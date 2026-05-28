Trang chủ Du lịch

Sắp diễn ra hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026

28/05/2026, 08:34

Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) nhằm thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kích thích chi tiêu du lịch. Từ đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thành phố...

ITE HCMC 2026 phát huy vai trò của Thành phố là trung tâm kết nối du lịch quốc tế.

Sự kiện diễn ra với chuỗi hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương, hội nghị quốc tế và quảng bá điểm đến, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27 - 29/8. Trong đó, loạt chuỗi sự kiện trước và sau ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra trong tuần cuối tháng 8 và kéo dài sang tuần đầu tháng 9/2026.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, KẾT NỐI VÀ DIỄN ĐÀN DU LỊCH

Chủ đề của chuỗi sự kiện là “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu” (Vibrant Connections - Global Destinations). Theo kế hoạch vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) gồm nhiều chương trình dành cho người mua quốc tế, báo chí quốc tế, khảo sát điểm đến, diễn đàn du lịch và các hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch của Thành phố.

Trong đó, chương trình người mua quốc tế tập trung vào các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nhà đầu tư, công ty tổ chức du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch y tế và du lịch cao cấp đang tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Việt Nam và khu vực. Người mua quốc tế dự kiến đến từ hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Á, Châu Âu, châu Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc, Nam Á và Trung Đông

Trước sự kiện chính từ ngày 19 - 26/8/2026; sau sự kiện chính từ ngày 30 - 06/9/2026, người mua quốc tế sẽ tham gia các chương trình kết nối giao thương B2B, giới thiệu điểm đến, khảo sát du lịch và các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ như lễ chào mừng, lễ khai mạc, lễ cắt băng, lễ cảm ơn cùng các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên đề.

Song song đó, chương trình báo chí quốc tế dự kiến mời khoảng 50 - 60 cơ quan truyền thông quốc tế, tạp chí chuyên ngành du lịch, đài truyền hình, KOLs và travel blogger từ nhiều thị trường tham gia khảo sát điểm đến và quảng bá du lịch Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh trên các nền tảng truyền thông quốc tế.

Lễ khai mạc - Đêm Việt Nam diễn ra tối 26/8/2026 với các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong khi đó, lễ cắt băng khai mạc hội chợ được tổ chức sáng 27/8/2026 tại SECC cùng chương trình nghệ thuật quảng bá hình ảnh điểm đến TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của ITE HCMC 2026 là Diễn đàn Du lịch cấp cao diễn ra sáng 27/8/2026 với nội dung tập trung vào phát triển du lịch MICE. Cùng với đó là chuỗi từ 9 - 10 diễn đàn, hội nghị và hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng AI trong du lịch, du lịch bền vững, du lịch sinh thái và truyền thông du lịch.

TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

Trong thời gian diễn ra sự kiện, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho công chúng, không gian quảng bá du lịch và các chương trình hưởng ứng bên lề.

Theo kế hoạch, Thành phố tổ chức không gian quảng bá du lịch TP.Hồ Chí Minh tại SECC với quy mô khoảng 117 m2 nhằm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và điểm đến đến khách tham quan, người mua và báo chí quốc tế.

Hoạt động diễu hành hữu nghị hưởng ứng ITE HCMC 2026 dự kiến diễn ra chiều 29/8/2026 tại khu vực đường Nguyễn Huệ (quảng trường đi bộ của Thành phố) với sự tham gia của đại diện khách mời trong nước và quốc tế, đại sứ hình ảnh, người đẹp và người mẫu chuyên nghiệp nhằm quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh là điểm đến năng động, sáng tạo và hội nhập.

Cùng với đó là không gian quảng bá du lịch ẩm thực diễn ra tại ga Bến Thành và ga Nhà hát Thành phố (metro số 1) từ ngày 24/8 đến ngày 06/9/2026. Các hoạt động truyền thông cũng sẽ được triển khai trên website ITE HCMC bằng 13 ngôn ngữ, trên các nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống màn hình LED tại 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo.

UBND Thành phố giao Sở Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai toàn bộ hoạt động của ITE HCMC 2026. Đồng thời, cơ quan này chịu trách nhiệm tổ chức công tác đón tiếp, hậu cần, truyền thông, an ninh, điều tiết giao thông và các hoạt động xúc tiến trong khuôn khổ sự kiện.

Từ 1/7, du khách đến Nhật Bản phải đóng thuế xuất cảnh 3.000 Yên

Trên toàn cầu, nhiều điểm đến nổi tiếng hiện phải đối mặt với tình trạng đông khách kéo dài, giá sinh hoạt leo thang và áp lực lên hệ thống giao thông, di sản văn hóa. Thái Lan, Nhật Bản hay các điểm đến châu Âu bắt đầu tăng hoặc áp dụng thêm các loại thuế dành cho du khách...

Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số…

Từ ngày 17 - 19/7 tới đây, Festival biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế". Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia với mục tiêu thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài nước…

Châu Âu đang đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Các nhà khí tượng cảnh báo nhiệt độ tại nhiều nơi đang cao hơn từ 12 -16 độ C so với mức trung bình nhiều năm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến thời tiết cực đoan gia tăng...

Sở hữu quần thể di tích lịch sử, cảnh quan sông núi cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Hàm Rồng đang nỗ lực khơi dậy sức sáng tạo cộng đồng để tạo thêm động lực mới cho phát triển du lịch địa phương...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Giá vàng sụt xuống đáy 2 tháng vì nỗi lo lạm phát

Ngành ngân hàng quý 1/2026: Thanh khoản thắt chặt, rủi ro phân hóa mạnh giữa các nhóm quy mô

Hà Nội gắn sản phẩm OCOP với phát triển văn hóa, du lịch

Vi phạm công bố thông tin, Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 222,5 triệu đồng

Không bán được như đăng ký, Rox Living chi 1.500 tỷ mua 100 triệu cổ phiếu MSB

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

