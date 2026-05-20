Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Lợi thế của cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao

Thu Ngân

20/05/2026, 18:25

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động được duy trì ổn định, chiến lược đầu tư vào nhóm cổ phiếu trả cổ tức tiền mặt cao đang thu hút sự quan tâm trở lại của nhiều nhà đầu tư dài hạn…

VnEconomy

Từ cuối quý 1/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng bình ổn mặt bằng lãi suất, cơ cấu lại nguồn vốn và cân đối hoạt động huy động - cho vay.

DÒNG TIỀN DỊCH CHUYỂN TÌM KÊNH SINH LỜI MỚI

Ngày 9/4/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã làm việc trực tiếp với 46 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam nhằm trao đổi các giải pháp giảm lãi suất. Sau cuộc họp này, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng với mức giảm từ 0,5 - 1%/năm.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), lãi suất bình quân của các khoản huy động mới phát sinh hiện vào khoảng 5,7%/năm, giảm 0,26 điểm phần trăm so với cuối tháng 3/2026. Thanh khoản hệ thống cũng được đánh giá tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong thời gian tới.

Trong môi trường vĩ mô đó, không ít nhà đầu tư bắt đầu so sánh mức sinh lời từ gửi tiết kiệm với tỷ suất sinh lời cổ tức của nhiều doanh nghiệp niêm yết. Trên thị trường hiện nay, không khó để tìm thấy những doanh nghiệp duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 10 - 30%/năm. Nếu quy đổi theo thị giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời của nhiều mã thậm chí cao hơn đáng kể so với kênh gửi tiết kiệm truyền thống.

SỨC HÚT TỪ BIÊN LỢI NHUẬN VƯỢT TRỘI CỦA NAM HOA (NHT)

Một minh chứng rõ nét cho chiến lược này là CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (HOSE: NHT). Doanh nghiệp vừa công bố chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, tỷ suất sinh lời cổ tức của NHT hiện đang ở mức đặc biệt hấp dẫn. Trong nhiều tháng vừa qua, thị giá cổ phiếu NHT duy trì ở nền giá 12.000 - 13.000 đồng/cổ phiếu và đang nhích lên vùng 15.000 - 17.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian gần đây. Với mức thị giá này, việc nhận về 3.000 đồng tiền mặt cho mỗi cổ phiếu mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện hành.

VnEconomy

Không chỉ hấp dẫn trong ngắn hạn, Nam Hoa là một trong số ít doanh nghiệp trên sàn có lịch sử nhiều năm liên tục chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao. Yếu tố cốt lõi tạo nên “cỗ máy in tiền” thầm lặng này nằm ở khả năng tạo dòng tiền thực từ hoạt động kinh doanh thay vì phụ thuộc vào lợi nhuận bất thường.

Nguyên nhân chính là do Nam Hoa sở hữu mảng kinh doanh cốt lõi có doanh thu cực kỳ ổn định, đi kèm với biên lợi nhuận gộp lên tới 20%. Mức biên lợi nhuận này là con số vượt trội khi đặt lên bàn cân so sánh với mặt bằng chung của ngành gỗ hiện nay (chỉ dao động ở mức 5% - 7%).

Trong giai đoạn thị trường xuất khẩu suy giảm, chi phí logistics tăng mạnh và nhu cầu tiêu dùng quốc tế chững lại, Nam Hoa từng chịu áp lực lớn đối với lĩnh vực sản xuất đồ chơi và sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, thay vì mở rộng nóng, doanh nghiệp này lựa chọn hướng đi thận trọng: tái cấu trúc hoạt động, tối ưu chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành. Nhờ biên lợi nhuận làm bệ đỡ, dù quy mô không quá lớn, Nam Hoa vẫn duy trì được sức khỏe tài chính vững vàng và chính sách cổ tức hấp dẫn.

KHẨU VỊ RỦI RO THAY ĐỔI

Thị trường chứng khoán những năm gần đây chứng kiến không ít cổ phiếu tăng nóng nhờ các câu chuyện đầu cơ hoặc kỳ vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nào cũng hấp dẫn về dài hạn.

VnEconomy

Cùng với NHT, nhiều doanh nghiệp khác như VEA, BMP, DHC, QNS hay SAB cũng được thị trường xem là nhóm “cổ phiếu cổ tức” phòng thủ. Xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu này phản ánh sự thay đổi khẩu vị của dòng tiền. Sau giai đoạn ưu tiên tăng trưởng nóng, nhà đầu tư đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới yếu tố phòng thủ, hiệu quả sử dụng vốn và giá trị thực mà doanh nghiệp tạo ra.

Chiến lược đầu tư này không phù hợp với tâm lý “lướt sóng” ngắn hạn, nhưng lại là điểm đến an toàn cho dòng tiền ưu tiên sự ổn định. Khi lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ở vùng thấp và thị trường còn nhiều biến động, những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh cốt lõi mạnh, dòng tiền đều đặn sẽ tiếp tục nằm trong danh sách ưu tiên của giới đầu tư dài hạn.

Thông tin chi trả cổ tức của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT):

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là ngày 25/5/2026.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 30% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng tiền mặt.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.

Từ khóa:

NHT

Đọc thêm

FiinGroup: Có 5 nhóm ngành đang giao dịch dưới định giá trung bình 5 năm

FiinGroup: Có 5 nhóm ngành đang giao dịch dưới định giá trung bình 5 năm

Với một số ngành đang giao dịch dưới mức định giá trung bình 5 năm như Điện, Phân bón, Thiết bị Dầu khí và Sản xuất Dầu khí, khả năng điều chỉnh tăng kỳ vọng lợi nhuận có thể trở thành động lực quan trọng cho quá trình định giá lại cổ phiếu.

Từng giảm hơn 90%, chứng khoán Hy Lạp phục hồi ngoạn mục sau 5 năm

Từng giảm hơn 90%, chứng khoán Hy Lạp phục hồi ngoạn mục sau 5 năm

Trong 5 năm qua, chứng khoán Hy Lạp đạt mức sinh lời 146%, vượt cả chỉ số Nasdaq 100 của Mỹ. Kết quả này đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ của một thị trường từng mất tới 92% giá trị...

Biến động thị trường trái phiếu có thể tác động tiêu cực tới nhiều nền kinh tế châu Á

Biến động thị trường trái phiếu có thể tác động tiêu cực tới nhiều nền kinh tế châu Á

Đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu đang đạt ra những thách thức nghiêm trọng đối với nhiều nền kinh tế ở khu vực châu Á, đặc biệt là Indonesia, Philippines và Ấn Độ...

Lãi suất thực âm đang làm khó các ngân hàng trung ương

Lãi suất thực âm đang làm khó các ngân hàng trung ương

Lãi suất thực âm đang trở thành một thách thức lớn đối với các ngân hàng trung ương trên toàn cầu khi lạm phát tăng nhanh tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trước những quyết định khó khăn...

Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

Một đợt bán tháo khá mạnh đã xuất hiện hôm nay khi đồng loạt các trụ bị ép xuống rất sâu, VNI bốc hơi gần 54 điểm trước khi quay đầu tăng 0,3 điểm. Mức giảm ở chỉ số thúc đẩy hoạt động cắt lỗ dữ dội.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng "đặt cược" vào đâu để giữ chân khách hàng trong kỷ nguyên số?

Tài chính

2

TP.HCM định hướng phát triển trung tâm sản xuất thiết bị bay cho kinh tế tầm thấp

Kinh tế số

3

Huế mở rộng “đất diễn” cho startup công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Start-up

4

Vì sao nhiều công nghệ tốt vẫn nằm trong phòng thí nghiệm?

Kinh tế số

5

Quỹ VOF PE Holding 5 Limited thoái vốn tại ACB

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy