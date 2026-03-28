Huế triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 450 căn hộ

Nguyễn Thuấn

28/03/2026, 20:32

Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá (Eco Hill) tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế vừa chính thức động thổ, bổ sung hơn 450 căn hộ cho thị trường...

Phối cảnh dự án

Sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 – 26/3/2026) và hướng tới Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Dự án Eco Hill do Công ty Cổ phần F1 Homes làm chủ đầu tư được triển khai tại khu đất ký hiệu OM.A-01 thuộc Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu Trung tâm phía Tây, trên địa bàn phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Với diện tích khoảng 8.674 m2, quy mô khoảng 454 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 530 tỷ đồng, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung quỹ nhà ở, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ và người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần F1 Homes, cho biết thành phố Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội. Trong đó, phường Thủy Xuân được định hướng trở thành khu vực trọng điểm về dịch vụ, y tế và giáo dục phía Tây Nam thành phố. Dự án Eco Hill được kỳ vọng không chỉ là khu nhà ở giá hợp lý, mà còn mang sứ mệnh kiến tạo dòng sản phẩm “bất động sản quốc dân”, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở với chi phí phù hợp.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và hoàn thiện hạ tầng đô thị. Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá được kỳ vọng sẽ tạo lập không gian sống văn minh, hiện đại, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện thủ tục để dự án được khởi công đúng dịp kỷ niệm ý nghĩa. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để dự án triển khai thuận lợi.

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

Hà Tĩnh sắp có thêm hơn 1.900 căn nhà ở xã hội

