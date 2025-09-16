Hướng tới quan hệ “đồng kiến tạo” giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân

Mở đầu Phiên đối thoại Cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), mối quan hệ giữa Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân đã được khẳng định một cách rõ nét trong tiến trình phát triển đất nước, cũng như trong trách nhiệm và kiến tạo tương lai cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam hướng tới...

Ngày 16/9, Phiên đối thoại Cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt” đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Phiên đối thoại đã nhận được sự quan tâm và tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước.

ĐẶT MỤC TIÊU HỖ TRỢ VÀ CHUYỂN ĐỔI 5 TRIỆU HỘ KINH DOANH CÁ THỂ THÀNH DOANH NGHIỆP

Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân do Bộ Chính trị ban hành mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định bước đột phá trong tư duy phát triển kinh tế, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, khẳng định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong, là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Xuất phát từ mục tiêu này, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), nhấn mạnh rằng tinh thần lớn nhất của diễn đàn năm nay có thể gói gọn trong năm chữ: “tin cậy, minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh, tổng thể”. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là cam kết hành động của cộng đồng doanh nhân trẻ.

Để hiện thực hóa tinh thần này, các doanh nhân trẻ Việt Nam sẵn sàng nâng chuẩn giá trị đầu tư cho con người, tuân thủ pháp luật, kiến tạo văn hóa kinh doanh chính trực, đồng thời đổi mới toàn diện từ tư duy đến phương thức vận hành.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), phát biểu khai mạc phiên đối thoại. Ảnh: Chí Cường.

Theo ông Hồng Anh, quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cần được thiết kế như một quan hệ đồng kiến tạo, trong đó “Nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch; Doanh nghiệp chủ động cạnh tranh, đổi mới, cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng với tinh thần từ đối thoại đến hành động”.

Đặc biệt, một trong những hành động cụ thể và có ý nghĩa chiến lược mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất, đồng thời cam kết tiên phong triển khai, chính là “Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp”. Đây được xem như một nguồn lực nội sinh khổng lồ của nền kinh tế đang chờ được khai mở.

Chương trình sẽ tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm quản trị, định hướng chiến lược, cũng như giúp các hộ kinh doanh phòng ngừa những sai sót trong vận hành - vốn là rào cản thường gặp ở những doanh nghiệp mới hình thành. Để sứ mệnh này thành công, ông Hồng Anh kiến nghị cần có một mô hình hợp tác công - tư thực chất và chặt chẽ.

Theo đó, về phía Nhà nước, các doanh nghiệp mong muốn Thủ tướng sẽ giữ vai trò “kiến tạo bệ phóng” thông qua chính sách khuyến khích mạnh mẽ, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục hành chính tinh gọn, giúp các hộ kinh doanh tự tin và đủ điều kiện để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết sẽ là người đồng hành trách nhiệm và tích cực để cụ thể hóa vai trò này. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ khởi xướng và cam kết triển khai Chương trình ngay trong năm 2025. Với chương trình, mỗi hội viên doanh nhân trẻ sẽ đảm nhận vai trò người hướng dẫn cho ít nhất hai doanh nhân vừa chuyển đổi mô hình hoặc mới khởi nghiệp.

“Sự kết hợp giữa chính sách tạo đà của Chính phủ và cơ chế hỗ trợ thực chất từ cộng đồng sẽ là lời giải hiệu quả nhất để 5 triệu hộ kinh doanh có thể không chỉ lớn về số lượng đăng ký mà còn mạnh về năng lực nội tại. Đây chính là cách chúng ta cùng nhau kiến tạo nên một lớp doanh nhân kế cận, bản lĩnh, tri thức, góp phần vào sự phát triển vượt bậc và bền vững của đất nước”, ông Hồng Anh nhấn mạnh.

NẮM BẮT CƠ HỘI, TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN CHO DOANH NGHIỆP

Trong tiến trình phát triển mới, khi các chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái thiết, khi kinh tế số và kinh tế xanh dần trở thành “luật chơi” chung, Việt Nam đang đứng trước cơ hội để trở thành điểm đến của dòng vốn, công nghệ và nhân tài quốc tế.

Ông Hồng Anh cho rằng những cơ hội ấy chỉ thực sự “mỉm cười” với những ai biết chuẩn bị. Sự chuẩn bị ở đây không chỉ là kiên trì cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thân thiện với thị trường và doanh nghiệp, mà còn là đầu tư dài hạn cho khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đó còn là sự chủ động mở rộng không gian hợp tác quốc tế, cũng như xây dựng thương hiệu quốc gia gắn liền với chất lượng và niềm tin. Chính những định hướng này đã trở thành mạch thảo luận xuyên suốt của diễn đàn: Từ chiến lược mũi nhọn đến tư duy kiến tạo, từ công nghệ đổi mới đến nội lực vươn tầm.

“Tôi tin rằng với sự hiện diện và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, với sự đồng hành của các bộ, ban, ngành, với sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức quốc tế và với tinh thần kiến tạo của cộng đồng doanh nhân, những thảo luận hôm nay sẽ tạo độ nén đủ lớn để chuyển động chính sách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, Chủ tịch VPSF 2025 nhấn mạnh.

Đặc biệt, một quốc gia không thể “cất cánh” chỉ nhờ vào những đột phá vĩ mô, mà còn bởi hàng triệu quyết định nhỏ nhưng đúng đắn mỗi ngày: một thủ tục được rút ngắn, một khoản tín dụng được giải ngân minh bạch, một lô hàng được thông quan đúng hạn, một hợp đồng được thực thi công bằng, hay một nhân viên được đào tạo tốt hơn.

“Khi những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy cộng hưởng, chúng sẽ tạo nên sự thay đổi lớn lao. Và đó chính là ý nghĩa sâu xa của cụm từ “khai phóng tiềm năng – kiến tạo tương lai Việt”: giải phóng nguồn lực đang bị kìm hãm bởi chi phí giao dịch, bởi điểm nghẽn thể chế, bởi sự thiếu kết nối; đồng thời mở ra một không gian mới cho sáng tạo, cho cạnh tranh lành mạnh và cho khát vọng vươn tầm quốc tế”, ông Hồng Anh bày tỏ.

NUÔI DƯỠNG TINH THẦN TỪ THẾ HỆ THANH NIÊN

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu hết sức quan trọng trong phát triển doanh nghiệp, trong đóng góp vào GDP của đất nước, trong giải quyết việc làm, trong nâng cao năng suất lao động bình quân,... đối với doanh nghiệp tư nhân.

Theo ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những mục tiêu này thể hiện tầm nhìn dài hạn, khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân.

Trong quá trình này, ông Huy nhấn mạnh thế hệ thanh niên cũng đang đóng vai trò rất quan trọng và thanh niên có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của thể hệ thanh niên trong sự phát triển của đất nước.

Khi nhìn lại dòng chảy lịch sử hào hùng 80 năm qua của dân tộc, Việt Nam không thể thiếu vai trò, sự cống hiến to lớn của lực lượng những người trẻ, của thanh niên trên các lĩnh vực trong thời kỳ đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới hiện nay, vai trò của thanh niên trong các mũi nhọn phát triển đất nước như phát triển kinh tế, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số hội nhập quốc tế... là rất quan trọng.

Ông Huy cho biết Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng lực lượng doanh nhân trẻ đã và đang khẳng định vai trò xung kích, vừa đại diện cho khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam, vừa phấn đấu để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

“ Vì vậy, tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, quan tâm của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các địa phương thông qua các hành động cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lực lượng doanh nhân trẻ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, ông Huy nhấn mạnh.