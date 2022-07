IMF: Tránh suy thoái rất khó, nhưng Mỹ sẽ làm được

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 12/7 cảnh báo rằng việc tránh một cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ ngày càng “khó khăn hơn”, đồng thời một lần nữa cắt giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, IMF tin tưởng Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái.

Theo tin từ Reuters, IMF dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ tăng trưởng 2,3% trong năm nay, giảm 0,6 điểm phần trăm so với mức dự báo tăng 2,9% đưa ra hồi cuối tháng 6. Cơ sở của động thái này là những dữ liệu gần đây cho thấy tiêu dùng của người Mỹ yếu đi.

“Ưu tiên chính sách bây giờ phải là nhanh chóng kiềm chế sự tăng lương và giá cả mà không gây ra suy thoái kinh tế. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn”. Báo cáo của IMF

Ngoài ra, IMF cũng giảm dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2023 còn 1%, từ mức 1,7% đưa ra hồi tháng 6 - thời điểm IMF có cuộc gặp với giới chức Mỹ để đưa ra đánh giá hàng năm về chính sách kinh tế của nước này.

Việc cắt giảm triển vọng này phản ánh con số tăng trưởng được điều chỉnh giảm của GDP Mỹ trong quý 1, cộng thêm tiêu dùng yếu trong tháng 5.

Quý đầu năm, GDP của Mỹ giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước – theo số liệu hoàn chỉnh, sâu hơn so với những gì được đưa ra trong dữ liệu sơ bộ - trong khi tiêu dùng tháng 5 chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Một số đánh giá gần đây cho rằng nền kinh tế Mỹ tiếp tục giảm trong quý 2, đồng nghĩa đã rơi vào một cuộc suy thoái kỹ thuật.

Trong báo cáo vừa đưa ra, IMF nhấn mạnh những thách thức đối với kinh tế Mỹ hiện nay bao gồm lạm phát cao và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Định chế có trụ sở ở Washington nói rằng việc lạm phát tăng trên diện rộng “đặt ra rủi ro hệ thống đối với cả Mỹ và nền kinh tế toàn cầu”.

“Ưu tiên chính sách bây giờ phải là nhanh chóng kiềm chế sự tăng lương và giá cả mà không gây ra suy thoái kinh tế”, báo cáo của IMF khuyến nghị. “Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn”.

Theo IMF, đến quý 4/2023, chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed có thể đưa lạm phát ở Mỹ về mức 1,9%, so với mức lạm phát dự báo 6,6% của quý 4 năm nay. Sự thắt chặt sẽ kéo tụt tăng trưởng kinh tế Mỹ, nhưng IMF vẫn dự báo rằng Mỹ sẽ tránh được một cuộc suy thoái.

Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực bán cầu Tây của IMF, ông Andrew Hodge, nhận định trong một bài blog rằng các đợt nâng lãi suất của Fed và việc Chính phủ Mỹ chi tiêu ít đi sẽ khiến cho tốc độ tăng trưởng tiêu dùng ở Mỹ giảm về “khoảng 0% vào đầu năm tới”, giúp giải toả sức ép đối với chuỗi cung ứng.

“Sự giảm tốc của nhu cầu sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng lên mức khoảng 5% vào cuối năm 2023, khiến cho tiền lương tăng yếu đi”, ông Hodge nói.

Trong phần “kê đơn” chính sách cho Chính phủ Mỹ, IMF kêu gọi việc thông qua các đề xuất chi tiêu cho khí hậu và phúc lợi xã hội của Tổng thống Joe Biden vốn đang bị đình trệ. IMF cho rằng các kế hoạch chi tiêu này sẽ làm gia tăng số lượng người tham gia lực lượng lao động, theo đó giải toả lạm phát, đồng thời thúc đẩy sự dịch chuyển sang nền kinh tế có dấu ấn carbon thấp.

Ngoài ra, IMF cũng khuyến nghị Mỹ rút lại các hạn chế thương mại và thuế quan áp dụng trong 5 năm qua. Nội dung này được cho là đề cập đến thuế quan áp lên hàng hoá Trung Quốc và thuế quan áp lên thép, nhôm và một số sản phẩm khác từ thời Tổng thống Donald Trump và chính quyền ông Biden tiếp tục duy trì.