Inoha City: Sức hút từ thị trường bất động sản công nghiệp Hà Nội

Nằm tại vị trí đắc địa, Inoha City sở hữu những yếu tố tiềm năng biến nơi đây trở thành khu đô thị công nghiệp dịch vụ mang tầm vóc chiến lược nhất phía Nam Thủ đô - được ví như “mã chứng khoán xanh” của thị trường bất động sản công nghiệp Hà Nội.

VỊ TRÍ TIẾP ĐIỂM GIAO THƯƠNG

Inoha City được giới đầu tư đánh giá cao nhờ sở hữu vị trí mang tầm chiến lược, nằm tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Inoha City được Chủ đầu tư N&G Group đầu tư xây dựng tại xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Dự án nằm tại giao lộ 2 trục đường huyết mạch Quốc lộ 1A và Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vị trí tiếp điểm giữa các tuyến đường lớn biến Inoha City thành một khu đô thị dịch vụ giao thương sầm uất.

Từ vị trí này, cư dân sinh sống tại Inoha City có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội trong vòng 40 phút, cách trung tâm huyện Phú Xuyên chỉ 2km, dễ dàng kết nối với đường 21 đi Hòa Bình, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên…

Do đặc thù nằm trong quần thể khu công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) nên vị trí của Inoha City được giới đầu tư đánh giá cao hơn do phát huy được tiềm năng và lợi thế của khu công nghiệp. Trong tương lai, Inoha City sẽ trở thành nơi an cư cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài và công nhân làm việc tại khu công nghiệp HANSSIP. Khi đó, Inoha City sẽ trở thành tâm điểm giao thương, cực kỳ thuận lợi để di chuyển tới các vùng công nghiệp khác thuộc các tỉnh lân cận, trở thành đầu mối trung chuyển của Thủ đô.

Thêm vào đó, ở vị trí tiếp điểm giao thương sầm uất bậc nhất huyện Phú Xuyên, Inoha City còn đáp ứng đa dạng mọi nhu cầu của khách hàng, dù là để ở hay để kinh doanh, buôn bán, hoặc thậm chí là để đầu tư như một loại tài sản trú ẩn trong thời kỳ lo ngại lạm phát gia tăng như hiện nay.

Xét về khía cạnh đầu tư, bất động sản có vị trí tốt như Inoha City là sản phẩm luôn được những “tay thợ săn” lành nghề chào đón do có tính thanh khoản tốt và khả năng tăng giá cao trong tương lai, nhất là khi dự án đã có pháp lý đầy đủ mang tới sự an tâm cho nhà đầu tư cũng như cho cư dân sinh sống tại dự án.

INOHA CITY: CHUỖI TIỆN ÍCH ĐA DẠNG

Bên cạnh lợi thế về vị trí, Inoha City còn sở hữu nhiều ưu điểm khác biến dự án thành một “mã chứng khoán” sinh lời an toàn cho các nhà đầu tư trung và dài hạn. Các yếu tố phải kể tới như: Tiện ích đồng bộ, hạ tầng bài bản, hưởng lợi từ tầm nhìn quy hoạch của thành phố…

Tại Inoha City, cư dân được trải nghiệm chuỗi tiện ích tất cả trong một với những dịch vụ cao cấp bao gồm trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, khu outlet thời trang hàng hiệu, rạp phim, chuỗi nhà hàng - cà phê sang trọng, khu thể thao, công viên cây xanh, trung tâm ngoại ngữ…

Chuỗi tiện ích đa dạng tạo nên diện mạo khang trang không chỉ cho Inoha City mà còn cho cả khu vực huyện Phú Xuyên.

Chuỗi tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu cho cư dân sinh sống tại dự án mà còn mang tới một “làn gió mới” cho huyện Phú Xuyên, nơi có tương đối ít những tiện ích, dịch vụ đa dạng, hiện đại như tại Inoha City. Điều đó cho thấy giá trị của Inoha City không chỉ nằm ở các căn hộ mà khách hàng sở hữu, mà còn ở những tiện ích mà dự án cung cấp cho cư dân.

Một điểm cộng lớn khác của Inoha City là dự án nằm trong khu vực có hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bài bản do thuộc quần thể khu công nghiệp HANSSIP với quy mô 2.000 doanh nghiệp. Toàn bộ hệ thống điện, đường, trường, trạm đều đã hiện hữu nơi đây, sẵn sàng phục vụ cho cư dân sinh sống tại dự án, có khả năng đáp ứng đủ nơi ở và dịch vụ cho khoảng 300.000 đến 500.000 lao động trực tiếp và gián tiếp tại khu công nghiệp.

Bên cạnh những tuyến giao thông lớn đã hoàn thiện, đi qua khu vực huyện Phú Xuyên còn đang triển khai các tuyến đường hiện đại khác, điển hình là trục Tây Nam Hà Nội dài 41,5 km với mức đầu tư 7.500 tỷ đồng, với 8 làn xe, nay đã hoàn thiện 50%. Hạ tầng giao thông được hoàn thiện sẽ giúp kết nối mọi địa điểm dễ dàng, tạo điều kiện cho sự phát triển của Inoha City và khu công nghiệp HANSSIP trong tương lai.

Sau cùng, Inoha City còn hưởng lợi lớn từ quy hoạch khi Phú Xuyên trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao là ưu tiên được chú trọng hàng đầu trong chính sách đầu tư của thành phố, đồng thời các chương trình, đề án sẽ tiếp tục được triển khai nhằm nâng cấp Phú Xuyên, kéo theo đó sẽ là sự gia tăng giá trị của Inoha City, giúp nhà đầu tư hưởng lợi.

Chủ đầu tư dự án N&G Group cũng mong muốn sẽ luôn song hành cùng khách hàng và các nhà đầu tư tại Inoha City để lan toả giá trị, mang lại lợi ích bền vững cho thị trường và cho cộng đồng. Đây cũng chính là mục tiêu sau cùng mà một đơn vị đầu tư bất động sản nên hướng tới khi đầu tư vào bất kỳ một sản phẩm dự án nào.

* Thông tin chi tiết:

Hải Phát Land - Đơn vị phân phối và phát triển dự án.