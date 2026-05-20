Lợi thế của cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động được duy trì ổn định, chiến lược đầu tư vào nhóm cổ phiếu trả cổ tức tiền mặt cao đang thu hút sự quan tâm trở lại của nhiều nhà đầu tư dài hạn…

Từ cuối quý 1/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng bình ổn mặt bằng lãi suất, cơ cấu lại nguồn vốn và cân đối hoạt động huy động - cho vay.

DÒNG TIỀN DỊCH CHUYỂN TÌM KÊNH SINH LỜI MỚI

Ngày 9/4/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã làm việc trực tiếp với 46 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam nhằm trao đổi các giải pháp giảm lãi suất. Sau cuộc họp này, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng với mức giảm từ 0,5 - 1%/năm.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), lãi suất bình quân của các khoản huy động mới phát sinh hiện vào khoảng 5,7%/năm, giảm 0,26 điểm phần trăm so với cuối tháng 3/2026. Thanh khoản hệ thống cũng được đánh giá tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong thời gian tới.

Trong môi trường vĩ mô đó, không ít nhà đầu tư bắt đầu so sánh mức sinh lời từ gửi tiết kiệm với tỷ suất sinh lời cổ tức của nhiều doanh nghiệp niêm yết. Trên thị trường hiện nay, không khó để tìm thấy những doanh nghiệp duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 10 - 30%/năm. Nếu quy đổi theo thị giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời của nhiều mã thậm chí cao hơn đáng kể so với kênh gửi tiết kiệm truyền thống.

SỨC HÚT TỪ BIÊN LỢI NHUẬN VƯỢT TRỘI CỦA NAM HOA (NHT)

Một minh chứng rõ nét cho chiến lược này là CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (HOSE: NHT). Doanh nghiệp vừa công bố chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, tỷ suất sinh lời cổ tức của NHT hiện đang ở mức đặc biệt hấp dẫn. Trong nhiều tháng vừa qua, thị giá cổ phiếu NHT duy trì ở nền giá 12.000 - 13.000 đồng/cổ phiếu và đang nhích lên vùng 15.000 - 17.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian gần đây. Với mức thị giá này, việc nhận về 3.000 đồng tiền mặt cho mỗi cổ phiếu mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện hành.

Không chỉ hấp dẫn trong ngắn hạn, Nam Hoa là một trong số ít doanh nghiệp trên sàn có lịch sử nhiều năm liên tục chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao. Yếu tố cốt lõi tạo nên “cỗ máy in tiền” thầm lặng này nằm ở khả năng tạo dòng tiền thực từ hoạt động kinh doanh thay vì phụ thuộc vào lợi nhuận bất thường.

Nguyên nhân chính là do Nam Hoa sở hữu mảng kinh doanh cốt lõi có doanh thu cực kỳ ổn định, đi kèm với biên lợi nhuận gộp lên tới 20%. Mức biên lợi nhuận này là con số vượt trội khi đặt lên bàn cân so sánh với mặt bằng chung của ngành gỗ hiện nay (chỉ dao động ở mức 5% - 7%).

Trong giai đoạn thị trường xuất khẩu suy giảm, chi phí logistics tăng mạnh và nhu cầu tiêu dùng quốc tế chững lại, Nam Hoa từng chịu áp lực lớn đối với lĩnh vực sản xuất đồ chơi và sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, thay vì mở rộng nóng, doanh nghiệp này lựa chọn hướng đi thận trọng: tái cấu trúc hoạt động, tối ưu chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành. Nhờ biên lợi nhuận làm bệ đỡ, dù quy mô không quá lớn, Nam Hoa vẫn duy trì được sức khỏe tài chính vững vàng và chính sách cổ tức hấp dẫn.

KHẨU VỊ RỦI RO THAY ĐỔI

Thị trường chứng khoán những năm gần đây chứng kiến không ít cổ phiếu tăng nóng nhờ các câu chuyện đầu cơ hoặc kỳ vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nào cũng hấp dẫn về dài hạn.



Cùng với NHT, nhiều doanh nghiệp khác như VEA, BMP, DHC, QNS hay SAB cũng được thị trường xem là nhóm “cổ phiếu cổ tức” phòng thủ. Xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu này phản ánh sự thay đổi khẩu vị của dòng tiền. Sau giai đoạn ưu tiên tăng trưởng nóng, nhà đầu tư đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới yếu tố phòng thủ, hiệu quả sử dụng vốn và giá trị thực mà doanh nghiệp tạo ra.

Chiến lược đầu tư này không phù hợp với tâm lý “lướt sóng” ngắn hạn, nhưng lại là điểm đến an toàn cho dòng tiền ưu tiên sự ổn định. Khi lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ở vùng thấp và thị trường còn nhiều biến động, những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh cốt lõi mạnh, dòng tiền đều đặn sẽ tiếp tục nằm trong danh sách ưu tiên của giới đầu tư dài hạn.

Thông tin chi trả cổ tức của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT):

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là ngày 25/5/2026.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 30% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng tiền mặt.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/6/2026.