Quảng Trị: Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp “gỡ khó” cho các đại dự án tại địa phương

Nguyễn Thuấn

11/05/2026, 09:56

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị liên tục kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng giao thông và nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2025 - 2027...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D tại các xã Diên Sanh, Vĩnh Định và Mỹ Thủy.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 21,05 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

QUYẾT LIỆT ĐẨY NHANH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUỐC LỘ 15D

Theo báo cáo, dù các địa phương đã chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng và đạt một số kết quả bước đầu, tiến độ hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính đến ngày 30/4/2026, các địa phương mới bàn giao được 4,31/21,05 km mặt bằng, tương đương khoảng 20% chiều dài toàn tuyến.

Trong đó, xã Mỹ Thủy bàn giao 1,5/2,567 km, đạt 58,43%; xã Vĩnh Định bàn giao 1,17/5,278 km, đạt 22,17%; còn xã Diên Sanh mới bàn giao 1,64/13,2 km, đạt 12,4%.

Tại hiện trường, các địa phương kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến thanh lý tài sản rừng, phê duyệt phương án bồi thường đất lúa, đất hoa màu, đất ở và các công trình bị ảnh hưởng.

Sau kiểm tra, ông Hoàng Nam yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, khẩn trương đưa ra phương án xử lý phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, huy động các tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với các phương án bồi thường, hỗ trợ.

Công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn qua xã Diên Sanh

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh Quảng Trị sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc. Trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu tăng cường thêm 5 cán bộ hỗ trợ địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với các nhà thầu, tỉnh yêu cầu chủ động xây dựng phương án thi công, chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng triển khai ngay khi có mặt bằng; tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, thi công xuyên ngày đêm nhằm bù lại phần tiến độ chậm.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DỰ ÁN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO 2.400 TỶ ĐỒNG

Cùng với dự án giao thông trọng điểm, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng tập trung xử lý các khó khăn phát sinh tại Dự án Trang trại chăn nuôi lợn Công nghệ cao Gia Hân ở xã Tuyên Bình.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với các đơn vị liên quan và nhà đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, quy mô 15.000 lợn nái và 450.000 lợn thịt mỗi năm, triển khai trên diện tích 197 ha.

Sau hơn 8 tháng thi công, gói thầu san lấp mặt bằng đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng và dự kiến hoàn tất trong tháng 6/2026. Các hạng mục xây lắp khác cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết dự án đang gặp khó khăn lớn về nguồn điện và nguồn nước phục vụ vận hành. Trong đó, tiến độ cấp điện có nguy cơ chậm từ 6 - 18 tháng so với kế hoạch, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cũng như định hướng phát triển chăn nuôi công nghệ cao của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ Dự án

Ngoài ra, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu phương án sử dụng nguồn nước mặt từ hồ Vực Tròn nhằm chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước trong mùa hạn kéo dài.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tuyến đường kết nối, công tác quản lý rừng và xử lý tình trạng người dân vi phạm ranh giới dự án.

Tại buổi làm việc, ông Bảo đánh giá đây là một trong những dự án trọng điểm của ngành chăn nuôi Quảng Trị, góp phần hình thành vùng chăn nuôi công nghệ cao, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ bàn giao diện tích rừng còn lại, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ranh giới dự án.

Đồng thời, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về cấp điện; Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phương án cấp nước từ hồ Vực Tròn, tạo điều kiện để dự án sớm đi vào hoạt động đúng tiến độ.

