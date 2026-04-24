Huế thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Belarus
Nguyễn Thuấn
24/04/2026, 09:56
Với định hướng phát triển đô thị di sản và thông minh, Huế kỳ vọng hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác Belarus, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, du lịch và chuyển đổi số...
Chiều 23/4,
tại trụ sở UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã
tiếp xã giao Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ
Chí Minh do ông Alexander Sidoruk làm Trưởng đoàn. Buổi làm việc mở ra nhiều định
hướng hợp tác thực chất giữa Huế và các đối tác Belarus trong thời gian tới.
Tại buổi tiếp,
lãnh đạo thành phố Huế nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và
Belarus không ngừng được củng cố, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối
tác chiến lược. Trên nền tảng đó, Huế kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt
động hợp tác song phương ở cấp địa phương.
Giới thiệu về
tiềm năng phát triển, lãnh đạo thành phố cho biết Huế đang định hướng xây dựng
đô thị trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và
thông minh.
Địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ
các loại hình vận tải, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và các khu vực
cảng biển như Phong Điền, Thuận An, Chân Mây. Đặc biệt, vùng đầm phá Tam Giang
- Cầu Hai – hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á – là lợi thế quan trọng để phát triển
kinh tế biển và du lịch sinh thái.
Về hợp tác
quốc tế, Huế và các đối tác Belarus đã có những kết nối ban đầu, chủ yếu trong
lĩnh vực giáo dục – đào tạo thông qua hợp tác giữa Đại học Huế và các cơ sở
giáo dục Belarus. Tuy nhiên, các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch vẫn còn
nhiều dư địa để khai thác.
Trên cơ sở
đó, thành phố Huế đề nghị Tổng Lãnh sự quán Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh
tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, tập trung vào các lĩnh
vực như xúc tiến đầu tư, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ,
đồng thời mở rộng sang công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thành phố cũng
mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục thông qua trao đổi sinh viên, giảng viên
và cấp học bổng.
Bên cạnh đó,
Huế đề xuất phía Belarus hỗ trợ quảng bá hình ảnh di sản và du lịch của địa
phương, kết nối doanh nghiệp lữ hành, truyền thông, cũng như tạo điều kiện để
các đoàn nghệ thuật Belarus tham gia biểu diễn tại các kỳ Festival Huế – một
thương hiệu văn hóa quốc tế của địa phương.
Phát biểu
đáp từ, Tổng Lãnh sự Alexander Dmitrievich Sidoruk đánh giá cao tiềm năng phát
triển của Huế, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus
đã được xây dựng bền chặt qua nhiều năm. Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối
giữa Huế với các địa phương của Belarus có nhiều điểm tương đồng, hướng tới thiết
lập quan hệ hợp tác chính thức, tương tự mô hình hợp tác hiệu quả giữa thủ đô
Minsk và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý,
phía Belarus bày tỏ quan tâm đến việc mở rộng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng
tại Huế, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, kết nối
giáo dục và nghiên cứu. Trong lĩnh vực du lịch, Belarus kỳ vọng hai bên sẽ phối
hợp quảng bá điểm đến và nghiên cứu khả năng mở các đường bay kết nối Belarus với
khu vực miền Trung Việt Nam.
Hai bên thống
nhất nhận định, dư địa hợp tác còn rất lớn, đặc biệt khi Huế đang đẩy mạnh thu
hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Với sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Lãnh sự quán
Belarus, quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác Belarus được kỳ vọng sẽ phát
triển theo hướng thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu
nghị giữa hai quốc gia trong giai đoạn mới.
Tăng tốc chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt trọng điểm, hướng tới làm chủ công nghệ
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời chú trọng chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để từng bước tự chủ...
73 thỏa thuận hợp tác (MOU) trong các lĩnh vực như năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không… đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc…
Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Với gần 900 hợp tác xã và tổng nguồn vốn vượt 12.500 tỷ đồng, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, những hạn chế về năng lực quản trị và tốc độ chuyển đổi số chậm đang trở thành lực cản lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cấu trúc để hướng tới phát triển bền vững...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo thành phố, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Đà Nẵng đang nỗ lực không ngừng để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: