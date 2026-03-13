Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Thanh Thủy

13/03/2026, 10:56

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường giám sát quá trình thực hiện...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó có 13 công trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công; 6 công trình, dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP); 10 công trình, dự án còn lại gồm 5 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, 1 đề án và 4 nhiệm vụ quy hoạch.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 8.600 tỷ đồng so với năm 2025 do một số dự án đã cơ bản hoàn thành. Tính đến ngày 5/3/2026, số vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm đã giải ngân hơn 460 tỷ đồng, đạt trên 6,5% kế hoạch.

Ngày 11/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, Tổ phó Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Tổ chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên Tổ chỉ đạo để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cho biết tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, ông Võ Tấn Đức đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kiện toàn Tổ chỉ đạo và rà soát danh mục các dự án trọng điểm để tăng cường theo dõi, đôn đốc.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương xây dựng sơ đồ đường găng cho từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, siết chặt kỷ luật trong quản lý chi phí, tiến độ và chất lượng công trình, cũng như bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Liên quan đến tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, theo thông tin từ Sở Tài chính, tính đến ngày 5/3/2026, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân hơn 974 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2026, đạt gần 3,6% kế hoạch vốn đầu tư công cả năm.

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hơn 27.000 tỷ đồng, gồm hơn 889 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và hơn 26.200 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện đã phân bổ cho 3 dự án gồm: dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 với số vốn 400 tỷ đồng; dự án đường liên cảng Nhơn Trạch hơn 482 tỷ đồng; và dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước (cũ) 7 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, tỉnh đã giao chi tiết hơn 15.600 tỷ đồng cho các đơn vị chủ đầu tư để triển khai 530 dự án.

Năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát mức độ cấp thiết của các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Tính đến cuối tháng 2/2026, qua rà soát, Sở Tài chính đã kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận tiếp tục triển khai 73 dự án ưu tiên bố trí vốn mức độ 1 và 2, bao gồm các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực đầu tư công theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cũng như các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở y tế, trường học, dự án liên kết vùng và các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Tổng vốn đã bố trí cho các dự án này trong năm 2026 gần 1.300 tỷ đồng

Kinh tế Đồng Nai khởi sắc, thu ngân sách đạt hơn 23.500 tỷ đồng trong 2 tháng

07:00, 11/03/2026

Kinh tế Đồng Nai khởi sắc, thu ngân sách đạt hơn 23.500 tỷ đồng trong 2 tháng

Triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, hoàn thành năm 2029

09:34, 12/03/2026

Triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, hoàn thành năm 2029

Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

23:40, 10/03/2026

Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Từ khóa:

công trình trọng điểm đầu tư Đầu tư công dự án dự án trọng điểm Giải ngân vốn đầu tư công hạ tầngd tỉnh Đồng Nai

Đọc thêm

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2095/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội...

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông đang làm gia tăng chi phí vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường; đến nay, khoảng 18,5% đơn vị vận tải trên địa bàn thông báo tăng giá vé...

Quảng Trị: Tháo “điểm nghẽn” cho dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy 15.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Tháo “điểm nghẽn” cho dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy 15.000 tỷ đồng

Khu bến cảng Mỹ Thủy với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai. Tuy nhiên, một số khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý cần được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ đưa các bến cảng đầu tiên vào vận hành.

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, việc thực thi các chính sách liên quan đến phương tiện bay không người lái (UAV) hiện vẫn còn nhiều khoảng trống về khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục quản lý, ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm...

UOB: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2026 tích cực nhưng rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu

UOB: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2026 tích cực nhưng rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu

Các chuyên gia UOB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026 duy trì tăng trưởng khoảng 7,5%, với khả năng NHNN giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, bất định toàn cầu có thể khiến tỷ giá và thị trường tài chính biến động, trong khi chứng khoán được kỳ vọng tăng trưởng nhưng phân hóa mạnh hơn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự

Du lịch

2

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Thị trường

3

Các yếu tố hỗ trợ nội tại sẽ giúp thị trường chống chọi tốt hơn rủi ro ngoại biên

Chứng khoán

4

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

5

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy