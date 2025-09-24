Hưng Yên: Giảm nghèo bền vững nhờ nội lực

Hưng Yên đạt mục tiêu giảm nghèo sớm hai năm nhờ mô hình sinh kế sáng tạo. Phụ nữ cùng các tổ chức quần chúng khác đã góp phần phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững.

Hưng Yên là một trong những tỉnh nổi lên như một điển hình về giảm nghèo bền vững. Tỉnh này không chỉ hoàn thành mục tiêu quốc gia mà còn vượt kế hoạch sớm hai năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,55% năm 2021 xuống còn 0,44% cuối năm 2024.

Thành công này xuất phát từ chiến lược đồng bộ, tập trung vào phát triển sinh kế dựa trên nội lực cộng đồng. Đặc biệt, vai trò của người phụ nữ ngày càng nổi bật trong việc mở lối phát triển nông nghiệp địa phương. Họ "thổi hồn" vào sản phẩm thủ công truyền thống và nông sản đặc trưng, kết nối thị trường, góp phần giảm nghèo bền vững.

MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NHỜ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Hưng Yên đã đạt được những con số ấn tượng trong chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Từ hơn 10.000 hộ nghèo năm 2021 (tỷ lệ 2,55%), đến cuối năm 2024, tỉnh chỉ còn 1.794 hộ, giảm xuống mức 0,44%.

Kết quả này giúp Hưng Yên hoàn thành mục tiêu sớm hai năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm hai năm so với Nghị quyết số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và giảm nghèo và sớm một năm so với Nghị quyết số 41 về tăng cường lãnh đạo Đảng đối với công tác giảm nghèo giai đoạn 2023-2025.

Mây tre đan xuất khẩu đã giúp người lao động tại Hưng Yên có việc làm ổn định, góp phần đảm bảo an sinh và giảm nghèo bền vững.

Sự giảm mạnh này phản ánh nỗ lực đồng bộ trong triển khai chính sách an sinh xã hội. 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ có nhu cầu về nhà ở được xây mới hoặc sửa chữa; 100% sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, với 86,72% có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng giảm còn 8,1%, suy dinh dưỡng chiều cao còn 16,2%. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng đạt hiệu quả cao, với 100% lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kỹ năng nghề, tư vấn việc làm và kết nối thị trường lao động.

Các mô hình giảm nghèo bền vững hiệu quả tập trung vào phát triển kinh tế tập thể đã đóng góp lớn vào thành quả này. Điển hình là HTX Rau an toàn Chiến Thắng tại xã Tiên Lữ, do anh Phạm Văn Khôi sáng lập năm 2018. Từ quy mô ban đầu 7 thành viên, 5 ha đất và 1,2 tỷ đồng vốn, đến nay HTX liên kết 25 hộ dân với hơn 20 ha, đảm bảo đầu ra ổn định cho rau an toàn.

Nhiều hộ như gia đình chị Đào Thị Lan đã thoát cận nghèo nhờ thu nhập tăng rõ rệt, từ bị ép giá thương lái sang bao tiêu với giá tốt. Tương tự, các mô hình chăn nuôi từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, như trao 1.200 con gà lai Đông Tảo trị giá 51 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ nghèo tại thị xã Mỹ Hào, hay 2.100 con vịt giống trị giá 48 triệu đồng tại huyện Ân Thi (cũ), đã giúp hàng trăm phụ nữ có sinh kế ổn định.

Tổng cộng, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trao 17 mô hình sinh kế trị giá 357 triệu đồng cho 190 hội viên, đồng thời duy trì 21 HTX và 32 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Những con số này không chỉ thể hiện sự giảm nghèo về lượng mà còn đảm bảo tính bền vững, giúp người dân chủ động phát triển kinh tế.

PHỤ NỮ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VIỆC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chính quyền tỉnh Hưng Yên đã đóng vai trò then chốt trong việc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, với sự đồng hành từ Trung ương và địa phương. Họ tập trung xây dựng cơ chế giám sát định kỳ, đảm bảo tính minh bạch và bền vững trong triển khai chính sách.

Việc chú trọng phát triển mô hình kinh tế tập thể gắn với lợi thế địa phương như nhãn lồng, rau an toàn đã tạo kênh tăng thu nhập chính cho người dân. Chính quyền hỗ trợ toàn diện từ nhà ở, bảo hiểm y tế, học phí đến nước sạch, đồng thời thúc đẩy đào tạo kỹ năng để người dân tự vươn lên.

Các tổ chức quần chúng, đặc biệt Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đã góp phần quan trọng như "cầu nối" giữa chính sách và cộng đồng. Năm 2025, Hội hỗ trợ hàng trăm mô hình sinh kế, đào tạo nghề may công nghiệp, mây tre đan cho 127 hội viên, với thu nhập 5-8 triệu đồng/người/tháng. Họ phối hợp với doanh nghiệp, làng nghề để giới thiệu việc làm, đồng thời nhân rộng mô hình HTX do phụ nữ quản lý.

Vai trò của phụ nữ trong tổ chức quần chúng càng nổi bật qua các điển hình. Bà Phạm Thị Ngắn, Nghệ nhân Ưu tú, đã hồi sinh nghề đan cói tại xã Tiền Hải. Từ năm 1996, bà sưu tầm mẫu mã, thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An năm 2004. Công ty hiện có 300 mẫu sản phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương với thu nhập 3,5-6 triệu đồng/tháng, xuất khẩu sang châu Âu. Sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao năm 2023, và bà còn hỗ trợ học sinh nghèo.

Tương tự, chị Đỗ Thị Ngoãn, Giám đốc HTX Cây ăn quả và Chế biến nông sản Tân Hưng, cho biết thành lập năm 2019, với hơn 100 thành viên, 20 ha nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP, HTX có 7 sản phẩm OCOP 3 sao, hỗ trợ nông dân bán nhãn với giá 18.000-20.000 đồng/kg, đảm bảo đầu ra ổn định.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, qua Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2017-2025, đã hỗ trợ hàng trăm ý tưởng, thành lập 14 HTX và 82 tổ hợp tác, dạy nghề cho 1.200-1.500 lao động nữ/năm, giúp phụ nữ làm chủ kinh tế. Những nỗ lực này không chỉ giảm nghèo mà còn thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển nông thôn mới.

Thành công giảm nghèo của Hưng Yên là minh chứng cho sức mạnh của nội lực cộng đồng, với sự dẫn dắt từ chính quyền và các tổ chức quần chúng. Từ mô hình HTX đến vai trò phụ nữ, tất cả tạo nên chuỗi giá trị bền vững, giúp địa phương phát triển nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Kinh nghiệm này cần được nhân rộng, với trọng tâm đào tạo, liên kết thị trường và hỗ trợ an sinh, nhằm xây dựng một xã hội công bằng, thịnh vượng hơn.