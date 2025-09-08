Nghệ An: 8 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 31.000 lao động

Hoạt động kết nối cung - cầu lao động tại Nghệ An tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó hàng chục nghìn người đã tìm được việc làm, trong đó có nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, trong tháng 8 năm 2025, tỉnh này đã giải quyết việc làm cho 3.200 người, riêng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 1.000 người. Lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 31.000 người, đạt 67,39% kế hoạch năm; trong đó có 12.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 78,75% kế hoạch.

Để đạt kết quả này, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động kết nối cung - cầu lao động. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 28 phiên giao dịch định kỳ, 4 phiên cố định trong tháng 8, cùng 2 ngày hội việc làm, 2 ngày hội tư vấn hướng nghiệp, 3 phiên dành riêng cho bộ đội xuất ngũ và 16 phiên lưu động tại cơ sở. Các phiên giao dịch thu hút đông đảo doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh, sinh viên và người lao động tham gia.

Trong cùng thời gian, Trung tâm tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ 482 doanh nghiệp với 62.572 vị trí việc làm mới. Trong đó, 451 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu 56.224 lao động và 31 doanh nghiệp ngoài tỉnh cần 6.349 lao động. Riêng tháng 8, đã có 52 doanh nghiệp đăng ký tuyển 6.833 lao động.

Ngoài nhiệm vụ giải quyết việc làm, Nghệ An còn chú trọng công tác an sinh xã hội. Tỉnh đã chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi thường xuyên cho hơn 63.350 người có công với cách mạng; cấp phát quà của Chủ tịch nước cho 48.523 người, tổng kinh phí 24 tỷ đồng. Về lĩnh vực bảo hiểm, đến hết tháng 8 năm 2025, toàn tỉnh có 3.131.984 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 2.976.698, tương ứng 94,63% dân số. Tổng thu các loại bảo hiểm ước đạt 8.174,2 tỷ đồng, bằng 71,2% kế hoạch, tăng 26,25% so với cùng kỳ năm 2024; tổng chi dự kiến là 1.748,8 tỷ đồng.

Trong 8 tháng, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết cho 16.025 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước). Hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 530.371 lượt, tăng 1,4% so với tháng trước, gồm cả điều trị nội trú và ngoại trú.

Theo số liệu sơ bộ, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Nghệ An năm 2024 đạt 1.632,6 nghìn người. Trong đó, lao động nam là 868,4 nghìn người (chiếm 53,19%), lao động nữ là 764,2 nghìn người (chiếm 46,81%). Lao động ở thành thị là 253,6 nghìn người (chiếm 15,53%) và lao động ở nông thôn là 1.379,1 nghìn người (chiếm 84,47%).