Các công ty AI Mỹ sẵn sàng trả tới 280.000 USD/năm cho mỗi thợ điện

Nhu cầu với lực lượng lao động kỹ thuật của các nhà cung cấp hạ tầng AI đang liên tục tăng...

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Trong khi hàng chục nghìn nhân sự công nghệ bị cắt giảm việc làm tại những tập đoàn lớn như Microsoft, Meta, Amazon hay Oracle, thì lao động kỹ thuật tay nghề cao lại đang được săn đón với mức lương hậu hĩnh.

Theo Mike Rowe, nhà sáng lập chương trình truyền hình Dirty Jobs, nhiều công ty AI tại Mỹ sẵn sàng trả mức lương lên tới 280.000 USD mỗi năm để thu hút các thợ điện thuộc thế hệ Gen Z.

Ông thậm chí cho rằng tình trạng khan hiếm lao động kỹ thuật có thể trở thành một trong những rào cản lớn nhất đối với làn sóng đầu tư hạ tầng AI trị giá khoảng 10.000 tỷ USD, qua đó ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế Mỹ.

Chia sẻ trên podcast Power Players của Tổng biên tập Yahoo Finance Brian Sozzi, Rowe cho biết trong khi nhiều vị trí văn phòng đang chịu áp lực từ AI, nhu cầu đối với các nghề lao động kỹ thuật lại tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu.

"Tôi gặp một nhóm thợ điện tại một trung tâm dữ liệu ở Plano, bang Texas, cách đây hai tháng. Tất cả đều dưới 30 tuổi, thu nhập từ 240.000 đến 280.000 USD mỗi năm và muốn làm thêm giờ bao nhiêu cũng có việc", ông nói và cho biết thêm họ còn nhận được nhiều lời mời làm việc khác.

Theo Rowe, để vận hành các mô hình AI quy mô lớn, các công ty phải đầu tư xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu với quy mô ngày càng lớn. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng rất cao đối với thợ điện, kỹ thuật viên cơ điện, thợ hàn và các vị trí quản lý thi công.

Theo Fortune, lao động tham gia xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có mức thu nhập cao hơn khoảng 32% so với những người làm trong các công trình xây dựng truyền thống. Đặc biệt, tại các khu vực tập trung nhiều trung tâm dữ liệu như Bắc Virginia và Texas, nhiều lao động trong lĩnh vực này đang nhận mức lương từ 140.000 đến 280.000 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển của ngành đang vượt xa khả năng đáp ứng của thị trường lao động. Báo cáo của Turner & Townsend cho thấy 71% thị trường được khảo sát đang thiếu nhân lực phục vụ xây dựng trung tâm dữ liệu, khiến đây trở thành một trong những lĩnh vực xây dựng khan hiếm lao động nhất trên thế giới.

Trong khi đó, Deloitte ghi nhận số lượng tin tuyển dụng liên quan đến trung tâm dữ liệu đã tăng 64% trong giai đoạn 2023-2025. Riêng nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên điện tăng hơn 180%, phản ánh cơn khát nhân lực ngày càng lớn khi các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI.

Không chỉ thợ điện, nhiều nghề lao động kỹ thuật khác như thợ sửa ống nước, thợ cơ khí và kỹ thuật viên bảo trì cũng đang được săn đón khi làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu tăng tốc.