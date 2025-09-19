Việt Nam sẵn sàng mở rộng không gian hợp tác với nhà đầu tư Italia
Phương Nhi
19/09/2025, 07:12
Với thế mạnh về kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Italia sẽ đồng hành hỗ trợ trong việc tiếp cận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển cũng như các nguồn tài chính xanh, bền vững....
Ngày 18/9 (giờ địa phương), Bộ Tài chính đã tổ chức Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2025 tại thủ phủ Milan của vùng Lombardy (Italia).
Diễn đàn có sự
tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; và đại diện từ phía
Italia gồm ông Raffaele Cattaneo - Quốc vụ khanh vùng Lombardy; ông Walter
Cavrenghi - Tổng Thư ký Phòng Thương mại Italia - Việt Nam (CCIV) cùng
sự tham dự của gần 200 đại diện lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng và
quỹ đầu tư đến từ Việt Nam và Italia.
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
THUẬN LỢI MỞ RA CƠ HỘI LỚN CHO DOANH NGHIỆP NGOẠI TẠI VIỆT NAM
Phát biểu tại diễn
đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế
toàn cầu trải qua nhiều biến động, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy sự hồi phục
tích cực và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực ASEAN và châu Á.
Đặc biệt, nền kinh
tế Việt Nam trong năm 2024 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao, đạt
7,09%,
thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN và thế giới. Tốc độ tăng trưởng này duy trì tích cực
trong năm 2025, khi tăng trưởng GDP quý 2/2025 đạt 7,96%, tạo kỳ vọng khả quan
cho việc hoàn thành mục tiêu GDP tăng trưởng trên 8% của cả năm mà Chính phủ đề
ra.
Dòng vốn đầu tư nước
ngoài trực
tiếp và gián tiếp đều cho thấy sự tăng trưởng tích cực. Qua 8 tháng năm 2025, tổng
vốn đầu tư nước ngoài đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng
quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt
103,75% GDP ước tính năm 2024.
Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký
giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỷ USD, 61 công ty
niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỷ USD.
Thị trường
chứng khoán Việt Nam đang là một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh
nhất thế giới và dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao
dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi ngày.
Việt Nam ngày
càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế,
bảo đảm sự phát triển an toàn, minh
bạch và bền vững của thị trường chứng khoán.
“Đặc
biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn
cho nhà đầu tư nước ngoài”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ ITALIA ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC
Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013, Bộ trưởng Nguyễn Văng Thắng cho biết mối quan hệ song
phương giữa Việt Nam và Italia đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành một trong
những hình mẫu cho hợp tác khu vực châu Âu.
Italia
hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3
của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch
thương mại hai chiều đạt hơn 4,3 tỷ
USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
sang Italia đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024. Về kim ngạch nhập
khẩu đạt 1,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Về hợp
tác đầu tư, các nhà đầu tư Italia hiện có 162 dự án tại Việt Nam với tổng vốn
đăng ký hơn 624 triệu USD, đứng thứ 32 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ
có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam đã đầu tư 11 dự án tại Italia với tổng
vốn đầu tư gần 700 nghìn USD.
“Ngày
4/9 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia cũng đã
diễn ra với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp hai nước. Đây là sự kiện có
ý nghĩa đặc biệt góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam - Italia lên một tầm
cao mới với trụ cột là hợp tác đầu tư - thương mại theo hướng hiệu quả, thực chất,
toàn diện hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.
Tại diễn
đàn, ông Raffaele Cattaneo, Quốc vụ khanh vùng Lombardy, đã có phát biểu
chia sẻ về cơ hội và tiềm năng kết nối đầu tư vào Việt Nam đối với các doanh
nghiệp Italia.
Trong đó, việc giao thương Việt Nam - Italia hiện đã thuận tiện hơn, khi
đã có đường bay thẳng tới Milan, vì thế, cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư
hai nước cũng sẽ mở rộng.
Ngoài ra, ông Cattaneo bày tỏ mong muốn được hợp tác với một số địa phương
của Việt Nam để tăng cường giao lưu, đầu tư hiệu quả.
TIẾP TỤC KHAI THÁC TỐI ĐA DƯ ĐỊA HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
Bộ trưởng
Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủViệt Nam đang quyết liệt hoàn thiện
hơn nữa thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn để khơi
thông mạnh mẽ mọi nguồn lực cho phát triển, thúc đẩy chuyển đổi
cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, phát huy hiệu quả các động lực
tăng trưởng truyền thống, đồng thời khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới.
Việt Nam đang tạo xung lực
phát triển mạnh mẽ cho giai đoạn mới, trong đó tập trung vào 4 trụ cột: đột phá
về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế chủ động
hiệu quả trong tình hình mới;xây
dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan
trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Đây là những quyết sách mang
tính đột phá, vừa tạo động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam,
vừa mở ra các không gian hợp tác mới với các đối tác quốc tế, trong đó có Italia.
Bộ trưởng khẳng định rằng, tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại -
đầu tư giữa Việt Nam và Italia vẫn còn dư địa rất lớn để tiếp tục phát triển.
Việt Nam
mong muốn các doanh nghiệp Italia, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình,
sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính
xanh, bền vững và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài
có chọn lọc, hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường, Việt
Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế
xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi
mới sáng tạo; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tài chính xanh; nông nghiệp, công nghiệp công
nghệ cao…
Tại diễn đàn, đại
diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và ông Walter Cavrenghi - Tổng Thư ký
Phòng Thương mại Italia – Việt Nam (CCIV), cũng đã có các phần trình bày về cơ hội
hợp tác giữa hai bên; đồng thời, đại diện các ngân hàng Việt Nam, trong đó có
Vietcombank và BIDV cũng có phần tham luận về kết quả và tiềm năng đầu tư, cũng
như các dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán ở Việt Nam.
Về phía Italia, đại
diện một số doanh nghiệp nước bạn cũng có phần trình bày, trong đó nêu bật những
thế mạnh, cũng như khả năng có thể hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam
trong thời gian tới.
