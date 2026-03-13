Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...

Theo đó, để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử, cũng như việc vận chuyển tài liệu, trang thiết bị phục vụ bầu cử trước, trong và sau ngày bầu cử, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị khai thác hạ tầng và doanh nghiệp vận tải được yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và đơn vị tổ chức vận tải hợp lý, khoa học, bảo đảm thông suốt và an toàn; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng để xử lý kịp thời các tình huống như tai nạn giao thông, ùn tắc, thiên tai, thời tiết xấu, cháy nổ hoặc sự cố kỹ thuật, tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri và lực lượng phục vụ bầu cử.

Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên bảo đảm giao thông đến các khu vực bỏ phiếu, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Các địa phương cần chú ý đến những khu vực phải qua phà, đò, cầu yếu, đường ngang đường sắt hoặc các tuyến đường thủy phức tạp, bảo đảm người dân có thể thực hiện quyền bầu cử, không bị gián đoạn do thiếu phương tiện hoặc do giao thông bị chia cắt.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành quy định pháp luật; đồng thời công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng và đầu mối trực ban để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng không, cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các hãng hàng không tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Các đơn vị cần duy trì khai thác ổn định, điều hành lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cùng phương án điều hành khai thác trong các khung giờ cao điểm.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra ùn ứ, mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử.