Huế mời gọi đầu tư dự án sân golf hơn 870 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

26/03/2026, 09:49

Huế tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án sân golf với quy mô 36 lỗ golf trên diện tích gần 178 ha tại phường Phong Phú, mục tiêu phục vụ nhu cầu thể thao, giải trí và thu hút du khách.

Ảnh minh hoạ

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2, thành phố Huế vừa phát đi thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ dự thầu thực hiện dự án sân golf tại phường Phong Phú.

Theo thông tin công bố, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 177,74 ha, được quy hoạch xây dựng 2 sân golf. Trong đó, sân golf số 1 có diện tích khoảng 132,74 ha với 27 lỗ; sân golf số 2 có diện tích khoảng 45 ha với 9 lỗ.

Quy mô kiến trúc của dự án được triển khai theo Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sân golf và các dịch vụ phụ trợ tại phường Phong Phú, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 19/5/2025.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống sân golf đồng bộ cùng các hạng mục phụ trợ phục vụ quản lý, vận hành và khai thác, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Đồng thời, công trình sẽ phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, vui chơi giải trí của người dân và du khách, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 872 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện khoảng 834 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 37 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện không quá 48 tháng kể từ thời điểm được giao đất, trong đó, thời gian khởi công dự kiến không quá 12 tháng.

TP. Hồ Chí Minh thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt

