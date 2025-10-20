TP. Hồ Chí Minh quyết "số phận" 2 khu "đất vàng"

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thiên Ân
20/10/2025, 14:57
Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh quyết định dừng dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội (cảng Sài Gòn cũ) để mở rộng không gian văn hóa, quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng. Còn khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ, quận 10 (cũ) sẽ chuyển thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh (ngày 18/10/2025), Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã có quyết định về hai khu “đất vàng” nói trên.
Đầu năm 2017, UBND TP. Hồ Chí Minh từng chấp thuận cho một doanh nghiệp triển khai dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội (cảng Sài Gòn cũ) trên diện tích khoảng 31,5 ha, bao gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, trường học và trạm y tế.
Với quyết định mới nhất của Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, dự án này sẽ dừng lại. Thay vào đó là mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (hiện tại ở bảo tàng Hồ Chí Minh) ở Bến Nhà Rồng; phần còn lại sẽ làm công viên dọc bờ sông phục vụ dân sinh, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và các dịch vụ công cộng khác.
Cùng với đó, khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ, quận 10 (cũ) rộng 37.000 m2 nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, ngay góc ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển thành công viên. Tại đây, Thành phố dự kiến xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19, và hiện nay đã có nhà đầu tư chiến lược tham gia.
Khu “đất vàng” ba mặt tiền nói trên từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa - người được mệnh danh là “vua nhà đất” ở Sài Gòn xưa - hiện có 7 biệt thự bỏ hoang từ hơn 10 năm nay. Thành phố đã đặt hàng kiến trúc sư thiết kế công viên đa chức năng, là không gian sinh hoạt, vui chơi văn hóa cho người dân, với hạ tầng đồng bộ từ điện, nước đến nhà vệ sinh, nhằm tăng diện tích không gian công cộng, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển văn hóa đô thị.
Tháng 5/2011, Bộ Tài chính có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ vốn được dùng làm nhà khách Chính phủ (phía Nam) từ sau 1975 và yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết. Lúc đó, nhiều ý kiến cho rằng nên khai thác tối đa lợi thế kinh tế của khu đất trên bằng việc đấu giá rồi cho xây dựng trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp cao tầng, với mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất cao để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất.
Sau khi điều chuyển từ Bộ Ngoại giao về cho TP. Hồ Chí Minh làm chủ quản, giữa tháng 10/2024, Sở Tài chính Thành phố cho biết, khu đất sẽ được phát triển thành một khu phức hợp theo quy hoạch. Cụ thể, sau khi hoàn tất thủ tục điều chuyển từ Bộ Ngoại giao về cho TP. Hồ Chí Minh, UBND Thành phố sẽ lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để chuẩn bị các bước tiếp theo.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến của người dân và cử tri TP. Hồ Chí Minh từng đề nghị rằng thay vì phát triển các dự án bất động sản, hãy xây dựng công viên để tăng mảng xanh đô thị cho Thành phố để người dân có thêm không gian công cộng.
Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển 228 cơ sở nhà đất với tổng số hơn 120.370 m2 đất và hơn 43.994 m2 nhà về Trung tâm phát triển quỹ đất để đơn vị này quản lý, khai thác.
Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...
Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành, quần thể biệt thự biển & sân gôn Ruby Coastal City kiến tạo tuyệt phẩm sống đỉnh cao – biểu tượng chuẩn mực dành riêng cho giới thượng lưu.
Riêng quý 3/2025, cả nước ghi nhận 1.501 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm lên 4.090 đơn vị, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới trong 9 tháng đạt hơn 334 nghìn tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ….
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: