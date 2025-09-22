Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Thế giới

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

Ngọc Trang

22/09/2025, 13:27

Tại Indonesia, nước sản xuất vàng lớn thứ 8 thế giới, vàng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của người dân bình thường...

Miếng vàng 1 gram được bán tại một cửa hàng ở thủ đô Jakarta, Indonesia - Ảnh: Nikkei Asia
Miếng vàng 1 gram được bán tại một cửa hàng ở thủ đô Jakarta, Indonesia - Ảnh: Nikkei Asia

Gần đây, Chính phủ nước này đã thành lập "ngân hàng vàng miếng" để lưu trữ và quản lý vàng. Kim loại quý này đang ngày càng đóng vai trò quan trọng như một tài sản trú ẩn an toàn tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Ở Indonesia, vàng không chỉ dành cho người giàu. Kim loại quý này đang trở thành một kênh đầu tư phổ biến của mọi tầng lớp người dân. Một số người luôn đi mua vàng sau khi nhận lương hàng tháng, trong khi những người khác mua trang sức vàng để vừa trưng diện vừa lưu giữ tài sản, cũng như làm quà tặng trong đám cưới hoặc các nghi lễ khác.

Tại một cửa hàng vàng có tên "I Love Emas" ở thủ đô Jakarta, giá một miếng vàng 1 gram hiện có giá khoảng 1,7 triệu rupiah, tương đương 102 USD.

Với nguồn cung vàng dồi dào, Indonesia đứng thứ 8 toàn cầu về sản lượng vàng, đứng thứ ba châu Á chỉ sau Trung Quốc và Kazakhstan. Do đó, việc mua vàng tại quốc gia này tương đối dễ dàng.

Niềm tin vào vàng tại Indonesia bắt nguồn từ lịch sử kinh tế đầy biến động. Suy thoái kinh tế sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 được xem là một bước ngoặt đối với quốc gia này.

Vào tháng 6/1998, đồng rupiah sụt mạnh xuống khoảng 16.800 rupiah đổi một USD, từ mức khoảng 2.300 đổi một USD đầu năm 1997. Suy thoái kinh tế trầm trọng kéo theo các cuộc biểu tình và bạo loạt lật đổ chế độ 30 năm của Tổng thống Suharto.

Syamsul Hidayat, 36 tuổi, một học giả sống ở Surabaya, Đông Java, Indonesia cho biết từ lâu anh luôn xem vàng như một công cụ đầu tư tài chính.

“Tôi chọn vàng vì kim loại này là tài sản có sức chống chịu trước lạm phát và biến động của thị trường. Vàng có mức độ rủi ro tối thiểu so với các công cụ đầu tư khác như quỹ tương hỗ, cổ phiếu hay trái phiếu. Bố mẹ tôi đã chứng minh điều này. Họ đã nuôi tôi ăn học bằng khoản đầu tư vàng trong cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1998", Hidayat chia sẻ với tờ báo Nikkei Asia.

Từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra tại Indonesia trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ. Tỷ giá USD/rupiah hiện là 16.500 rupiah đổi một USD. Bối cảnh này đẩy giá vàng tại nước này tăng vọt.

Giá vàng từ công ty khai thác vàng nhà nước Aneka Tambang của Indonesia đã tăng lên hơn 2 triệu rupiah/gram vào ngày 11/9, mức cao nhất mọi thời đại.

Fikri Fernanda, 27 tuổi, đang giúp gia đình quản lý cửa hàng vàng Blok M ở phía Nam thủ đô Jakarta. Cửa hàng này ghi nhận lượng khách tăng mạnh từ cuối năm ngoái.

Theo Fernanda, nhiều người đổ xô mua vàng, bao gồm cả trang sức và vàng miếng, sau khi xung đột ở Trung Đông leo thang.

“Nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên vì bất ổn. Họ cũng bán USD hoặc dùng tiền tiết kiệm để mua vàng”, Fernanda cho biết.

Theo Nikkei Asia, ước tính các hộ gia đình Indonesia đang nắm giữ khoảng 1.800 tấn vàng. Nhiều người cất giữ vàng tại nhà, trong khi người giàu thường gửi vàng tại ngân hàng chuyên biệt ở các quốc gia như Singapore.

Để ngăn dòng chảy vàng ra nước ngoài, Jakarta đã thành lập các ngân hàng vàng đầu tiên trong nước vào tháng 2 năm nay.

“Vàng khai thác trong nước đang chảy khỏi đất nước chúng ta”, Tổng thống Prabowo Subianto phát biểu khi nói về việc thành lập các ngân hàng vàng.

Một trong những công ty đầu tiên được cấp phép vận hành ngân hàng vàng là công ty dịch vụ tài chính nhà nước Pegadaian.

Theo ông Kadek Eva Suputra, Trưởng bộ phận Kinh doanh vàng tại Pegadaian, dịch vụ được công chúng yêu cầu nhiều nhất tại ngân hàng vàng là gửi vàng.

Kể từ khi đi vào hoạt động vào cuối tháng 2, ngân hàng vàng của Pegadaian đã nhận lưu giữ tổng cộng hơn 1,3 tấn vàng. Toàn bộ khách hàng gửi vàng tại đây là khách hàng cá nhân, chưa có khách hàng doanh nghiệp.

"Nhiều khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi bày tỏ quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ gửi vàng. Chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ này cho khách hàng doanh nghiệp vào quý 4/2025”, ông Eva Suputra chia sẻ.

Ông cho biết công ty rất lạc quan về triển vọng của dịch vụ ngân hàng vàng trong tương lai, đặc biệt là khi người dân Indonesia ngày càng xem vàng là một tài sản trú ẩn an toàn.

“Giá vàng sẽ khiến ngày càng nhiều người nhìn nhận lợi thế của vàng so với các kênh đầu tư khác”, ông Eva Suputra nhận định với Nikkei Asia.

