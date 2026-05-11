Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Huế: Tổ chức đấu thầu lại dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ

Nguyễn Thuấn

11/05/2026, 16:46

Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu lại gói thầu hơn 114 tỷ đồng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương, dự kiến triển khai trong tháng 6/2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Huế. Ảnh: Nguyễn Luân
Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố Huế. Ảnh: Nguyễn Luân

Gói thầu số 28 thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) thành phố Huế, chương trình có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của địa phương.

Theo kế hoạch ban đầu, gói thầu được khởi công từ tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, dự án đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do chậm tiến độ kéo dài.

Trước đó, ngày 13/4/2026, Ban Quản lý Dự án Green City Huế thuộc Sở Tài chính thành phố Huế đã quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình – đơn vị thực hiện gói thầu số 28 của dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

Theo chủ đầu tư, đến cuối tháng 3/2026, giá trị giải ngân của gói thầu mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ cũng như cam kết thi công.

Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án Green City Huế đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Chủ đầu tư cũng nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng không đạt kết quả như cam kết.

Việc dừng thi công kéo dài được xác định là hành vi vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án trọng điểm này.

Theo thông tin từ Sở Tài chính thành phố Huế, các cơ quan chức năng hiện đang hoàn tất hồ sơ để tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Green City Huế khẩn trương xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ nhằm tổ chức lựa chọn nhà thầu mới trong tháng 6/2026.

Đại diện Sở Tài chính thành phố Huế cho biết đây là dự án hạ tầng trọng điểm, song thời gian thi công kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp để sớm tái khởi động thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2027.

Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

11:52, 11/05/2026

Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Quảng Trị: Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp “gỡ khó” cho các đại dự án tại địa phương

09:56, 11/05/2026

Quảng Trị: Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp “gỡ khó” cho các đại dự án tại địa phương

Từ khóa:

cầu Vỹ Dạ dự án Green City Huế gói thầu số 28 nâng cấp hạ tầng Sở Tài chính thành phố Huế

Đọc thêm

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13 - 14% giai đoạn 2026 - 2030

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13 - 14% giai đoạn 2026 - 2030

Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13 - 14%/năm, GRDP của thành phố chiếm 6% GDP cả nước…

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đó tổng nguồn vốn ngân sách địa phương dành cho kế hoạch này là 289.992,87 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy