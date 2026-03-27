Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Thị trường văn phòng thay đổi sau 10 năm tăng trưởng

Thanh Xuân

27/03/2026, 19:58

Sau một thập kỷ tăng trưởng nhanh chóng, thị trường văn phòng Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với xu hướng tập trung vào chất lượng, dịch chuyển ra khỏi trung tâm và hướng đến khách thuê…

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, 10 năm qua, tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội đã tăng khoảng 160%, đạt xấp xỉ 1,74 triệu m2 vào năm 2025. Nguồn cung hạng A dẫn dắt đà tăng trưởng này, nhanh hơn hạng B và mang đến cho khách thuê nhiều lựa chọn chất lượng cao hơn ở phân khúc cao cấp của thị trường. Đồng thời, Hà Nội vẫn là một trong những thành phố có quy mô nguồn cung văn phòng hạng A nhỏ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dù mức giá thuê thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Điều này cho thấy thị trường tương đối hạn chế về nguồn cung cao cấp nếu so với mặt bằng khu vực nhưng vẫn tiếp tục thu hút nhu cầu từ các khách thuê đang tìm kiếm không gian làm việc chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn và sẵn sàng cho tương lai.

XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN RA NGOÀI TRUNG TÂM 

Ông Nguyễn Phước Thuận, Giám đốc bộ phận cho thuê, Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định thị trường văn phòng Hà Nội không còn được định nghĩa đơn thuần bởi sự mở rộng về quy mô, mà là sự thay đổi rõ rệt trong những yếu tố mà khách thuê coi trọng. Bởi khách thuê ngày càng chọn lọc kỹ hơn, ưu tiên chất lượng, hiệu quả vận hành, chiến lược vị trí và tiêu chuẩn ESG. Điều này đang làm thay đổi quyết định thuê trên toàn thị trường.

Đặc biệt, đại diện Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng một xu hướng cấu trúc quan trọng hiện nay là nguồn cung văn phòng đang dịch chuyển ra ngoài trung tâm. Cụ thể, trong khi Hoàn Kiếm vẫn giữ vai trò là khu CBD (trung tâm kinh doanh, tài chính và thương mại sầm uất nhất của một thành phố) truyền thống của Hà Nội, thì nguồn cung văn phòng đã phân bổ rộng hơn trên nhiều phường, bao gồm: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy và Tây Hồ.

Đáng chú ý, Ba Đình là nơi tập trung nhiều tòa nhà cao cấp, còn Cầu Giấy lại chiếm tỷ trọng nguồn cung lớn nhất thị trường. Trong thời gian tới, động lực phát triển của thị trường sẽ dịch chuyển mạnh hơn về phía Tây, được kỳ vọng trở thành các cụm văn phòng lớn tiếp theo thu hút sự quan tâm đáng kể.

Ngoài ra, diễn biến gần đây của thị trường cũng phản ánh xu hướng ưu tiên chất lượng rất rõ nét. Trước năm 2021, phần lớn các tòa nhà văn phòng tại Hà Nội đều duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Tuy nhiên, kể từ đó, tỷ lệ lấp đầy đã điều chỉnh sau khi thị trường đón nhận một lượng lớn nguồn cung mới với quy mô tăng khoảng 40% trong vòng 5 năm qua. Trong bối cảnh đó, các tòa nhà hạng A vẫn giữ được sức hút và khả năng chống chịu tốt, còn phân khúc hạng B gặp khó khăn hơn trong thu hút khách thuê. Đến năm 2025, giá thuê văn phòng hạng A đạt khoảng 31,85 USD/m2/tháng, cao hơn đáng kể so với mức 20,85 USD/m2/tháng của hạng B.

Đáng chú ý, có một chuyển biến khác là sự gia tăng của nguồn cung văn phòng đạt chứng nhận xanh. Các chứng nhận mới và hoạt động nâng cấp trên khắp Hà Nội đang từng bước nâng kỳ vọng của thị trường, đồng thời tạo áp lực để những tài sản cũ phải duy trì sức cạnh tranh thông qua cải tạo và tái định vị. Các tòa nhà đạt chứng nhận LEED và EDGE xuất hiện ngày càng rõ nét trên thị trường, qua đó, củng cố vai trò quan trọng của yếu tố bền vững và hiệu suất tòa nhà trong quá trình ra quyết định của khách thuê.

Nhu cầu tiếp tục được dẫn dắt bởi các lĩnh vực cốt lõi như: công nghệ thông tin, ngân hàng - tài chính và sản xuất. Riêng Hà Nội, nhu cầu từ nhóm khách thuê liên quan đến lĩnh vực sản xuất ghi nhận diễn biến tích cực, đồng thời thành phố cũng nổi lên như một điểm đến mở rộng hấp dẫn cho các doanh nghiệp tìm kiếm mặt sàn lớn hơn, chi phí thuê cạnh tranh hơn và các dự án hạng A mới có chất lượng cao hơn.

SẼ ĐÓN NHẬN MỘT LÀN SÓNG NGUỒN CUNG ĐÁNG KỂ

Dự báo, Hà Nội sẽ đón nhận một làn sóng nguồn cung đáng kể trong vòng 3 đến 5 năm tới, với hơn 120.000 m2 diện tích văn phòng mới gia nhập thị trường mỗi năm, chủ yếu đến từ các dự án hạng A nằm ngoài khu CBD truyền thống. “Hà Nội đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các doanh nghiệp có kế hoạch tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam. So với các thị trường khác của khu vực, Hà Nội có mặt bằng chi phí thuê cạnh tranh, trong khi nguồn cung hạng A sắp tới cũng hứa hẹn sẽ cung cấp môi trường văn phòng hiện đại, chất lượng cao mà nhiều khách thuê hiện đang tìm kiếm”, ông Thuận cho biết thêm.

Đồng quan điểm, ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội, đánh giá trong bối cảnh nguồn cung mới gia tăng, nhu cầu thuê vẫn được kỳ vọng duy trì tích cực nhưng ngày càng mang tính chọn lọc, ưu tiên những sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về chất lượng, hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng. Xu hướng này đang thúc đẩy thị trường hình thành các cụm văn phòng gắn với hạ tầng và khu đô thị mới ngoài trung tâm, trong khi khu vực trung tâm tiếp tục giữ vai trò là nơi tập trung trụ sở doanh nghiệp và các chức năng có giá trị cao.

Theo ông, việc mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm không chỉ còn là bài toán chi phí, mà đã trở thành một quyết định mang tính chiến lược, được thúc đẩy bởi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sự gia tăng của nguồn cung chất lượng cao, cùng với nhu cầu tiếp cận nguồn nhân lực và các tiện ích phục vụ vận hành hàng ngày của doanh nghiệp.

Các chuyên gia nhận định khi thị trường tiếp tục trưởng thành hơn, chương tiếp theo của thị trường văn phòng Hà Nội kỳ vọng sẽ định hình bởi xu hướng phát triển đa cực, thiết kế nơi làm việc linh hoạt, hiệu quả vận hành và định hướng phát triển gắn với ESG. Các dự án văn phòng được quản lý tốt, gắn với hạ tầng giao thông thuận tiện và tích hợp đa chức năng nhiều khả năng sẽ ở vị thế tốt nhất để nắm bắt nhu cầu trong tương lai.

Từ khóa:

Hà Nội văn phòng

Đọc thêm

Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được quy hoạch trên diện tích gần 6ha, gồm 5 tòa chung cư 15 tầng và 1 tòa thương mại, hướng tới phục vụ đa dạng đối tượng có nhu cầu về nhà ở.

Nếu như một vài năm trở về trước, hàng loạt doanh nghiệp xây dựng do "đói" việc buộc phải giảm giá bất chấp để được nhận thầu, dù biết làm sẽ lỗ, thì từ quý 2/2025 đến nay, luồng "sinh khí" lan tỏa từ các đại công trường đã và đang tạo nên bức tranh sôi động của ngành xây dựng Việt Nam...

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023, trong đó chỉ ra rằng bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế...

Báo cáo JLL Global Consumer Experience Survey 2025 cho thấy xu hướng rõ rệt trong cách con người lựa chọn môi trường sống và điểm đến đô thị hiện đại: 73% người được khảo sát ưu tiên các "multi-purpose destinations", những không gian tích hợp đa chức năng trải nghiệm, trong khi 72% kỳ vọng các dự án đô thị phải đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Biến động giá xăng dầu cùng nhu cầu tăng đột biến từ các dự án đầu tư đang khiến thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Huế và Nghệ An xuất hiện những "cơn sóng ngắn" về cung – cầu. Trước thực tế này, chính quyền hai địa phương đồng loạt triển khai các giải pháp quản lý nhằm bảo đảm nguồn cung và bình ổn mặt bằng giá.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với "nhà thuốc của thế giới"

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy