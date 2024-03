Hụt thu 751 tỷ năm 2023, Quảng Bình khẩn trương triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách

UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị bàn các giải pháp tăng thu, điều hành ngân sách năm 2024.

Thông tin tại hội nghị này, tính đến 31/12/2023, thu ngân sách trên địa bàn không hoàn thành dự toán, chỉ đạt 5.655,6 tỷ đồng đạt 91,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 80,8% so với dự toán địa phương, giảm 32,26% so với năm 2022. Vì vậy, dẫn đến số hụt thu năm 2023 của tỉnh này so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình giao là 751 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hụt thu 585 tỷ đồng, ngân sách các huyện hụt thu 188 tỷ đồng.

Nguyên nhân hụt thu ngân sách năm 2023, được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình gồm nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan do hị trường bất động sản trầm lắng, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, thị trường, các yếu tố đầu vào, xuất nhập khẩu…

Nguyên nhân chủ quan do cơ cấu nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh này chưa bền vững; một số địa bàn, lĩnh vực, sắc thuế vẫn còn để thất thu thuế; công tác quản lý doanh nghiệp ngừng, nghỉ và bỏ địa điểm kinh doanh chưa chặt chẽ, hiện tượng gian lận, trốn thuế, khai sai thuế phải nộp còn xảy ra; nợ thuế còn ở mức cao và có xu hướng tăng. Cùng với đó, sự phối hợp trong công tác thu ngân sách ở một số ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình chưa được nhịp nhàng, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục, thị trường, giá cả.

Năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình giao 6.070 tỷ đồng, trong đó giao Cục Thuế Quảng Bình thu 5.370 tỷ đồng, Cục Hải quan Quảng Bình thu 700 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trên cơ sở đánh giá chính xác nguyên nhân hụt thu ngân sách năm 2023 và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024, tại hội nghị, các đại biểu đưa ra ý kiến tập trung về giải pháp điều chỉnh sớm các kế hoạch về đấu giá, quyền sử dụng đất, kiên quyết thu hồi các dự án không đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đăng ký đầu tư, tạo cơ hội cho các dự án phát triển tại tỉnh, điều hành chi đầu tư phải nắm được tiến độ thu; có chế tài đủ mạnh trong xử lý thu hồi nợ động thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng yêu cầu Cục Thuế tỉnh Quảng Bình phối hợp với các sở, ngành, địa phương thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 theo kế hoạch đề ra, làm cơ sở để hoàn thành dự toán thu ngân sách. Đồng thời Cục Thuế tỉnh Quảng Bình tập trung xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách thuế đến người dân, doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Bình tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Cùng với đó, Cục Hải quan Quảng Bình tổ chức thực hiện tốt hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngoại tỉnh có nguồn thu nộp ngân sách lớn, các tập đoàn kinh tế thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để tăng thu ngân sách nhà nước.