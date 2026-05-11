Huế: Tổ chức đấu thầu lại dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ

Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu lại gói thầu hơn 114 tỷ đồng thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương, dự kiến triển khai trong tháng 6/2026.

Gói thầu số 28 thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) thành phố Huế, chương trình có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của địa phương.

Theo kế hoạch ban đầu, gói thầu được khởi công từ tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, dự án đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do chậm tiến độ kéo dài.

Trước đó, ngày 13/4/2026, Ban Quản lý Dự án Green City Huế thuộc Sở Tài chính thành phố Huế đã quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình – đơn vị thực hiện gói thầu số 28 của dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương.

Theo chủ đầu tư, đến cuối tháng 3/2026, giá trị giải ngân của gói thầu mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ cũng như cam kết thi công.

Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án Green City Huế đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Chủ đầu tư cũng nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng không đạt kết quả như cam kết.

Việc dừng thi công kéo dài được xác định là hành vi vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án trọng điểm này.

Theo thông tin từ Sở Tài chính thành phố Huế, các cơ quan chức năng hiện đang hoàn tất hồ sơ để tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Green City Huế khẩn trương xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ nhằm tổ chức lựa chọn nhà thầu mới trong tháng 6/2026.

Đại diện Sở Tài chính thành phố Huế cho biết đây là dự án hạ tầng trọng điểm, song thời gian thi công kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Thành phố đang quyết liệt triển khai các giải pháp để sớm tái khởi động thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2027.