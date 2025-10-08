TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết đối với hơn 800 công trình, dự án, khu đất tồn đọng trên địa bàn Thành phố, đến nay, UBND TP. Hồ Chí Minh đã và đang tháo gỡ, đồng thời, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố cũng đang thực hiện các đoàn thanh tra để làm rõ nội dung cần tháo gỡ.

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa thông tin về Công văn 7857/SXD-PTĐT của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh về kết quả rà soát, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng theo kiến nghị của HoREA. Công văn này cho biết ngày 07/8/2025, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch về xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng năm 2025 trên địa bàn Thành phố (mở rộng).

Theo tổng hợp của Sở Tài chính, con số các dự án thuộc diện nêu trên là 838 dự án, bao gồm: các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân vướng mắc liên quan đến các quy định về công tác quy hoạch (loại 1a2, một phần loại 1b1); Các dự án đầu tư tư nhân vướng mắc liên quan đến thủ tục thuộc giai đoạn xây dựng và vận hành như: cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng, cấp phép bán nhà hình thành trong tương lai (loại 1b4); Các dự án đầu tư công tồn đọng, vướng mắc khác ngoài các quy định về giải phóng mặt bằng và quy hoạch (loại 1a4); Các dự án PPP (loại 1c).

Trong số 838 dự án đó, Sở Xây dựng được Thành phố giao theo dõi 29 dự án thuộc loại 1a2, một phần 1b1 và các dự án thuộc loại 1b4. Cụ thể, gồm: 9 dự án đầu tư công vướng mắc quy hoạch (thuộc loại 1a2); 15 dự án đầu tư tư nhân vướng mắc thủ tục (thuộc một phần loại 1b1) và 5 dự án đầu tư tư nhân vướng mắc thủ tục giai đoạn xây dựng, vận hành (loại 1b4).

Về kết quả xử lý, Sở Xây dựng cho biết: Đến nay, Sở đã xem xét, giải quyết, đưa ra khỏi danh sách tồn đọng 9/9 dự án thuộc loại 1a2; 12/15 dự án loại 1b1 và 3/5 dự án loại 1b4. Ngoài ra, còn có 1 dự án thuộc loại 1b1 đã được giải quyết vướng mắc về quy hoạch, đề nghị chuyển sang nhóm các dự án đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, tố tụng.

Như vậy đã có 25/29 dự án vướng mắc được tháo gỡ, với 4 dự án còn lại, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc các sở, ngành liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố.