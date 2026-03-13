Thứ Sáu, 13/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

Thanh Thủy

13/03/2026, 10:57

Giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông đang làm gia tăng chi phí vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường; đến nay, khoảng 18,5% đơn vị vận tải trên địa bàn thông báo tăng giá vé...

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Minh Hoàng.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Minh Hoàng.

Ngày 12/3, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố cho biết tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng liên tiếp trong các ngày 5, 7 và 10/3/2026. Giá xăng tăng khoảng 45% và giá dầu tăng khoảng 59% so với thời điểm cuối tháng 2/2026, làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào của hoạt động vận tải.

Theo quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), đơn vị kinh doanh vận tải được chủ động quyết định và điều chỉnh giá cước trên cơ sở biến động của các yếu tố chi phí. Việc điều chỉnh phải thực hiện kê khai và niêm yết giá công khai theo quy định của Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

Trong cơ cấu chi phí vận hành của doanh nghiệp vận tải, chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 25% - 35% tổng chi phí. Do đó, khi giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ tác động trực tiếp đến chi phí vận hành của các đơn vị.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng cho biết đang phối hợp với Hiệp hội vận tải hàng hóa và hành khách cùng các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn để nắm bắt diễn biến thị trường.

Đồng thời, vận động các doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa thông suốt, đồng thời kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo các vấn đề phát sinh.

Đối với vận tải hành khách, trên địa bàn thành phố hiện có 2.115 tuyến đang hoạt động, gồm 2.046 tuyến liên tỉnh và 69 tuyến nội tỉnh, do 97 đơn vị đăng ký khai thác với 2.758 xe.

Đến hết ngày 11/3/2026, Sở Xây dựng ghi nhận có 18/97 đơn vị vận tải, (chiếm khoảng 18,5%), thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến vận tải hành khách cố định. Mức tăng phổ biến dao động từ khoảng 5% đến khoảng 36%, tùy theo từng tuyến và đơn vị khai thác.

Trong đó, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines hiện chưa điều chỉnh tăng giá vé đối với các tuyến xe khách liên tỉnh cũng như dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn này.

Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, hiện TP. Hồ Chí Minh có 179 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó có 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí, với tổng cộng 2.112 xe. Trong số này có 1.301 xe buýt điện, chiếm khoảng 62% tổng số phương tiện, nếu tính riêng các tuyến có trợ giá thì tỷ lệ xe buýt điện đạt khoảng 65%.

Sở Xây dựng cho biết các tuyến xe buýt đang tiếp tục hoạt động ổn định và chưa điều chỉnh giá vé. Dự kiến vào ngày 15/3/2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị vận tải triển khai miễn vé trên 132 tuyến xe buýt, trong đó có 109 tuyến có trợ giá và 23 tuyến không trợ giá.

Đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), giá vé tiếp tục được áp dụng theo mức đã công bố tại Quyết định số 5327/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Thành phố cũng dự kiến miễn vé cho hành khách sử dụng tuyến metro này trong ngày bầu cử 15/3/2026.

Trong lĩnh vực taxi, TP.Hồ Chí Minh hiện có 36 đơn vị với khoảng 24.000 xe đang hoạt động. Trong đó, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM vận hành khoảng 20.700 xe taxi sử dụng năng lượng điện, chiếm khoảng 86% tổng số taxi của thành phố. Doanh nghiệp này đang triển khai giảm 10% giá cước từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3/2026.

Các đơn vị taxi khác đang giữ ổn định giá cước và tiếp tục theo dõi tình hình đi lại của hành khách. Riêng Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) với khoảng 1.700 xe taxi đã cập nhật điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển từ 11% đến 12%.

Đối với xe công nghệ, các nền tảng Grab và Be hiện chưa điều chỉnh tăng giá cước, trong khi Xanh SM đang triển khai giảm 10% giá cước.

Theo Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. Hồ Chí Minh, chi phí vận tải của các doanh nghiệp trong hiệp hội đã tăng khoảng 20 - 25% do tác động từ giá nhiên liệu. Một số doanh nghiệp cũng phản ánh việc tiếp nhiên liệu tại một số cửa hàng xăng dầu còn gặp khó khăn do nguồn cung dầu diesel chưa ổn định trong một số thời điểm.

Đối với vận tải hàng hóa qua hệ thống cảng biển, hoạt động hiện vẫn duy trì ổn định và chưa điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển. Tuy nhiên, xung đột tại khu vực Trung Đông, đặc biệt tại Biển Đỏ, kênh đào Suez và eo biển Hormuz, đang ảnh hưởng đến hoạt động vận tải container toàn cầu, trong đó có các tuyến vận tải từ TP. Hồ Chí Minh đi Mỹ, châu Âu và chiều ngược lại.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy