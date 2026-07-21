Việt Nam có cơ hội nằm trong nhóm nước đi đầu phát triển thị trường tài sản thực được mã hóa

Trong bối cảnh quy mô thị trường tài sản thực được mã hóa (Real World Assets - RWA) trên toàn cầu vẫn còn khiêm tốn, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để đón đầu làn sóng phát triển của thị trường, qua đó thu hút thêm dòng vốn quốc tế…

Các chuyên gia thảo luận về tiềm năng RWA tại Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức Vietnam RWA Summit 2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Thị trường Việt Nam của Republic, đưa ra kỳ vọng tại Vietnam RWA Summit 2026 do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và Hiệp hội Bất Động sản Việt Nam tổ chức mới đây.

Vị chuyên gia cho hay nếu không tính stablecoin và tokenized deposit (tiền gửi ngân hàng được token hóa), tổng giá trị tài sản thực được mã hóa hiện mới vào khoảng 30 tỷ USD.

Quy mô này vẫn còn rất nhỏ, chỉ tương đương khoảng 15% giá trị vốn hóa của riêng stablecoin USDT do Tether phát hành.

Tuy nhiên, theo đại diện Republic, chính việc thị trường tài sản thực được mã hoá vẫn còn ở giai đoạn đầu lại mở ra cơ hội cho những quốc gia tham gia sớm: “Nếu Việt Nam bước vào thị trường ở giai đoạn này, chúng ta đang ở vị thế của những người đi đầu trong chu kỳ phát triển, qua đó đón dòng vốn quốc tế đang tìm kiếm các tài sản RWA chất lượng”.

Dĩ nhiên, việc đi trước luôn tồn tại những thách thức về pháp lý và quản trị rủi ro. Tuy nhiên, theo chuyên gia, giống như nhiều lĩnh vực công nghệ mới nổi trước đây, những người đi trước thường có nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng vốn và hình thành hệ sinh thái.

Bà Quỳnh cho rằng nhiều người vẫn nhìn nhận token hoá tài sản thực đơn thuần là công cụ giúp chia nhỏ tài sản để nhiều nhà đầu tư có thể tham gia. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của mô hình này nằm ở việc mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm tài sản, vốn trước đây chỉ dành cho tổ chức hoặc nhà đầu tư có năng lực tài chính lớn, tới cả những nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý không phải mọi tài sản thực được mã hoá đều cần phân mảnh. Trên thực tế, khoảng 95% các dự án RWA hiện nay trên thế giới vẫn hướng tới nhà đầu tư tổ chức. Bởi nhiều dự án RWA không nhằm mục đích hạ thấp ngưỡng đầu tư mà là nâng cao tính thanh khoản của tài sản.

Với các sản phẩm tài chính truyền thống, quá trình chuyển nhượng thường trải qua nhiều thủ tục và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi tài sản được token trên blockchain, việc giao dịch và chuyển nhượng có thể diễn ra nhanh hơn đáng kể, từ đó cải thiện tính thanh khoản.

Ông Trần Việt Thắng, Phó Chủ tịch CTCP Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng - Ảnh: Ban tổ chức Vietnam RWA Summit 2026.

Hiện nay, hơn 60% nhu cầu đầu tư vào RWA được token trên toàn cầu đến từ Mỹ, tiếp theo là Anh, Singapore, Dubai và Hồng Kông. Do đó, theo chuyên gia, doanh nghiệp phát hành token tài sản muốn tiếp cận dòng vốn quốc tế, ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ các quy định trong Nghị quyết 05, thì cũng cần tìm hiểu và phải tuân thủ khung pháp lý và tiêu chuẩn của các thị trường hướng tới.

Trong khi đó, đứng từ góc độ doanh nghiệp trong nước, ông Trần Việt Thắng, Phó Chủ tịch CTCP Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng, cho rằng token hóa tài sản có thể trở thành cửa ngõ huy động vốn hiệu quả cho các dự án hạ tầng - lĩnh vực luôn có nhu cầu vốn rất lớn nhưng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo ông Thắng, đầu tư hạ tầng không chỉ tạo ra lợi nhuận từ từng dự án riêng lẻ mà còn mang lại giá trị lan tỏa đối với thị trường, xã hội và nền kinh tế. Tuy nhiên, năng lực tài chính của nhiều doanh nghiệp xây dựng trong nước vẫn còn hạn chế, ngay cả khi tham gia các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ông cho rằng các dự án hạ tầng có nhiều lợi thế để triển khai token hóa nhờ tính pháp lý tương đối rõ ràng, cơ chế quản lý và giám sát chặt chẽ, đồng thời giá trị tài sản có thể xác định được.

Dù vậy, để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội thông qua mô hình này, Việt Nam cần xây dựng các chính sách vĩ mô đủ mạnh, cơ chế phân chia lợi ích hợp lý và có sự đồng hành của Chính phủ nhằm tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư dài hạn.

Theo ông Thắng, xét về năng lực công nghệ, Việt Nam hiện đã có sự chuẩn bị tương đối tốt để xây dựng các nền tảng token hóa tài sản đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm tính minh bạch và an toàn.

"Điều còn thiếu hiện nay không phải là công nghệ, mà là khuôn khổ chính sách và định hướng phát triển dài hạn để có thể thu hút dòng vốn quy mô lớn vào thị trường tài sản thực được mã hóa", ông Thắng nhấn mạnh.