng đồng sáng tạo nội dung tại Việt Nam, thông qua việc cung cấp công cụ và nền tảng để phát triển các sản phẩm số mang bản sắc địa phương. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng khai thác kinh tế sáng tạo gắn với yếu tố văn hóa bản địa.

Trong lĩnh vực giáo dục, Canva triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ năng sáng tạo số cho giáo viên và học sinh, trong đó có giải pháp miễn phí dành cho khối K12. Mục tiêu là thu hẹp khoảng cách công nghệ và thúc đẩy phương pháp học tập trực quan trong môi trường số.

"Chúng tôi đang đầu tư vào các nhà sáng tạo Việt Nam, nội dung mang tính bản địa cùng các công cụ ứng dụng AI nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và các doanh nghiệp nhỏ, để Canva thực sự trở nên gần gũi, được định hình bởi sự sáng tạo, văn hoá đặc trưng và cộng đồng Việt Nam”, Giám đốc Quốc gia của Canva Việt Nam nói thêm.

Tại sự kiện, Canva cũng giới thiệu loạt tính năng mới thuộc hệ sinh thái AI 2.0, bao gồm công cụ hỗ trợ thiết kế tự động, xây dựng bài thuyết trình, trợ lý AI tích hợp và giải pháp chuyển đổi nội dung từ văn bản sang hình ảnh, video hoặc đồ họa. Các tính năng này kế thừa từ sự kiện toàn cầu Canva Create 2026.

Trong dài hạn, Canva cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam thông qua hợp tác với khu vực công, đào tạo kỹ năng sáng tạo số, phát triển nội dung “Made in Vietnam” và xây dựng đội ngũ vận hành tại thị trường này.

Sự hiện diện của Canva cho thấy xu hướng các doanh nghiệp công nghệ quốc tế ngày càng quan tâm đến thị trường sáng tạo số tại Việt Nam, trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới.

Canva là nền tảng sáng tạo, thiết kế và xuất bản trực tuyến của Australia được thành lập vào năm 2013, với sứ mệnh trao quyền thiết kế cho tất cả mọi người. Hiện, Canva có hơn 6 triệu người dùng tại Việt Nam. Theo số liệu Canva vừa công bố, trung bình mỗi tháng có hơn 20 triệu thiết kế được tạo ra trên Canva tại Việt Nam và cứ mỗi phút có 460 thiết kế ra đời.

