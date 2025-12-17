Thứ Tư, 17/12/2025

Huế mời đầu tư 2 dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng

Thanh Xuân

17/12/2025, 11:38

Hai dự án khu công nghiệp mời gọi đầu tư tại Huế có tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng, gồm dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây 1.452 tỷ đồng và và Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 02 Chân Mây 2.326 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thành phố Huế vừa thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây; và Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 02 Chân Mây.

Cụ thể, dự án Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây có quy mô sử dụng đất khoảng 238,5ha. Trong đó, diện tích khu công nghiệp và khu phi thuế quan chiếm 236,5ha, phần còn lại 2ha được bố trí cho hệ thống xử lý nước thải.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.452,1 tỷ đồng, triển khai trên khu đất thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp, khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Theo đó, Ban Quản lý yêu cầu quy mô kiến trúc xây dựng phải bảo đảm tuân thủ các chỉ tiêu của Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp, khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây đã được phê duyệt.

Đối với Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 02 Chân Mây, khu đất được quy hoạch trên diện tích 267,6ha. Quy mô kiến trúc xây dựng của dự án cần đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, cũng như Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Chân Mây đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND Thành phố Huế) phê duyệt.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.325,8 tỷ đồng, thực hiện tại khu đất thuộc phân khu A (ký hiệu A2) thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thành phố Huế, cả hai dự án đều có thời gian hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng mức đầu tư ngay tại thời điểm nộp hồ sơ; phần vốn còn lại được huy động theo tiến độ thực hiện dự án.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa các công trình vào hoạt động được yêu cầu hoàn thành trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày được cho thuê và bàn giao đất trên thực địa.

Ban Quản lý Khu kinh tế Thành phố Huế bất động sản huế khu công nghiệp

