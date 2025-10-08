TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết đối với hơn 800 công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn Thành phố, đến nay, UBND TP. Hồ Chí Minh đã và đang tháo gỡ, đồng thời, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố cũng đang thực hiện các đoàn thanh tra để làm rõ nội dung cần tháo gỡ.
Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa thông tin về Công văn 7857/SXD-PTĐT của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh về kết quả rà soát, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng theo kiến nghị của HoREA. Công văn này cho biết ngày 07/8/2025, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch về xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng năm 2025 trên địa bàn Thành phố (mở rộng).
Theo tổng hợp của Sở Tài chính, con số các dự án thuộc diện nêu trên là 838 dự án, bao gồm: các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân vướng mắc liên quan đến các quy định về công tác quy hoạch (loại 1a2, một phần loại 1b1); Các dự án đầu tư tư nhân vướng mắc liên quan đến thủ tục thuộc giai đoạn xây dựng và vận hành như: cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng, cấp phép bán nhà hình thành trong tương lai (loại 1b4); Các dự án đầu tư công tồn đọng, vướng mắc khác ngoài các quy định về giải phóng mặt bằng và quy hoạch (loại 1a4); Các dự án PPP (loại 1c).
Trong số 838 dự án đó, Sở Xây dựng được Thành phố giao theo dõi 29 dự án thuộc loại 1a2, một phần 1b1 và các dự án thuộc loại 1b4. Cụ thể, gồm: 9 dự án đầu tư công vướng mắc quy hoạch (thuộc loại 1a2); 15 dự án đầu tư tư nhân vướng mắc thủ tục (thuộc một phần loại 1b1) và 5 dự án đầu tư tư nhân vướng mắc thủ tục giai đoạn xây dựng, vận hành (loại 1b4).
Về kết quả xử lý, Sở Xây dựng cho biết: Đến nay, Sở đã xem xét, giải quyết, đưa ra khỏi danh sách tồn đọng 9/9 dự án thuộc loại 1a2; 12/15 dự án loại 1b1 và 3/5 dự án loại 1b4. Ngoài ra, còn có 1 dự án thuộc loại 1b1 đã được giải quyết vướng mắc về quy hoạch, đề nghị chuyển sang nhóm các dự án đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, tố tụng.
Như vậy đã có 25/29 dự án vướng mắc được tháo gỡ, với 4 dự án còn lại, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc các sở, ngành liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành 7 dự án với hơn 5.200 căn hộ, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030…
Khi các tuyến giao thông chính như đường Hồ Chí Minh, đường sắt, đường Vành đai 3, Vành đai 4 hoàn thiện, vùng giáp ranh sẽ không còn đơn thuần là vùng ven mà hình thành không gian đô thị mở rộng, vùng đô thị lan toả. Các dự án bất động sản không chỉ “đứng yên” nơi tuyến chính, mà sẽ trải rộng theo chiều ngang theo các tuyến nhánh và chiều sâu vào trong vùng.
Sáng 7/10, tại phường Phú Lương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, với mức đầu tư 980 tỷ đồng.
Nhằm khắc phục những bất cập tồn tại và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản, đồng thời, có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở vừa túi tiền…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng nổi bật ở các đô thị trọng điểm. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng giá ấn tượng trong chu kỳ 2021-2025…
