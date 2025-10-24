Thứ Sáu, 24/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Hương vị trà làm mới trải nghiệm du lịch Huế

Thiên Anh

24/10/2025, 08:28

Huế đang phát triển ngành trà gắn với du lịch bằng cách xây dựng một chuỗi hoạt động văn hóa – thương mại – trải nghiệm tại khu trung tâm thành phố...

Du khách có thể tham gia hàng loạt hoạt động trình diễn pha chế, thưởng thức trà. Ảnh minh hoạ
Du khách có thể tham gia hàng loạt hoạt động trình diễn pha chế, thưởng thức trà. Ảnh minh hoạ

Liên hoan Trà quốc tế Huế 2025 sắp diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, khu vực công viên Lý Tự Trọng, bờ Nam sông Hương và khu vực phụ cận trung tâm thành phố Huế. Đây là những không gian có mật độ khách du lịch cao, thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm, trưng bày, trình diễn nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Liên hoan quy tụ nhiều nghệ nhân và thương hiệu trà đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Các gian hàng trưng bày sẽ bố trí dọc các tuyến phố đi bộ, ven sông và công viên trung tâm.

Không gian lễ hội chia thành nhiều khu vực: khu trình diễn thưởng trà, khu giao lưu văn hóa quốc tế, khu ẩm thực trà, khu hội chợ sản phẩm và khu thi pha chế sáng tạo. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và văn hóa quy mô quốc tế, nhằm quảng bá thương hiệu trà Huế và gia tăng giá trị nông sản địa phương.

Không gian thưởng trà được thiết kế theo phong cách thiền, nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Ảnh minh hoạ
Không gian thưởng trà được thiết kế theo phong cách thiền, nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Ảnh minh hoạ

Trong những ngày diễn ra liên hoan, du khách có thể tham gia hàng loạt hoạt động trình diễn pha chế, thưởng thức trà, tọa đàm chuyên đề về văn hóa trà châu Á và tìm hiểu lịch sử trà Huế.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đa dạng: trà Truồi, trà sen, trà thảo mộc, trà lên men, trà hoa cúc, trà ướp hương cùng nhiều sản phẩm kết hợp ẩm thực truyền thống. Đây cũng là dịp các doanh nghiệp kết nối với đối tác trong nước và quốc tế để mở rộng thị trường.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đa dạng: trà Truồi, trà sen, trà thảo mộc, trà lên men, trà hoa cúc, trà ướp hương cùng nhiều sản phẩm kết hợp ẩm thực truyền thống. 
Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đa dạng: trà Truồi, trà sen, trà thảo mộc, trà lên men, trà hoa cúc, trà ướp hương cùng nhiều sản phẩm kết hợp ẩm thực truyền thống. 

Điểm nhấn nổi bật là cuộc thi Teatender diễn ra trực tiếp tại không gian công cộng trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Vòng chung kết sẽ chứng kiến các thí sinh sáng tạo đồ uống mới từ trà Truồi kết hợp món ăn kèm. Đây là hoạt động thu hút giới trẻ, góp phần hiện đại hóa ngành trà, đưa sản phẩm bản địa tiến gần hơn tới dịch vụ ẩm thực cao cấp và thị trường du lịch.

Không gian thưởng trà được thiết kế theo phong cách thiền, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, phù hợp với cảnh quan ven sông Hương. Các chương trình Trà dưỡng tâm, Chuyện trà, Chuyện trò được tổ chức tại khu vực sân khấu ngoài trời và gian trà cộng đồng để khách du lịch trải nghiệm sâu hơn văn hóa trà, cảm nhận nhịp sống yên bình của Huế. Đây là sản phẩm du lịch phù hợp với mùa mưa, giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Huế khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm bản địa, đưa hương vị trà trở thành một phần đặc sắc trong hành trình của du khách.
Huế khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm bản địa, đưa hương vị trà trở thành một phần đặc sắc trong hành trình của du khách.

Sở Du lịch Huế phối hợp với các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo xây dựng Liên hoan Trà quốc tế thành hoạt động định kỳ hàng năm. Mục tiêu là tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thương hiệu trà Huế, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, kết nối giao thương quốc tế và nâng cao giá trị kinh tế của ngành trà.

Từ không gian lễ hội bên bờ sông Hương đến những gian trà nhỏ trên các tuyến phố, Huế khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm bản địa, đưa hương vị trà trở thành một phần đặc sắc trong hành trình của du khách.

Khi không gian trà gắn với các tuyến phố trung tâm, quảng trường và công viên ven sông trở thành điểm đến quen thuộc, Huế có thêm lợi thế cạnh tranh, tạo bản sắc riêng trong phát triển du lịch, nâng cao giá trị văn hóa – kinh tế của vùng đất di sản.

Thanh Hóa thu hơn 43.000 tỷ từ du lịch

08:45, 23/10/2025

Thanh Hóa thu hơn 43.000 tỷ từ du lịch

Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM

08:43, 23/10/2025

Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM

Chung tay phát triển du lịch bền vững tại Phong Nha – Kẻ Bàng

16:36, 22/10/2025

Chung tay phát triển du lịch bền vững tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Từ khóa:

du lịch huế tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Mới đây, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp 2025. Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc...

Du lịch Huế thắng lớn, “hái vàng” doanh thu 10.700 tỷ đồng

Du lịch Huế thắng lớn, “hái vàng” doanh thu 10.700 tỷ đồng

Dù còn hai tháng nữa mới khép lại năm 2025, nhưng du lịch Huế đã gần hoàn thành các mục tiêu đề ra, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ.

Thanh Hóa thu hơn 43.000 tỷ từ du lịch

Thanh Hóa thu hơn 43.000 tỷ từ du lịch

Ngành du lịch Thanh Hóa ghi nhận bước tăng trưởng mạnh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, với lượng khách và doanh thu đều tăng đáng kể so với cùng kỳ...

Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM

Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM

Mỗi chương trình du lịch ẩm thực được giới thiệu là một trải nghiệm độc đáo, gắn kết chặt chẽ hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và các điểm đến trên cả 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)…

Khi du lịch thành liệu pháp được “kê đơn”

Khi du lịch thành liệu pháp được “kê đơn”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoạt động thể chất là liệu pháp giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và trầm cảm. Khi thực hiện giữa thiên nhiên tươi đẹp, giá trị này được nhân lên nhờ sự tập trung vào cảm xúc cá nhân...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải “bài toán” 136 tỷ USD cho chuyển dịch năng lượng

Đầu tư

2

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Hạ tầng

3

Xuất khẩu điều kỳ vọng cán mốc kỷ lục 5 tỷ USD

Thị trường

4

Reuters: 4 tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc ngừng mua dầu Nga vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

5

Cơ hội cuối cùng nhận nhà đón Tết với giá hấp dẫn ở khu Đông Hà Nội

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy