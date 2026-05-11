Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đó tổng nguồn vốn ngân sách địa phương dành cho kế hoạch này là 289.992,87 tỷ đồng.

Con số trên bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 29.144 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 258.230,87 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 800 tỷ đồng và bội chi ngân sách địa phương 1.818 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý là 207.000 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách các xã, phường quản lý.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, hướng tới việc đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Nguyên tắc chỉ đạo là quản lý tập trung, thống nhất, lấy đầu tư công làm đòn bẩy dẫn dắt đầu tư tư nhân, tăng cường phân cấp đi đôi với giám sát chặt chẽ, cắt giảm thủ tục hành chính và chống lãng phí. Tỉnh sẽ giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025 nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn bình quân đạt trên 90% và hơn 90% số dự án được bố trí vốn sẽ hoàn thành.

Việc phân bổ vốn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên rõ ràng, bao gồm bố trí đủ vốn cho các dự án đặc biệt, khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án chuyển tiếp sắp hoàn thành, sau đó mới đến các dự án khởi công mới đáp ứng đủ điều kiện.

Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực cho những công trình có tính lan tỏa, tạo động lực mở rộng không gian phát triển như tuyến đường bộ ven biển, đường kết nối ba đô thị trung tâm Phú Lý - Hoa Lư - Nam Định, hoàn thiện tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Đồng thời, tỉnh chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng để triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và cảng hàng không khi được phê duyệt.

Các lĩnh vực được ưu tiên khác gồm đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu kinh tế Ninh Cơ và các khu công nghiệp, hạ tầng đô thị chống ngập úng, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng Khu đại học Nam Cao và phát triển Trường Đại học Hoa Lư thành cơ sở giáo dục trọng điểm. Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đầu tư cho y tế cơ sở, nhà ở xã hội, công nghiệp văn hóa và hạ tầng cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ven biển nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển.

Về phân bổ chi tiết, nguồn vốn được dự phòng 20.000 tỷ đồng, đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia 2.600 tỷ đồng, bố trí cho các chương trình nhiệm vụ của tỉnh gần 30.000 tỷ đồng bao gồm trả nợ, cấp vốn điều lệ cho các quỹ, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Khoảng 6.000 tỷ đồng được dành cho giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, và 159.305 tỷ đồng được phân bổ chi tiết trực tiếp cho các công trình, dự án.