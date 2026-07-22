Internet ổn định: Nền tảng sống số cho gia đình hiện đại

Buổi tối, căn hộ của gia đình chị Minh Anh (Hà Nội) bước vào "giờ cao điểm". Con gái học trực tuyến để chuẩn bị cho năm học mới, chồng chị tham gia cuộc họp với đối tác, còn chiếc tivi trong phòng khách phát bộ phim cả nhà đang theo dõi. Chỉ vài năm trước, những hoạt động này hiếm khi diễn ra cùng lúc. Giờ đây, chúng đã trở thành nhịp sống quen thuộc của nhiều gia đình Việt trong kỷ nguyên số.

Internet trở thành một loại hạ tầng thiết yếu giống như điện, nước trong mỗi gia đình hiện đại. Ảnh: VNPT.

"Trước đây tôi chỉ quan tâm mạng có nhanh hay không. Bây giờ điều tôi cần là Internet phải ổn định, vì chỉ cần gián đoạn vài phút là cả việc học của con lẫn công việc của hai vợ chồng đều bị ảnh hưởng", chị Minh Anh chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình chị Minh Anh phản ánh một thực tế: Internet không còn đơn thuần là công cụ kết nối, mà đang trở thành nền tảng cho hầu hết hoạt động học tập, làm việc và sinh hoạt của mỗi gia đình.

KHI MỖI GIA ĐÌNH TRỞ THÀNH MỘT "KHÔNG GIAN SỐ"

Sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi cách các thành viên trong gia đình tương tác với nhau. Một học sinh ngày nay có thể học thêm qua các nền tảng trực tuyến, tìm kiếm tài liệu trên Internet hoặc trao đổi với giáo viên thông qua các ứng dụng số. Một người đi làm có thể tham gia cuộc họp trực tuyến, xử lý công việc từ xa hoặc kết nối với đồng nghiệp dù không có mặt tại văn phòng.

Trong khi đó, các thiết bị thông minh cũng ngày càng phổ biến trong nhiều gia đình. Một chiếc tivi kết nối Internet không chỉ để xem truyền hình, camera giúp giám sát ngôi nhà từ xa, các thiết bị thông minh hỗ trợ cuộc sống tiện lợi hơn. Sự thay đổi này khiến Internet dần trở thành một loại "hạ tầng thiết yếu" giống như điện, nước trong mỗi gia đình hiện đại.

Sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với kết nối Internet gia đình. Nếu trước đây, một đường truyền chủ yếu phục vụ một vài thiết bị thì hiện nay, một gia đình có thể đồng thời sử dụng điện thoại thông minh, máy tính, TV, camera, thiết bị học tập trực tuyến và nhiều thiết bị IoT khác.

Trong môi trường đó, chất lượng trải nghiệm không chỉ phụ thuộc vào tốc độ truy cập mà còn liên quan đến khả năng duy trì kết nối ổn định, độ phủ sóng WiFi trong không gian sống và khả năng đáp ứng khi nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc.

Đặc biệt với những căn hộ diện tích lớn hoặc nhà nhiều tầng, việc bảo đảm tín hiệu WiFi đồng đều tại mọi khu vực cũng trở thành một nhu cầu ngày càng phổ biến.

TỪ NHU CẦU THỰC TẾ CỦA KHÁCH HÀNG ĐẾN NHỮNG GIẢI PHÁP KẾT NỐI PHÙ HỢP

Nắm bắt sự thay đổi trong thói quen sử dụng Internet của các gia đình, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hiện nay không chỉ tập trung vào việc nâng cao tốc độ đường truyền mà còn phát triển thêm nhiều giải pháp giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Tại VNPT, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp hạ tầng Internet băng rộng, doanh nghiệp này cũng phát triển các giải pháp kết nối toàn diện, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của các gia đình trong môi trường số.

Một học sinh ngày nay có thể học thêm qua các nền tảng trực tuyến, tìm kiếm tài liệu trên Internet hoặc trao đổi với giáo viên thông qua các ứng dụng số. Ảnh: VNPT.

Các gói Internet tốc độ cao trên nền tảng cáp quang, kết hợp với giải pháp WiFi Mesh giúp mở rộng vùng phủ sóng, duy trì kết nối ổn định tại nhiều không gian trong ngôi nhà, đang được nhiều khách hàng lựa chọn khi nhu cầu sử dụng Internet ngày càng tăng. Đặc biệt, trong bối cảnh các thành viên trong gia đình có thể đồng thời học tập, làm việc, giải trí trên nhiều thiết bị khác nhau, việc bảo đảm trải nghiệm kết nối liền mạch ở mọi khu vực trở thành yếu tố quan trọng.

Không chỉ tập trung nâng cao trải nghiệm tại điểm sử dụng, VNPT cũng liên tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng với những công nghệ tiên tiến, tạo nền tảng cho sự phát triển của các dịch vụ số trong tương lai. Trong đó, công nghệ XGSPON được VNPT triển khai với khả năng truyền tải dữ liệu tốc độ lên tới 10Gbps, giúp nâng cao năng lực kết nối, đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu ngày càng lớn của người dùng.

Trên nền tảng hạ tầng này, các trải nghiệm số chất lượng cao như xem truyền hình trực tuyến với nội dung 4K/8K, giải trí đa phương tiện, học tập trực tuyến hay sử dụng các ứng dụng công nghệ mới có thể được thực hiện ổn định, mượt mà hơn, hạn chế tình trạng gián đoạn, giật lag trong quá trình sử dụng.

Với chị Minh Anh, điều khiến chị yên tâm không chỉ là tốc độ kết nối, mà là việc cả gia đình có thể học tập, làm việc và giải trí trên cùng một đường truyền mà không bị gián đoạn. "Khi công nghệ đã trở thành một phần của cuộc sống, một kết nối ổn định cũng trở thành sự yên tâm của mỗi gia đình", chị nói.

Theo đại diện VNPT việc phát triển các công nghệ kết nối thế hệ mới không chỉ giải quyết nhu cầu hiện tại mà còn mở rộng khả năng ứng dụng trong tương lai, khi ngày càng nhiều thiết bị thông minh, nền tảng số và dịch vụ trực tuyến trở thành một phần trong đời sống của mỗi gia đình Việt.