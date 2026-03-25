Hungary tăng mạnh nhập dầu Nga, thách thức kế hoạch loại bỏ của EU
Trọng Hoàng
25/03/2026, 15:07
Trong khi Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy loại bỏ năng lượng Nga, Hungary lại gia tăng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Moscow. Sự phụ thuộc ngày càng mang tính cấu trúc này đang đặt ra thách thức lớn đối với chiến lược chung của châu Âu...
Theo tờ báo DW, báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ (CSD) - viện nghiên cứu
chính sách công châu Âu - công bố ngày 23/3 nhận định Hungary hiện là “thành
trì quan trọng còn lại” của sự phụ thuộc năng lượng Nga tại châu Âu, trong bối
cảnh phần lớn các nước EU đã nỗ lực cắt giảm mạnh nguồn cung từ Moscow sau xung
đột Ukraine.
PHỤ THUỘC NĂNG LƯỢNG NGA GIA TĂNG
MẠNH VÀ MANG TÍNH HỆ THỐNG
Theo CSD, mức độ phụ thuộc của
Hungary vào dầu thô Nga đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Nếu như năm
2021, dầu Nga chiếm khoảng 61% tổng lượng nhập khẩu, thì đến năm 2025 con số
này đã vọt lên tới 93%.
Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối
cảnh EU triển khai hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế dòng chảy năng lượng từ
Nga, bao gồm lệnh cấm vận từng phần, áp trần giá dầu và các gói trừng phạt liên
tiếp.
Không chỉ dừng lại ở dầu mỏ, Hungary
còn ngày càng phụ thuộc vào khí đốt và nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Báo cáo nhấn
mạnh rằng sự phụ thuộc này không mang tính ngắn hạn mà đã hình thành một “hệ
sinh thái năng lượng” bền vững, được duy trì bởi nhiều yếu tố đan xen như các
ngoại lệ pháp lý trong EU, các hợp đồng dài hạn với doanh nghiệp Nga, lợi ích
thương mại và các mạng lưới kinh doanh có yếu tố chính trị.
Theo ông Martin Vladimirov, Giám đốc
chương trình năng lượng và khí hậu của CSD, cơ chế loại bỏ khí đốt Nga hiện nay
của EU vẫn tồn tại những “lỗ hổng mang tính cấu trúc”. Điều này có thể khiến
khí đốt Nga tiếp tục được nhập khẩu vào châu Âu ngay cả sau mốc thời gian dự
kiến vào cuối năm 2027.
“Thiết kế hiện tại của cơ chế pháp
lý có nguy cơ kéo dài sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, đồng thời làm
suy yếu toàn bộ hệ thống trừng phạt”, ông Vladimirov cảnh báo.
TẬN DỤNG NGOẠI LỆ VÀ GIÁ RẺ, DOANH
NGHIỆP HƯỞNG LỢI LỚN
Một trong những lý do chính giúp
Hungary duy trì dòng nhập khẩu năng lượng từ Nga là việc nước này được hưởng
các ngoại lệ trong lệnh cấm của EU. Cùng với Slovakia, Hungary vẫn được phép
tiếp tục nhập khẩu dầu Nga qua đường ống, ngay cả sau khi xung đột Ukraine bùng
phát vào tháng 2/2022.
Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài
như chính sách của Mỹ cũng góp phần tạo điều kiện. Tháng 11/2025, Tổng thống Mỹ
Donald Trump cho biết Hungary có thể tiếp tục nhập khẩu dầu và khí đốt Nga
trong vòng một năm, với lý do nước này gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung
thay thế.
Ngoài yếu tố chính sách, yếu tố kinh
tế cũng đóng vai trò quan trọng. Dầu thô Nga hiện được bán với mức chiết khấu
đáng kể trên thị trường quốc tế, tạo ra lợi thế chi phí lớn cho các quốc gia
nhập khẩu.
Theo báo cáo, Tập đoàn dầu khí nhà
nước MOL của Hungary là bên hưởng lợi trực tiếp. Nhờ tiếp cận nguồn dầu giá rẻ,
lợi nhuận của doanh nghiệp này trong năm 2025 đã tăng 15%, đạt khoảng 1,3 tỷ
euro.
Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ lợi
ích này không lan tỏa đến nền kinh tế nội địa. Giá nhiên liệu trước thuế tại
Hungary và Slovakia vẫn cao hơn so với Cộng hòa Séc. Cụ thể, giá xăng tại
Hungary cao hơn 18% và giá dầu diesel cao hơn 10% so với Séc trong cùng năm.
Ông Isaac Levi, chuyên gia của Trung
tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), cho rằng việc phụ thuộc vào
dầu Nga giá rẻ đang mang lại lợi ích chủ yếu cho doanh nghiệp, trong khi người
dân không được hưởng lợi tương xứng.
Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng
Hungary và Slovakia không thể đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời kêu gọi EU cần
có lập trường cứng rắn hơn nhằm siết chặt nguồn thu từ bán dầu của Nga.
SỨC ÉP CHÍNH TRỊ VÀ THỬ THÁCH ĐỐI
VỚI CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG EU
Vấn đề năng lượng Nga đang trở thành
tâm điểm trong đời sống chính trị Hungary, đặc biệt khi cuộc bầu cử quốc hội dự
kiến diễn ra vào ngày 12/4 đang đến gần.
Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tisza
theo đường lối ủng hộ EU, do ông Péter Magyar lãnh đạo, đang có cơ hội cạnh
tranh với đảng Fidesz cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orban. Trong
chiến dịch tranh cử, ông Magyar cho biết sẽ không chấm dứt ngay lập tức việc
nhập khẩu năng lượng Nga do lo ngại thiếu nguồn thay thế, nhưng sẽ đặt mục tiêu
cắt giảm hoàn toàn vào năm 2035.
Trong khi đó, Thủ tướng Orban tiếp
tục bảo vệ quan điểm duy trì quan hệ năng lượng với Moscow, coi đây là lựa chọn
mang tính thực dụng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Ở cấp độ EU, kế hoạch REPowerEU đặt
ra lộ trình khá rõ ràng: chấm dứt nhập khẩu LNG từ Nga vào cuối năm 2026, khí
đốt qua đường ống vào tháng 9/2027 và toàn bộ dầu mỏ Nga vào cuối năm 2027.
Tuy nhiên, theo CSD, việc triển khai
vẫn phụ thuộc nhiều vào từng quốc gia thành viên, cùng với các cơ chế kiểm soát
nguồn gốc phức tạp, khiến hiệu quả thực thi bị đặt dấu hỏi.
Đáng chú ý, báo cáo cảnh báo rằng
các “kẽ hở” trong hệ thống có thể cho phép khí đốt Nga tiếp tục đi vào thị
trường châu Âu thông qua các tuyến trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và khu
vực Tây Balkan. Theo ước tính, EU có thể vẫn phải chi tới 13,4 tỷ euro để
nhập khẩu khí đốt Nga trước khi đạt được mục tiêu chấm dứt hoàn toàn vào năm
2027.
Trong bối cảnh đó, Hungary không chỉ
là một trường hợp riêng lẻ mà còn trở thành phép thử quan trọng đối với tính
thống nhất và hiệu quả của chiến lược năng lượng chung của EU -
nơi các mục tiêu địa chính trị, kinh tế và an ninh đang ngày càng đan xen phức
tạp.
Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm
Những dấu hiệu đầu tiên của đình lạm, với tăng trưởng kinh tế giảm tốc và lạm phát tăng tốc, đã bắt đầu xuất hiện ở eurozone...
Các hãng ô tô giành giật nguồn cung nhôm giữa chiến tranh ở Vùng Vịnh
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra một làn sóng "mua hoảng loạn" của các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới trên thị trường nhôm, do các công ty này lo ngại nguồn cung nhôm có thể cạn kiệt trong vài tháng tới nếu chiến tranh tiếp diễn...
10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất
Số bằng sáng chế AI của Mỹ và Trung Quốc vượt xa tổng số bằng sáng chế AI của các quốc gia khác cộng lại...
Dân số suy giảm, một ngân hàng ở Nhật Bản chật vật tìm khách vay
Tình trạng dân số suy giảm đang khiến nhiều ngân hàng địa phương ở nông thôn Nhật Bản chật vật. Với một quỹ tín dụng nhỏ ở cực Bắc nước này, bài toán còn khắc nghiệt hơn khi nhu cầu vay vốn ngày càng teo tóp...
Mỹ từ nước nhập khẩu ròng trở thành nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới như thế nào?
Vào giữa thập niên 2000, Mỹ vẫn phải nhập khẩu lượng dầu lớn để đáp ứng nhu cầu trong nước. Hiện nay, nước này xuất khẩu ròng dầu thô, đánh dấu bước đảo chiều lớn trong cán cân thương mại năng lượng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: