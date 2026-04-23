TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh
Thanh Thủy
23/04/2026, 11:15
TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo...
Chiều
22/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã chủ trì buổi tiếp Đoàn Ủy
ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) do ông Nikolai
Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm
việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Tại
buổi tiếp, ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA, cho biết chuyến
thăm của Đoàn đến Việt Nam nhằm vận động, củng cố sự ủng hộ chính trị cho
việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và khối
EFTA; tăng cường hiểu biết về bối cảnh chính trị và các động lực phát triển
kinh tế của Việt Nam; đánh giá cơ hội và thách thức đối với các hiệp định
thương mại trong giai đoạn tới; thúc đẩy hợp tác và nâng cao vai trò, tầm ảnh
hưởng của EFTA tại Việt Nam.
Bên
cạnh đó, Đoàn mong muốn tìm hiểu về định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh; cải
cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tác động đối với doanh nghiệp,
hoạt động thương mại tại TP. Hồ Chí Minh; vai trò trong chuỗi
giá trị khu vực và toàn cầu, đồng thời chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Ông
Nikolai Astrup hy vọng Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA
khi được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.
Ủy ban Nghị viện (EFTA) là cơ quan đại
diện cho các nghị sĩ đến từ 4 quốc gia thành viên EFTA gồm: Iceland,
Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ. Ủy ban Nghị viện EFTA có chức năng giám sát
công việc của Ban Thư ký EFTA, thúc đẩy hợp tác chính trị và đối thoại với Nghị
viện Châu Âu, đặc biệt trong khuôn khổ Khu vực Kinh tế châu Âu.
Thay
mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh bày tỏ
cảm ơn Chính phủ các nước Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã quan tâm, đồng
hành và hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và TP. Hồ Chí
Minh.
Thành
phố đồng thời đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của các nghị sĩ trong việc thúc đẩy
ủng hộ chính trị nhằm sớm kết thúc đàm phán FTA Việt Nam
- EFTA, cũng như sự quan tâm của đoàn đối với tình hình phát triển và triển vọng
hợp tác với TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.
Quan
hệ TP. Hồ Chí Minh - EFTA phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại giữa TP. Hồ
Chí Minh và các nước EFTA đạt hơn 2,2 tỷ USD trong năm 2025; quý 1/2026 đạt
hơn 784 triệu USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nước EFTA hiện có
216 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn gần 700 triệu USD.
Phó
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết quy mô kinh tế TP. Hồ Chí
Minh sau hợp nhất đạt trên 120 tỷ USD, chiếm 23,5% tổng lượng GDP cả nước. Thu
ngân sách trên địa bàn Thành phố đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia.
Dù chịu tác động từ biến động toàn cầu, Chính phủ và Thành phố đã kịp thời triển khai các chính sách an sinh, bình ổn giá và chủ động nguồn nhiên liệu thay thế nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng.
Đến
năm 2030, Thành phố dự kiến dành nguồn lực lớn để chuyển đổi phương tiện giao
thông sang sử dụng điện, thúc đẩy giao thông xanh; đồng thời đẩy mạnh các dự án
đường sắt đô thị.
Đồng
thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực công – tư cho hạ tầng và
công nghệ xử lý chất thải, kiên định mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Thành
phố đề nghị các đối tác Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu tăng cường hợp tác
thương mại, đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như tài chính, kinh tế biển,
chuyển đổi xanh, đô thị thông minh; đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp,
chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hướng tới sớm phê chuẩn FTA Việt Nam -
EFTA.
TP.
Hồ Chí Minh cam kết duy trì môi trường đầu tư ổn định, bảo đảm quyền lợi nhà đầu
tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp EFTA, hoạt động
lâu dài, hiệu quả.
Từ
ngày 20 đến 24/4/2026, đoàn Nghị sĩ của Ủy ban Nghị viện Hiệp hội Thương mại Tự
do châu Âu (EFTA) sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.
Chuyến
thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán một Hiệp định Thương mại tự do giữa
EFTA và Việt Nam đang gần tiến đến giai đoạn hoàn tất, sau vòng đàm phán thứ 19
với nhiều kết quả tích cực diễn ra tại Geneva từ ngày 24 đến 27/2/2026, cũng
như chuyến công tác gần đây tới Hà Nội của bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ
khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ và bà Ragnhild Sjoner Syrstad, Quốc vụ
khanh phụ trách công thương của Na Uy.
Cùng
thời gian đó, vòng đàm phán thứ 20 cũng sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của
các đoàn đàm phán chuyên trách.
