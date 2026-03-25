TP. Hồ Chí Minh thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt

Hồng Quang

25/03/2026, 19:02

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố, mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho Thành phố trong tương lai…

Đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ dự kiến khép kín, thông xe vào ngày 30/6 tới - Ảnh minh họa.

Kế hoạch được lập nhằm cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến 2040, tầm nhìn 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt (phần diện tích 2.095km2) và các đồ án quy hoạch chung khác đã phê duyệt (khu vực tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước sáp nhập) cũng như các công tác cần thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó, giúp quy hoạch chung Thành phố nhanh chóng đi vào thực tiễn, định hướng phát triển đô thị đúng mục tiêu đề ra.

Kế hoạch đề ra các nội dung triển khai thực hiện: Hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, gửi Bộ Xây dựng đóng dấu thẩm định và lưu trữ theo quy định; Tổ chức công bố công khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được phê duyệt; lưu trữ và lưu giữ hồ sơ đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, xác định danh mục, tiến độ triển khai lập các cấp độ quy hoạch đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị, quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai thực hiện quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, cao độ nền và thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang); lập quy hoạch đô thị; thực hiện nội dung theo Điều 3 Quyết định số 1125/QĐ-TT.

Về tổ chức thực hiện, UBND Thành phố phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách đô thị chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo sự phù hợp, thống nhất và cụ thể hóa các định hướng của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung. Việc triển khai phải đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với nguồn lực thực tiễn và lộ trình phát triển của Thành phố trong từng giai đoạn.

Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, báo cáo cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các hệ thống chính trị phối hợp thực hiện, đảm bảo quy trình quy định của pháp luật; Chủ động phối hợp với địa phương trong các công tác rà soát các quy hoạch trên địa bàn, đề xuất danh mục các quy hoạch cần phải tổ chức lập mới, điều chỉnh để phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét bổ sung vào danh mục;

UBND các phường, xã, đặc khu xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, báo cáo cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các hệ thống chính trị phối hợp thực hiện, đảm bảo quy trình quy định của pháp luật; Chủ động rà soát các quy hoạch trên địa bàn, đề xuất danh mục các quy hoạch cần phải tổ chức lập mới, điều chỉnh để phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét; Đồng thời, trực tiếp tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn theo phân cấp được quy định tại Luật và các Nghị định, Thông tư liên quan;

Chính quyền địa phương cấp xã chịu trách nhiệm phối hợp lấy ý kiến cộng đồng, thẩm định cấp cơ sở và phê duyệt các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, sau đó tổ chức thực hiện các dự án cụ thể...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục áp dụng quản lý các đồ quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố. Theo đó, UBND các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục áp dụng quản lý các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, tỷ lệ 1/2000; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; quy hoạch chung xã đã được phê duyệt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cho đến hết thời kỳ quy hoạch hoặc thời hạn quy hoạch hoặc đến khi được thay thế (dự kiến trước ngày 31/12/2027) theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã, đối với từng trường hợp cụ thể phải đảm bảo quy hoạch cấp dưới tuân thủ quy hoạch cấp trên. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch, cần phải rà soát xem xét điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới (quy hoạch phân khu/quy hoạch chung xã) phù hợp quy hoạch cấp trên (quy hoạch chung Thành phố).

TP. Hồ Chí Minh bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm, lo ngại lãi suất leo thang

Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

