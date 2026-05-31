Hải Phòng có 6 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra

Ngày 30/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết trong 8 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 5/2026, thành phố có 6 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu mà kịch bản tăng trưởng đề ra và 2 chỉ tiêu chưa đạt kịch bản tăng trưởng.

Theo đó, 6 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu như thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút khách du lịch, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đều đạt mục tiêu đề ra.

Tháng 5/2026, Hải Phòng thu ngân sách ước đạt 15.136,49 tỷ đồng (thu nội địa là 7.802,49 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 7.334 tỷ đồng), kim ngạch xuất khẩu là 4,1 tỷ USD, sản lượng hàng hoá thông qua cảng 18,9 triệu tấn, thu hút khách du lịch đạt 1,85 triệu lượt, thu hút vốn FDI là 692,6 triệu USD.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 97.471 tỷ đồng, bằng 50% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao. Thu hút vốn đầu tư FDI đạt 1,975 tỷ USD, tương đương 50% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 21,3 tỷ USD, bằng 40,9% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt khoảng 77,8 triệu tấn, tương đương 32,7% kế hoạch năm. Tổng lượng khách du lịch đến thành phố đạt khoảng 6 triệu lượt, bằng 36,7% kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn có 2 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu chưa đạt mục tiêu như kịch bản tăng trưởng đề ra là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trong tháng 5, chỉ số IIP của Hải Phòng tăng 13,8%, thấp hơn mức mục tiêu (kịch bản tăng trưởng tháng là 16,7%). Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 680 doanh nghiệp, trong khi kế hoạch đề ra là 910 doanh nghiệp.

Theo đánh giá của UBND TP. Hải Phòng, mặc dù chưa đạt kịch bản tăng trưởng 16,7% đề ra cho tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hải Phòng vẫn tăng 13,8%, cao hơn mức tăng bình quân cả nước (khoảng 9,2%). Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng IIP cả năm ở mức 16,3%, thành phố vẫn cần duy trì tốc độ tăng cao trong các tháng còn lại.

Hải Phòng kỳ vọng chỉ tiêu tăng trưởng IIP cả năm có tốc độ tăng trưởng cao do nhiều ngành công nghiệp chủ lực những tháng gần đây có tốc độ tăng trưởng lớn. Đơn cử, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn duy trì mức tăng trưởng 15,33%, sản xuất phương tiện vận tải tăng đột biến 165,2% trong tháng 4 và tháng 5 nhờ gia tăng sản lượng xe máy điện và xe đạp điện của VinFast. Bên cạnh đó, sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính tăng 28,82%, sản xuất kim loại tăng 19,34%, ngành dệt tăng 19,55%.

Đối với thu ngân sách trong tháng, dù cả thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều đạt và vượt kịch bản đề ra nhưng tốc độ tăng thu chưa mạnh so với các tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do tiến độ thu tiền sử dụng đất tại một số dự án còn chậm, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại một số xã phường chưa đạt kế hoạch. Ngoài ra, chính sách miễn, giảm thuế của Chính phủ đối với một số mặt hàng nhập khẩu cũng ảnh hưởng tới nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hải Phòng.