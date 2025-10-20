Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh quyết "số phận" 2 khu "đất vàng"

Thiên Ân

20/10/2025, 14:57

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh quyết định dừng dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội (cảng Sài Gòn cũ) để mở rộng không gian văn hóa, quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng. Còn khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ, quận 10 (cũ) sẽ chuyển thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Khu đất Nhà Chú Hỏa 3 mặt tiền từng được dùng làm nhà khách Chính phủ (phía Nam) sau 1975 và được TP.HCM quy hoạch thành khu phức hợp thương mại nhà ở cao cấp, hiện đã bỏ hoang hàng chục năm nay. Ảnh: Thắm-Ngọc
Khu đất Nhà Chú Hỏa 3 mặt tiền từng được dùng làm nhà khách Chính phủ (phía Nam) sau 1975 và được TP.HCM quy hoạch thành khu phức hợp thương mại nhà ở cao cấp, hiện đã bỏ hoang hàng chục năm nay. Ảnh: Thắm-Ngọc

Tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh (ngày 18/10/2025), Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã có quyết định về hai khu “đất vàng” nói trên.

Đầu năm 2017, UBND TP. Hồ Chí Minh từng chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội (cảng Sài Gòn cũ) trên diện tích khoảng 31,5 ha, bao gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, trường học và trạm y tế.

Với quyết định mới nhất của Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, dự án này sẽ dừng lại. Thay vào đó là mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (hiện tại ở bảo tàng Hồ Chí Minh) ở Bến Nhà Rồng; phần còn lại sẽ làm công viên dọc bờ sông phục vụ dân sinh, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và các dịch vụ công cộng khác.

Cùng với đó, khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ, quận 10 (cũ) rộng 37.000 m2 nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, ngay góc ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển thành công viên. Tại đây, Thành phố dự kiến xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19, và hiện nay đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Khu “đất vàng” ba mặt tiền nói trên từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa - người được mệnh danh là “vua nhà đất” ở Sài Gòn xưa - hiện có 7 biệt thự bỏ hoang từ hơn 10 năm nay. Thành phố đã đặt hàng kiến trúc sư thiết kế công viên đa chức năng, là không gian sinh hoạt, vui chơi văn hóa cho người dân, với hạ tầng đồng bộ từ điện, nước đến nhà vệ sinh, nhằm tăng diện tích không gian công cộng, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển văn hóa đô thị.

Tháng 5/2011, Bộ Tài chính có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ vốn được dùng làm nhà khách Chính phủ (phía Nam) từ sau 1975 và yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết. Lúc đó, nhiều ý kiến cho rằng nên khai thác tối đa lợi thế kinh tế của khu đất trên bằng việc đấu giá rồi cho xây dựng trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp cao tầng, với mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất cao để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất.

Sau khi điều chuyển từ Bộ Ngoại giao về cho TP. Hồ Chí Minh làm chủ quản, giữa tháng 10/2024, Sở Tài chính Thành phố cho biết, khu đất sẽ được phát triển thành một khu phức hợp theo quy hoạch. Cụ thể, sau khi hoàn tất thủ tục điều chuyển từ Bộ Ngoại giao về cho TP. Hồ Chí Minh, UBND Thành phố sẽ lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để chuẩn bị các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến của người dân và cử tri TP. Hồ Chí Minh từng đề nghị rằng thay vì phát triển các dự án bất động sản, hãy xây dựng công viên để tăng mảng xanh đô thị cho Thành phố để người dân có thêm không gian công cộng.

VnEconomy