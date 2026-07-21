Thanh Hóa thu nội địa đạt hơn 22.263 tỉ đồng sau 7 tháng

Theo báo cáo thường kỳ về tình hình thu ngân sách 7 tháng năm 2026 của Thuế tỉnh Thanh Hóa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 22.263 tỉ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 68,2% dự toán Trung ương giao và 67,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Riêng tháng 7/2026, số thu ước đạt 2.050 tỉ đồng, bằng 57% so với cùng kỳ...

Hội nghị đối thoại với Người nộp thuế (ảnh: Thuế tỉnh Thanh Hóa)

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, kết quả này cho thấy công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định, tạo nền tảng để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, khu vực ngoài quốc doanh tiếp tục là điểm sáng khi số thu ước đạt 4.336 tỉ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 1.116 tỉ đồng, tăng chủ yếu nhờ thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 146,6 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng tăng 41,8 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 10,3 tỉ đồng, tập trung ở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa. Ngược lại, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ thu đạt 3.762 tỉ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ.

Tổng hợp số liệu từ Báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thiên Anh.

Ngoài các khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, nhiều sắc thuế và khoản thu khác cũng đạt kết quả tích cực. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 992 tỉ đồng, bằng 68,1% dự toán tỉnh giao; lệ phí trước bạ đạt 763,5 tỉ đồng, bằng 57,8% dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 772,4 tỉ đồng, bằng 44,1% dự toán; phí, lệ phí đạt 337,2 tỉ đồng, bằng 62,4% dự toán; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 189,4 tỉ đồng, bằng 94,7% dự toán.

Đối với các khoản thu từ đất đai, báo cáo thường kỳ của Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết thu tiền sử dụng đất ước đạt 8.811 tỉ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất đạt 439,9 tỉ đồng, tăng 57,9%. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Đại Lộc nộp 89,5 tỉ đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh nộp 82,1 tỉ đồng; Công ty TNHH Thanh Hưng Group nộp 38,6 tỉ đồng, là những doanh nghiệp có số nộp tiền thuê đất lớn nhất trên địa bàn.

Trong khi đó, báo cáo chuyên đề về tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2026 của Sở Tài chính Thanh Hóa cho thấy bức tranh chi tiết hơn về nguồn thu quan trọng này. Theo đó, tổng dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026 được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cho 142/166 xã, phường là 13.400 tỉ đồng, trong đó điều tiết về ngân sách Trung ương 2.010 tỉ đồng, ngân sách cấp tỉnh 3.600 tỉ đồng và ngân sách cấp xã 7.790 tỉ đồng.

Đến ngày 10/7/2026, tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn đạt 8.266,306 tỉ đồng, bằng 62% dự toán. Trong đó, điều tiết về ngân sách Trung ương 1.176,542 tỉ đồng, ngân sách cấp tỉnh 4.686,260 tỉ đồng và ngân sách cấp xã 2.403,504 tỉ đồng.

Tổng hợp số liệu từ Báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa. Ảnh: Thiên Anh.

Báo cáo chuyên đề của Sở Tài chính cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các địa phương. Có 30 xã, phường vượt cao so với dự toán được giao, nổi bật là Điền Quang đạt 1.050%, Pù Luông đạt 922%, Xuân Du và Ngọc Trạo cùng đạt 765%, phường Nguyệt Viên đạt 697%, Yên Thọ đạt 619%, Quan Sơn đạt 505%, Hóa Quỳ đạt 474%, Thạch Lập đạt 462%, Thượng Ninh đạt 422%...

Ở chiều ngược lại, 105 xã, phường đã phát sinh nguồn thu nhưng chưa hoàn thành dự toán. Nhiều địa phương đang tiến rất sát mục tiêu như Thọ Ngọc đạt 98%, Hoằng Châu đạt 97%, Sầm Sơn đạt 96%, Yên Định và Minh Sơn cùng đạt 94%, Kiên Thọ đạt 92%, Thanh Quân đạt 89%, Hoằng Hóa đạt 88% và Điền Lư đạt 86%.

Đáng chú ý, vẫn còn 7 xã, phường chưa phát sinh thu tiền sử dụng đất, gồm phường Nghi Sơn và các xã Đồng Lương, Mường Mìn, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư, Trung Hạ. Đây là những địa phương cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo thêm nguồn thu trong những tháng cuối năm.

Với việc hoàn thành trên hai phần ba dự toán thu ngân sách sau bảy tháng đầu năm, Thanh Hóa đang có nền tảng thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2026. Tuy nhiên, diễn biến trái chiều giữa các nguồn thu, đặc biệt là sự sụt giảm của khu vực FDI và thu tiền sử dụng đất so với cùng kỳ, cho thấy tỉnh cần tiếp tục nuôi dưỡng nguồn thu từ sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khai thác quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương nhằm tạo dư địa tăng thu, bảo đảm hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán ngân sách năm 2026.