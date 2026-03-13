Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường giám sát quá trình thực hiện...

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó có 13 công trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công; 6 công trình, dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP); 10 công trình, dự án còn lại gồm 5 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, 1 đề án và 4 nhiệm vụ quy hoạch.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 8.600 tỷ đồng so với năm 2025 do một số dự án đã cơ bản hoàn thành. Tính đến ngày 5/3/2026, số vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm đã giải ngân hơn 460 tỷ đồng, đạt trên 6,5% kế hoạch.

Ngày 11/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, Tổ phó Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Tổ chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên Tổ chỉ đạo để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cho biết tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, ông Võ Tấn Đức đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kiện toàn Tổ chỉ đạo và rà soát danh mục các dự án trọng điểm để tăng cường theo dõi, đôn đốc.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương xây dựng sơ đồ đường găng cho từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, siết chặt kỷ luật trong quản lý chi phí, tiến độ và chất lượng công trình, cũng như bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Liên quan đến tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, theo thông tin từ Sở Tài chính, tính đến ngày 5/3/2026, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân hơn 974 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2026, đạt gần 3,6% kế hoạch vốn đầu tư công cả năm.

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hơn 27.000 tỷ đồng, gồm hơn 889 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và hơn 26.200 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện đã phân bổ cho 3 dự án gồm: dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 với số vốn 400 tỷ đồng; dự án đường liên cảng Nhơn Trạch hơn 482 tỷ đồng; và dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước (cũ) 7 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, tỉnh đã giao chi tiết hơn 15.600 tỷ đồng cho các đơn vị chủ đầu tư để triển khai 530 dự án.

Năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát mức độ cấp thiết của các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Tính đến cuối tháng 2/2026, qua rà soát, Sở Tài chính đã kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận tiếp tục triển khai 73 dự án ưu tiên bố trí vốn mức độ 1 và 2, bao gồm các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực đầu tư công theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cũng như các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở y tế, trường học, dự án liên kết vùng và các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Tổng vốn đã bố trí cho các dự án này trong năm 2026 gần 1.300 tỷ đồng