Huế mở rộng không gian phát triển, hình thành các hành lang kinh tế động lực

Nguyễn Thuấn

31/05/2026, 10:26

Với việc điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Huế mở rộng không gian phát triển theo 6 vùng và 2 hành lang kinh tế động lực, tạo nền tảng khai thác hiệu quả các tiềm năng về di sản, biển, đầm phá và khoa học công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển đặc sắc của khu vực...

Huế phấn đấu trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.
Ngày 30/5, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo nhiều địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

ĐỊNH HÌNH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CHO HUẾ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy phát triển, mở ra không gian, động lực và cơ hội mới cho thành phố sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Huế đang mang một vị thế mới, sứ mệnh mới và khát vọng phát triển mới. Thành phố tiếp tục phát huy giá trị di sản cố đô, bản sắc văn hóa đặc trưng, đồng thời phát triển theo hướng đô thị văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh đã công bố Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm quan trọng của cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Tầm nhìn đến năm 2050, Huế được định hướng trở thành đô thị lớn có trình độ phát triển kinh tế cao, chất lượng sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của Việt Nam và châu Á.

Quy hoạch mới xác định nhiều động lực tăng trưởng chiến lược như phát triển trung tâm logistics quốc tế và Khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; thúc đẩy công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới.

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng quan trọng với định hướng phát triển sinh thái và bền vữn
Đáng chú ý, kinh tế biển và đầm phá được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng, đóng góp khoảng 45-50% GRDP của thành phố. Công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

Theo quy hoạch, Huế được tổ chức thành 6 vùng phát triển gồm vùng di sản, vùng trung tâm, vùng phía Bắc, vùng Chân Mây - Lăng Cô, vùng sinh thái phía Tây và vùng sinh thái phía Tây - phía Nam. Thành phố cũng hình thành hai hành lang kinh tế động lực Bắc - Nam và Đông - Tây, cùng ba cụm đô thị động lực gồm đô thị trung tâm, đô thị Phong Điền và đô thị Chân Mây.

TẠO ĐỘNG LỰC THU HÚT ĐẦU TƯ CHO GIAI ĐOẠN MỚI

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND thành phố Huế đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 18.400 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan, nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại và du lịch dịch vụ. Nổi bật là Dự án Khu công nghiệp VSIP Huế với tổng vốn đầu tư 3.075 tỷ đồng cùng các dự án hạ tầng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Lãnh đạo thành phố Huế trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho các dự án trọng điểm
Theo lãnh đạo thành phố, việc công bố điều chỉnh quy hoạch không chỉ hoàn thiện một văn bản định hướng phát triển mà còn tạo thêm điểm tựa và niềm tin cho chặng đường phát triển mới của Huế.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung cụ thể hóa quy hoạch bằng các chương trình, dự án và kế hoạch hành động cụ thể; ưu tiên huy động nguồn lực cho những dự án có sức lan tỏa, giá trị gia tăng cao và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, Huế tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị di sản đặc trưng, xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, với sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Huế sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng diện mạo mới, vị thế mới và sức sống mới trong giai đoạn tới.

