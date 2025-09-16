Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Thế giới

Indonesia công bố gói kích thích kinh tế gần 1 tỷ USD

Đức Anh

16/09/2025, 10:44

Chương trình này bao gồm hỗ trợ thực phẩm và một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mang lại việc làm tạm thời cho hơn 600.000 người lao động...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Chính phủ Indonesia vừa công bố một chương trình kích thích kinh tế với quy mô 16,23 nghìn tỷ rupiah, tương đương 989 triệu USD.

“Chương trình sẽ được triển khai vào quý 4/2025 và kéo dài sang năm 2026”, Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto chia sẻ với phóng viên ngày 15/9.

Chương trình này bao gồm hỗ trợ thực phẩm và một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mang lại việc làm tạm thời cho hơn 600.000 người lao động.

Trong quý 2, tăng trưởng kinh tế Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - đạt 5,12%. Đây là mức tăng trưởng tốt nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách nước này cho rằng đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng sẽ giảm tốc trong những quý sắp tới.

“Với gói kích thích này, chúng tôi kỳ vọng có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,2% trong năm nay”, ông Airlangga cho biết.

Theo vị Bộ trưởng, nằm trong gói kích thích này, Chính phủ sẽ hỗ trợ 10 kg gạo cho 18,3 triệu hộ gia đình trong quý 4, đồng thời miễn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong lĩnh vực du lịch và phân bổ 5,3 nghìn tỷ rupiah cho chương trình việc làm tạm thời dành cho hơn 600.000 người lao động trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2025.

Chương trình việc làm nói trên gồm các công việc trả lương theo ngày, chủ yếu tuyển dụng người lao động ở khu vực nông thôn tới làm việc cho các dự án cơ sở hạ tầng như đường sá và cầu cống.

Gói kích thích cũng bao gồm một chương trình thực tập trả lương dành cho 20.000 sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và giảm 50% phí bảo hiểm tai nạn lao động do nhà nước cung cấp dành cho tài xế giao hàng bằng xe gắn máy và tài xế xe tải.

“Chính sách miễn thuế thu nhập với người lao động trong một số lĩnh vực và giảm phí bảo hiểm tai nạn lao động sẽ được áp dụng tới năm 2026”, ông Airlangga cho biết.

Với các doanh nghiệp nhỏ, Chính phủ sẽ hoãn kế hoạch tăng thuế thu nhập với nhóm này tới năm 2029. Theo kế hoạch trước đó, từ năm 2026, thuế thu nhập với các doanh nghiệp trước đó dự kiến tăng từ 0,5% lên 1% doanh thu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ sẽ triển khai chương trình tái canh trên trên 870.000 ha đất trồng các loại cây như mía, ca cao, cà phê, điều, nhục đậu khấu và dừa vào năm 2026. Chương trình này có thể tạo ra 1,6 triệu việc làm mới.

Với lĩnh vực du lịch, Jakarta cũng có chương trình giảm giá vé máy bay cho các chuyến du lịch cuối năm. Tuy nhiên, chi tiết về chương trình này chưa được công bố.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, các biện pháp trong gói kích thích kinh tế mới không làm thay đổi dự báo về thâm hụt ngân sách năm 2025 của chính phủ. Theo dự báo mới nhất, thâm hụt ngân sách của nước này năm nay là 2,78% tổng sản phẩm tổng nước (GDP).

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nhà ở Indonesia Maruarar Sirait cho biết các ngân hàng nhà nước sẽ giải ngân các khoản vay trị giá tổng cộng 130 nghìn tỷ rupiah cho các doanh nghiệp phát triển bất động sản và doanh nghiệp nhỏ để thúc đẩy hộ mở rộng hoạt động kinh doanh.

“Chính phủ sẽ hỗ trợ 5% chi phí lãi suất hàng năm của các khoản vay. Chính sách này nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto nhằm cung cấp 3 triệu nhà ở giá rẻ mỗi năm và tạo thêm việc làm cho người lao động”, ông Maruarar thông tin thêm.

Gói kích thích kinh tế được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Indonesia chịu áp lực do ngành xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ.

Theo thỏa thuận thương mại giữa hai nước được công bố hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giảm mức thuế quan đối ứng 32% với hàng hóa Indonesia được công bố trước đó xuống còn 19%. Trong khi đó, hàng hóa Mỹ xuất khẩu vào Indonesia được miễn gần như toàn bộ rào cản thuế quan và phi thuế quan.

Indonesia kích thích kinh tế

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: