Huế thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Belarus

Với định hướng phát triển đô thị di sản và thông minh, Huế kỳ vọng hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác Belarus, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, du lịch và chuyển đổi số...

Chiều 23/4, tại trụ sở UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã tiếp xã giao Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Alexander Sidoruk làm Trưởng đoàn. Buổi làm việc mở ra nhiều định hướng hợp tác thực chất giữa Huế và các đối tác Belarus trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố Huế nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Trên nền tảng đó, Huế kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương ở cấp địa phương.

Giới thiệu về tiềm năng phát triển, lãnh đạo thành phố cho biết Huế đang định hướng xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thông minh.

Địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ các loại hình vận tải, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và các khu vực cảng biển như Phong Điền, Thuận An, Chân Mây. Đặc biệt, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai – hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á – là lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái.

Về hợp tác quốc tế, Huế và các đối tác Belarus đã có những kết nối ban đầu, chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo thông qua hợp tác giữa Đại học Huế và các cơ sở giáo dục Belarus. Tuy nhiên, các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Trên cơ sở đó, thành phố Huế đề nghị Tổng Lãnh sự quán Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, tập trung vào các lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, đồng thời mở rộng sang công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thành phố cũng mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục thông qua trao đổi sinh viên, giảng viên và cấp học bổng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn trao quà lưu niệm đến Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, Huế đề xuất phía Belarus hỗ trợ quảng bá hình ảnh di sản và du lịch của địa phương, kết nối doanh nghiệp lữ hành, truyền thông, cũng như tạo điều kiện để các đoàn nghệ thuật Belarus tham gia biểu diễn tại các kỳ Festival Huế – một thương hiệu văn hóa quốc tế của địa phương.

Phát biểu đáp từ, Tổng Lãnh sự Alexander Dmitrievich Sidoruk đánh giá cao tiềm năng phát triển của Huế, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus đã được xây dựng bền chặt qua nhiều năm. Ông bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối giữa Huế với các địa phương của Belarus có nhiều điểm tương đồng, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tương tự mô hình hợp tác hiệu quả giữa thủ đô Minsk và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, phía Belarus bày tỏ quan tâm đến việc mở rộng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Huế, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, kết nối giáo dục và nghiên cứu. Trong lĩnh vực du lịch, Belarus kỳ vọng hai bên sẽ phối hợp quảng bá điểm đến và nghiên cứu khả năng mở các đường bay kết nối Belarus với khu vực miền Trung Việt Nam.

Hai bên thống nhất nhận định, dư địa hợp tác còn rất lớn, đặc biệt khi Huế đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Với sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Lãnh sự quán Belarus, quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác Belarus được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia trong giai đoạn mới.