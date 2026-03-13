Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai, hiện
nay trên địa bàn tỉnh có 29 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó có 13 công
trình, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công; 6 công trình, dự án triển
khai theo hình thức đối tác công tư (PPP); 10 công trình, dự án còn lại gồm 5
dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, 1 đề án và 4 nhiệm vụ quy hoạch.
Năm 2026, tổng kế
hoạch vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh hơn
7.000 tỷ đồng, giảm hơn 8.600 tỷ đồng so với năm 2025 do một số dự án đã cơ bản
hoàn thành. Tính đến ngày 5/3/2026, số vốn bố trí cho các công trình, dự án
trọng điểm đã giải ngân hơn 460 tỷ đồng, đạt trên 6,5% kế hoạch.
Ngày 11/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, Tổ phó
Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai (Tổ chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên Tổ chỉ
đạo để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án.
Phó Bí
thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cho biết tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng
điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy
nhiên, quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số khó khăn, đặc biệt là công tác
giải phóng mặt bằng.
Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng
điểm, ông Võ Tấn Đức đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét kiện toàn Tổ chỉ đạo và rà soát danh mục các dự án
trọng điểm để tăng cường theo dõi, đôn đốc.
Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương xây dựng sơ
đồ đường găng cho từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án
đầu tư công, siết chặt kỷ luật trong quản lý chi phí, tiến độ và chất lượng
công trình, cũng như bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định.
Liên quan đến tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, theo thông
tin từ Sở Tài chính, tính đến ngày 5/3/2026, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân hơn 974
tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2026, đạt gần 3,6% kế hoạch vốn đầu tư công cả
năm.
Năm 2026, tổng
nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh hơn 27.000 tỷ đồng, gồm hơn 889 tỷ đồng
vốn ngân sách trung ương và hơn 26.200 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.
Đối với nguồn vốn
ngân sách trung ương, hiện đã phân bổ cho 3 dự án gồm: dự án thành phần 1 cao
tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 với số vốn 400 tỷ đồng; dự án đường liên
cảng Nhơn Trạch hơn 482 tỷ đồng; và dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến
đổi khí hậu tỉnh Bình Phước (cũ) 7 tỷ đồng.
Đối với nguồn vốn
ngân sách địa phương, tỉnh đã giao chi tiết hơn 15.600 tỷ đồng cho các đơn
vị chủ đầu tư để triển khai 530 dự án.
Năm 2026, Đồng Nai
đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Để nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương rà
soát mức độ cấp thiết của các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026.
Tính đến cuối tháng 2/2026, qua rà soát, Sở Tài chính đã
kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận tiếp tục triển khai 73 dự án ưu tiên bố trí vốn
mức độ 1 và 2, bao gồm các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm
thuộc lĩnh vực đầu tư công theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,
cũng như các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở y
tế, trường học, dự án liên kết vùng và các dự án có tác động lớn đến phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Tổng vốn đã bố trí cho các dự
án này trong năm 2026 gần 1.300 tỷ đồng