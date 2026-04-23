TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo...

Chiều 22/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã chủ trì buổi tiếp Đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) do ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA, cho biết chuyến thăm của Đoàn đến Việt Nam nhằm vận động, củng cố sự ủng hộ chính trị cho việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và khối EFTA; tăng cường hiểu biết về bối cảnh chính trị và các động lực phát triển kinh tế của Việt Nam; đánh giá cơ hội và thách thức đối với các hiệp định thương mại trong giai đoạn tới; thúc đẩy hợp tác và nâng cao vai trò, tầm ảnh hưởng của EFTA tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đoàn mong muốn tìm hiểu về định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh; cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tác động đối với doanh nghiệp, hoạt động thương mại tại TP. Hồ Chí Minh; vai trò trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, đồng thời chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ông Nikolai Astrup hy vọng Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA khi được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.

Ủy ban Nghị viện (EFTA) là cơ quan đại diện cho các nghị sĩ đến từ 4 quốc gia thành viên EFTA gồm: Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ. Ủy ban Nghị viện EFTA có chức năng giám sát công việc của Ban Thư ký EFTA, thúc đẩy hợp tác chính trị và đối thoại với Nghị viện Châu Âu, đặc biệt trong khuôn khổ Khu vực Kinh tế châu Âu.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh bày tỏ cảm ơn Chính phủ các nước Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã quan tâm, đồng hành và hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố đồng thời đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của các nghị sĩ trong việc thúc đẩy ủng hộ chính trị nhằm sớm kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EFTA, cũng như sự quan tâm của đoàn đối với tình hình phát triển và triển vọng hợp tác với TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.

Quan hệ TP. Hồ Chí Minh - EFTA phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh và các nước EFTA đạt hơn 2,2 tỷ USD trong năm 2025; quý 1/2026 đạt hơn 784 triệu USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nước EFTA hiện có 216 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn gần 700 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết quy mô kinh tế TP. Hồ Chí Minh sau hợp nhất đạt trên 120 tỷ USD, chiếm 23,5% tổng lượng GDP cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn Thành phố đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia.

Dù chịu tác động từ biến động toàn cầu, Chính phủ và Thành phố đã kịp thời triển khai các chính sách an sinh, bình ổn giá và chủ động nguồn nhiên liệu thay thế nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh tặng quà lưu niệm cho ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố dự kiến dành nguồn lực lớn để chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng điện, thúc đẩy giao thông xanh; đồng thời đẩy mạnh các dự án đường sắt đô thị.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực công – tư cho hạ tầng và công nghệ xử lý chất thải, kiên định mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Thành phố đề nghị các đối tác Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như tài chính, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh; đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hướng tới sớm phê chuẩn FTA Việt Nam - EFTA.

TP. Hồ Chí Minh cam kết duy trì môi trường đầu tư ổn định, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp EFTA, hoạt động lâu dài, hiệu quả.