TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

Thanh Thủy

23/04/2026, 11:15

TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo...

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Chiều 22/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã chủ trì buổi tiếp Đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) do ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA, cho biết chuyến thăm của Đoàn đến Việt Nam nhằm vận động, củng cố sự ủng hộ chính trị cho việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và khối EFTA; tăng cường hiểu biết về bối cảnh chính trị và các động lực phát triển kinh tế của Việt Nam; đánh giá cơ hội và thách thức đối với các hiệp định thương mại trong giai đoạn tới; thúc đẩy hợp tác và nâng cao vai trò, tầm ảnh hưởng của EFTA tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đoàn mong muốn tìm hiểu về định hướng phát triển của TP. Hồ Chí Minh; cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tác động đối với doanh nghiệp, hoạt động thương mại tại TP. Hồ Chí Minh; vai trò trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, đồng thời chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ông Nikolai Astrup hy vọng Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA khi được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.

Ủy ban Nghị viện (EFTA) là cơ quan đại diện cho các nghị sĩ đến từ 4 quốc gia thành viên EFTA gồm: Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ. Ủy ban Nghị viện EFTA có chức năng giám sát công việc của Ban Thư ký EFTA, thúc đẩy hợp tác chính trị và đối thoại với Nghị viện Châu Âu, đặc biệt trong khuôn khổ Khu vực Kinh tế châu Âu.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh bày tỏ cảm ơn Chính phủ các nước Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã quan tâm, đồng hành và hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố đồng thời đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của các nghị sĩ trong việc thúc đẩy ủng hộ chính trị nhằm sớm kết thúc đàm phán FTA Việt Nam - EFTA, cũng như sự quan tâm của đoàn đối với tình hình phát triển và triển vọng hợp tác với TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.

Quan hệ TP. Hồ Chí Minh - EFTA phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh và các nước EFTA đạt hơn 2,2 tỷ USD trong năm 2025; quý 1/2026 đạt hơn 784 triệu USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nước EFTA hiện có 216 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn gần 700 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết quy mô kinh tế TP. Hồ Chí Minh sau hợp nhất đạt trên 120 tỷ USD, chiếm 23,5% tổng lượng GDP cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn Thành phố đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia.

Dù chịu tác động từ biến động toàn cầu, Chính phủ và Thành phố đã kịp thời triển khai các chính sách an sinh, bình ổn giá và chủ động nguồn nhiên liệu thay thế nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh tặng quà lưu niệm cho ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA  - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh tặng quà lưu niệm cho ông Nikolai Astrup, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện EFTA  - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố dự kiến dành nguồn lực lớn để chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng điện, thúc đẩy giao thông xanh; đồng thời đẩy mạnh các dự án đường sắt đô thị.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực công – tư cho hạ tầng và công nghệ xử lý chất thải, kiên định mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Thành phố đề nghị các đối tác Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như tài chính, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh; đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, hướng tới sớm phê chuẩn FTA Việt Nam - EFTA.

TP. Hồ Chí Minh cam kết duy trì môi trường đầu tư ổn định, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp EFTA, hoạt động lâu dài, hiệu quả.

Từ ngày 20 đến 24/4/2026, đoàn Nghị sĩ của Ủy ban Nghị viện Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán một Hiệp định Thương mại tự do giữa EFTA và Việt Nam đang gần tiến đến giai đoạn hoàn tất, sau vòng đàm phán thứ 19 với nhiều kết quả tích cực diễn ra tại Geneva từ ngày 24 đến 27/2/2026, cũng như chuyến công tác gần đây tới Hà Nội của bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sỹ và bà Ragnhild Sjoner Syrstad, Quốc vụ khanh phụ trách công thương của Na Uy.

Cùng thời gian đó, vòng đàm phán thứ 20 cũng sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của các đoàn đàm phán chuyên trách.

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

11:49, 20/04/2026

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường

18:08, 18/04/2026

TP. Hồ Chí Minh thông qua dự án trung tâm hành chính và quảng trường

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

07:37, 21/04/2026

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm hoàn tất các điều kiện khởi công hai tuyến đường tỉnh 773 và 770B nhằm kết nối sân bay Long Thành với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam...

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với khối lượng lớn. Mặc dù vậy, những “điểm nghẽn” về nguồn vật liệu thi công cùng một số vướng mắc trong công tác mặt bằng, tiếp tục là thách thức đòi hỏi thành phố Cần Thơ và các địa phương liên quan phải chủ động tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ.

Nhờ ứng dụng AI, giá vé tàu hỏa giảm đến 35% cho các chặng ngắn

Nhờ ứng dụng AI, giá vé tàu hỏa giảm đến 35% cho các chặng ngắn

Lần đầu tiên ngành đường sắt đưa trí tuệ nhân tạo vào điều hành giá vé theo thời gian thực, giúp tối ưu công suất khai thác và giảm chi phí cho hành khách đi chặng ngắn...

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác, chung tay cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

