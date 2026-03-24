Hưởng ứng quy hoạch Hà Nội 100 năm, Economy Residences tung 300 căn hộ cao cấp mức giá hỗ trợ đặc biệt

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tái thiết đô thị của Chính phủ, Tập đoàn Hoàng Vương vừa công bố "siêu chính sách" trong chương trình "An Cư 300 căn hộ cao cấp", mở ra cơ hội sở hữu tổ ấm lý tưởng cho cộng đồng ngay cửa ngõ Thủ đô.

Thay vì những lời hứa hẹn, Chủ đầu tư Hoàng Vương Hưng Yên chọn đồng hành bằng hành động thiết thực: Dành riêng quỹ “An Cư 300 căn hộ cao cấp” làm gói hỗ trợ nhân văn, trực tiếp tiếp sức cho cư dân di dời nhà ở tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, giúp mọi người vừa có thể sở hữu không gian chuẩn cao cấp, lại không bị áp lực tài chính, hay lo ngại về khoảng cách.

Khi Quỹ 300 căn An Cư được công bố, giới chuyên gia cũng như giới đầu tư bất động sản thấy thực sự bất ngờ và nể phục. Bởi lẽ, Economy Residences đang ở một vị thế trung tâm, đầy tiềm năng tăng giá, nhưng lại chọn cách đồng hành và sẻ chia.

VỊ TRÍ TRUNG TÂM KẾT NỐI

Economy Residences khẳng định vị thế độc tôn khi tọa lạc tại "trạm trung chuyển" huyết mạch của khu vực: 15 phút tới trung tâm Hà Nội; 7 phút tới cầu Vĩnh Tuy; 5 phút đến sân vận động PVF; 30 phút đến sân bay Gia Bình và chỉ mất từ 5-10 phút để kết nối tới các siêu đô thị lân cận như Vinhomes Ocean Park, Sunshine, Masterise…

Economy Residences là cửa ngõ giao thương chiến lược phía Đông Hà Nội.

Sức mạnh kết nối này được bảo chứng bởi mạng lưới giao thông đa tầng gồm: Quốc lộ 5, Vành đai 3.5, Vành đai 4, Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Metro số 1, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở và trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Điều này không chỉ giúp việc di chuyển tới các khu vực khác của Hà Nội chỉ tính bằng phút, mà còn biến dự án thành cửa ngõ chiến lược kết nối trực tiếp các thủ phủ kinh tế miền Bắc như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Thái Bình.

CHUẨN SỐNG HIỆN ĐẠI

Economy Residences hội tụ hệ sinh thái nội khu hoàn chỉnh với công viên cây xanh hồ điều hòa 8ha, bể bơi, khu thể thao, trung tâm mua sắm, Spa, Gym, trường học liên cấp và bệnh viện, kết hợp mạng lưới ngân hàng, cơ quan hành chính và chợ dân sinh sầm uất ngay ngưỡng cửa.

Việc dự án nằm tại lõi đô thị 100.000 dân kề cận các khu công nghiệp và làng nghề truyền thống lâu đời, không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiện nghi mà còn kiến tạo một cộng đồng cư dân tinh hoa, giàu có và tri thức tại trung tâm kinh tế năng động phía Đông.

Dự án được tư vấn, thiết kế và giám sát bởi đội ngũ chuyên gia Singapore, đứng đầu là ông Patrick Phong – người có hơn 30 năm kinh nghiệm điều hành tại các tập đoàn danh tiếng như Ascott, T.Y. Lin và từng vận hành các công trình hạng sang như Crowne Plaza, Melia Hà Nội, Mipec Riverside.

Đặc biệt, chủ đầu tư ưu tiên sử dụng công nghệ cốp pha nhôm (Gangform) với hệ thống module đồng bộ, đảm bảo kết cấu liền mạch và độ bền vĩnh cửu. Việc lựa chọn công nghệ thi công đắt đỏ và hệ thống cơ điện tiêu chuẩn quốc tế bất chấp chi phí đã khẳng định tâm huyết của đơn vị kiến tạo trong việc xác lập một chuẩn mực chất lượng khắt khe nhất cho Economy Residences.

Economy Residences - Thành phố của những lựa chọn tinh hoa.

Economy Residences khẳng định uy tín với pháp lý minh bạch, sổ hồng sở hữu lâu dài và hạ tầng nội khu đã hoàn thiện đồng bộ thay vì chỉ là dự án trên giấy. Minh chứng cho sức hút và sự tin cậy của khách hàng là hàng trăm hợp đồng mua bán đã được ký kết, cùng hệ thống nhà mẫu thực tế luôn sẵn sàng mở cửa đón khách tham quan từ tháng 10/2025.

Vượt trên ý nghĩa một dự án bất động sản, Economy Residences là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư Hoàng Vương Hưng Yên. 300 căn hộ cao cấp giá “siêu hỗ trợ” không chỉ là bến đỗ an cư tiếp sức cho người dân trong làn sóng di cư lịch sử, mà còn góp phần ổn định trật tự đô thị. Sự xuất hiện của những dự án nhân văn này chính là nền tảng để xây dựng một cộng đồng văn minh, bền vững tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

* Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên

Tên dự án: Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh

Tên thương mại: Economy Residences

Địa chỉ: Trung tâm hành chính xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Quy mô dự án: 36,185ha

* Thông tin sản phẩm:

Thấp tầng: 1.044 Căn hộ (gồm: Shop House và Shop Villa)

Cao tầng: Gồm 6 Tòa tháp cao 34 tầng (Khoảng 3600 căn hộ thương mại cao cấp)

Hotline: 0965 06 9119

Website: www.economycity.com.vn