Hương vị trà làm mới trải nghiệm du lịch Huế

Huế đang phát triển ngành trà gắn với du lịch bằng cách xây dựng một chuỗi hoạt động văn hóa – thương mại – trải nghiệm tại khu trung tâm thành phố...

Liên hoan Trà quốc tế Huế 2025 sắp diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, khu vực công viên Lý Tự Trọng, bờ Nam sông Hương và khu vực phụ cận trung tâm thành phố Huế. Đây là những không gian có mật độ khách du lịch cao, thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm, trưng bày, trình diễn nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Liên hoan quy tụ nhiều nghệ nhân và thương hiệu trà đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Các gian hàng trưng bày sẽ bố trí dọc các tuyến phố đi bộ, ven sông và công viên trung tâm.

Không gian lễ hội chia thành nhiều khu vực: khu trình diễn thưởng trà, khu giao lưu văn hóa quốc tế, khu ẩm thực trà, khu hội chợ sản phẩm và khu thi pha chế sáng tạo. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và văn hóa quy mô quốc tế, nhằm quảng bá thương hiệu trà Huế và gia tăng giá trị nông sản địa phương.

Không gian thưởng trà được thiết kế theo phong cách thiền, nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Ảnh minh hoạ

Trong những ngày diễn ra liên hoan, du khách có thể tham gia hàng loạt hoạt động trình diễn pha chế, thưởng thức trà, tọa đàm chuyên đề về văn hóa trà châu Á và tìm hiểu lịch sử trà Huế.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đa dạng: trà Truồi, trà sen, trà thảo mộc, trà lên men, trà hoa cúc, trà ướp hương cùng nhiều sản phẩm kết hợp ẩm thực truyền thống. Đây cũng là dịp các doanh nghiệp kết nối với đối tác trong nước và quốc tế để mở rộng thị trường.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đa dạng: trà Truồi, trà sen, trà thảo mộc, trà lên men, trà hoa cúc, trà ướp hương cùng nhiều sản phẩm kết hợp ẩm thực truyền thống.

Điểm nhấn nổi bật là cuộc thi Teatender diễn ra trực tiếp tại không gian công cộng trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Vòng chung kết sẽ chứng kiến các thí sinh sáng tạo đồ uống mới từ trà Truồi kết hợp món ăn kèm. Đây là hoạt động thu hút giới trẻ, góp phần hiện đại hóa ngành trà, đưa sản phẩm bản địa tiến gần hơn tới dịch vụ ẩm thực cao cấp và thị trường du lịch.

Không gian thưởng trà được thiết kế theo phong cách thiền, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, phù hợp với cảnh quan ven sông Hương. Các chương trình Trà dưỡng tâm, Chuyện trà, Chuyện trò được tổ chức tại khu vực sân khấu ngoài trời và gian trà cộng đồng để khách du lịch trải nghiệm sâu hơn văn hóa trà, cảm nhận nhịp sống yên bình của Huế. Đây là sản phẩm du lịch phù hợp với mùa mưa, giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Huế khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm bản địa, đưa hương vị trà trở thành một phần đặc sắc trong hành trình của du khách.

Sở Du lịch Huế phối hợp với các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo xây dựng Liên hoan Trà quốc tế thành hoạt động định kỳ hàng năm. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thương hiệu trà Huế, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, kết nối giao thương quốc tế và nâng cao giá trị kinh tế của ngành trà.

Từ không gian lễ hội bên bờ sông Hương đến những gian trà nhỏ trên các tuyến phố, Huế khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm bản địa, đưa hương vị trà trở thành một phần đặc sắc trong hành trình của du khách.

Khi không gian trà gắn với các tuyến phố trung tâm, quảng trường và công viên ven sông trở thành điểm đến quen thuộc, Huế có thêm lợi thế cạnh tranh, tạo bản sắc riêng trong phát triển du lịch, nâng cao giá trị văn hóa – kinh tế của vùng đất di sản.