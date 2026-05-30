Khai mạc DIFF 2026: Đêm nghệ thuật ánh sáng kích hoạt làn sóng tăng trưởng kinh tế du lịch Đà Nẵng
Đào Ngọc Anh
30/05/2026, 21:00
Đêm khai mạc mang đến màn tranh tài vô cùng mãn nhãn và bùng nổ giữa hai đội pháo hoa Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện chủ nhà Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc truyền thống độc đáo và những làn pháo hoa sắc màu sáng tạo.
Tối ngày 30/5/2026, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đã chính thức khai mạc. Tham dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố và đại diện lãnh sự quán các quốc gia như Trung Quốc, CHLB Nga, Nhật Bản tại Đà Nẵng.
Ngay sau màn biểu diễn của đội Việt Nam, đương kim vô địch DIFF 2025 là Trung Quốc tiếp tục khẳng định đẳng cấp thế giới bằng màn trình diễn ánh sáng hoành tráng, mãn nhãn với kỹ thuật tạo hình điêu luyện trên bầu trời. Sự xuất sắc và nỗ lực cống hiến nghệ thuật của cả hai đội không chỉ làm hài lòng hàng vạn công chúng mà còn ngay lập tức kích hoạt làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ cho toàn ngành dịch vụ, lưu trú, hàng không và các điểm đến của thành phố thủ phủ miền Trung.
Dữ liệu từ ngành du lịch thành phố cho thấy hệ thống cơ sở lưu trú đã phục vụ tới 91.700 lượt khách ngay trong ngày khai mạc, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 17,5% so với đêm mở màn năm 2025. Sức cầu bứt phá đồng đều ở cả hai phân khúc khi lượng khách quốc tế đạt 39.300 lượt, tăng 16,6% và khách nội địa đạt 52.400 lượt, tăng 18,3%. Sức ép từ lượng khách khổng lồ nâng công suất phòng chung toàn thành phố lên khoảng 65%, tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Phân khúc khách sạn 4 - 5 sao đạt hiệu suất bình quân 75%, riêng khu vực dọc sông Hàn và ven biển chạm mốc 95%, trong đó nhiều cơ sở mặt tiền đắc địa đạt mức tối đa 98% đến 100%. Khối khách sạn từ 3 sao trở xuống đạt công suất trung bình 55% toàn thành phố và riêng khu vực trung tâm đạt trên 60%, kỳ vọng tiếp tục tăng nhờ lượng khách đặt muộn. Lực lượng du khách đổ về chủ yếu tập trung tại các địa bàn trọng điểm hạ tầng như: Hải Châu, An Hải, Sơn Trà, Hòa Cường, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, với mật độ cao nhất ghi nhận tại Hải Châu và An Hải do lợi thế vị trí cận kề khán đài và bãi bắn.
Lĩnh vực giao thông vận tải cũng ghi nhận nhịp độ tăng tải kỷ lục từ mạng lưới hàng không để đáp ứng nhu cầu di chuyển. Trong ngày tiền khai mạc 29/5/2026, sân bay quốc tế Đà Nẵng đón 162 chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ và tăng 9% so với mức trung bình tháng 5, bao gồm 60 chuyến bay quốc tế và 102 chuyến bay nội địa. Đến ngày khai mạc 30/5/2026, lượng chuyến bay duy trì ở mức cao với 161 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ và tăng 9% so với bình quân tháng, gồm 59 chuyến bay quốc tế và 102 chuyến bay nội địa.
Làn sóng chi tiêu của du khách tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sang các khu, điểm tham quan vui chơi giải trí trên toàn địa bàn với tổng lượt khách dự kiến đạt 145.138 lượt, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Điểm sáng lớn nằm ở thị trường quốc tế với 82.960 lượt khách tham quan, bứt phá đến 29%, trong khi khối khách nội địa đạt 62.178 lượt, tăng 10%. Những chỉ số vĩ mô đồng bộ từ lưu trú, hàng không đến các điểm đến ngay trong đêm khai mạc khẳng định thương hiệu DIFF 2026 tiếp tục là động lực kinh tế quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng khối dịch vụ và tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Đà Nẵng.
