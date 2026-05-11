Ninh Bình: Bố trí gần 290.000 tỷ đồng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Con số
trên bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 29.144 tỷ đồng, thu tiền sử
dụng đất 258.230,87 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 800 tỷ đồng và bội chi ngân
sách địa phương 1.818 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý là
207.000 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách các xã, phường quản lý.
Kế hoạch
nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và nghị quyết
của Đảng bộ tỉnh, hướng tới việc đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc
Trung ương vào năm 2030. Nguyên tắc chỉ đạo là quản lý tập trung, thống nhất,
lấy đầu tư công làm đòn bẩy dẫn dắt đầu tư tư nhân, tăng cường phân cấp đi đôi
với giám sát chặt chẽ, cắt giảm thủ tục hành chính và chống lãng phí. Tỉnh sẽ
giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025 nhằm khắc phục
tình trạng đầu tư dàn trải, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn bình quân đạt trên 90%
và hơn 90% số dự án được bố trí vốn sẽ hoàn thành.
Việc phân
bổ vốn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên rõ ràng, bao gồm bố trí đủ vốn cho
các dự án đặc biệt, khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án chuyển
tiếp sắp hoàn thành, sau đó mới đến các dự án khởi công mới đáp ứng đủ điều
kiện.
Tỉnh sẽ
tập trung nguồn lực cho những công trình có tính lan tỏa, tạo động lực mở rộng
không gian phát triển như tuyến đường bộ ven biển, đường kết nối ba đô thị
trung tâm Phú Lý - Hoa Lư - Nam Định, hoàn thiện tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải
Phòng. Đồng thời, tỉnh chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng để triển khai tuyến
đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và cảng hàng không khi được phê duyệt.
Các lĩnh
vực được ưu tiên khác gồm đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu kinh tế Ninh Cơ và các khu
công nghiệp, hạ tầng đô thị chống ngập úng, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng
Khu đại học Nam Cao và phát triển Trường Đại học Hoa Lư thành cơ sở giáo dục
trọng điểm. Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đầu tư cho y tế cơ sở, nhà ở xã hội,
công nghiệp văn hóa và hạ tầng cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số, ven biển nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển.
Về phân
bổ chi tiết, nguồn vốn được dự phòng 20.000 tỷ đồng, đối ứng các chương trình
mục tiêu quốc gia 2.600 tỷ đồng, bố trí cho các chương trình nhiệm vụ của tỉnh
gần 30.000 tỷ đồng bao gồm trả nợ, cấp vốn điều lệ cho các quỹ, ủy thác qua
Ngân hàng Chính sách xã hội và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.
Khoảng
6.000 tỷ đồng được dành cho giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, và
159.305 tỷ đồng được phân bổ chi tiết trực tiếp cho các công trình, dự án.