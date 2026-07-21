Cùng Tech59 Summit, EmbedIT giải bài toán nhân lực công nghệ cao

Tại Tech59 Summit - Hội nghị Công nghệ hàng đầu Việt Nam vào ngày 17/7, EmbedIT Việt Nam - và là thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu), đã rất thẳng thắn khi chỉ ra điểm nghẽn chiến lược của ngành công nghệ nội địa: Sự thiếu hụt trầm trọng các kỹ sư công nghệ cấp cao, dù năng lực thực thi vô cùng xuất sắc.
Suốt hai thập kỷ, Việt Nam được định vị là điểm đến công nghệ hấp dẫn nhờ đội ngũ kỹ sư trẻ, nhanh nhạy và có năng lực triển khai các dự án lớn. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn chủ yếu dựa trên cạnh tranh về nhân công và chi phí. Mô hình outsourcing truyền thống vô tình khiến tài năng bản địa trở thành những người thợ gia công, thay vì các kiến trúc sư giải pháp có khả năng làm chủ và định hình hệ thống toàn cầu.
Khi Trí tuệ Nhân tạo (AI) nâng cao mạnh mẽ mặt bằng năng lực chung và có thể xử lý các tác vụ lập trình cơ bản với chi phí gần như bằng không, chiến lược cạnh tranh bằng nhân công giá rẻ chắc chắn sẽ đẩy ngành công nghệ Việt Nam vào thế khó. Tại phiên thảo luận chuyên sâu mang chủ đề “Vượt lên trên mô hình Outsourcing: Hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ và nhân tài đẳng cấp thế giới” tại Tech59 Summit, ông Lê Hoàng Hải - Giám đốc Điều hành & CTO EmbedIT Việt Nam, khẳng định khoảng trống lớn nhất hiện nay giữa nhân sự công nghệ Việt Nam và thế giới không nằm ở năng lực lập trình, mà ở sự tự tin, trải nghiệm và đặc biệt là tư duy làm chủ (ownership culture).
Để không bị đào thải trước làn sóng AI và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần chuyển sang mô hình trao quyền trọn vẹn cho đội ngũ kỹ sư nội địa. Tại EmbedIT, các kỹ sư Việt Nam không chỉ đảm nhận những đầu việc gia công nhỏ lẻ mà được giao toàn bộ quy trình, từ thiết kế, quản trị đến chịu trách nhiệm xuyên suốt các hệ thống công nghệ tài chính lõi của tập đoàn. Chính bước đi này đã giúp EmbedIT xây dựng đội ngũ Kiến trúc sư Giải pháp (Solution Architect) bản địa xuất sắc chỉ trong hai năm, điều khó đạt được với mô hình gia công truyền thống.
Có thể thấy, bước sang kỷ nguyên của Agentic AI (Hệ thống AI tự chủ), vai trò của con người không hề bị giảm nhẹ mà trái lại, năng lực phán đoán của các chuyên gia cấp cao lại trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Thực tế tại EmbedIT chứng minh, một kỹ sư trẻ dưới sự hỗ trợ của AI có thể tạo ra khối lượng công việc tương đương một nhân sự trình độ trung cấp trước đây, tạo nên bước nhảy vọt về năng suất.
Đánh giá về làn sóng dịch chuyển này, ông Lê Hoàng Hải nhận định: “AI đang nâng mặt bằng năng lực chung của ngành, nhưng vẫn cần con người quyết định nên xây dựng điều gì, kiểm chứng chất lượng đầu ra và chịu trách nhiệm cho những quyết định đó. Lợi thế cạnh tranh giờ đây của Việt Nam sẽ tập trung vào những kỹ sư có tư duy, khả năng ra quyết định và biết khai thác AI để khuếch đại năng lực của chính mình”.
Để thực hiện hóa tầm nhìn này, EmbedIT đang thúc đẩy chương trình trao đổi kỹ sư hai chiều giữa Việt Nam và Prague, tạo cơ hội cho nhân tài bản địa trực tiếp xử lý các bài toán hóc búa từ thị trường quốc tế. Đồng thời, EmbedIT cũng kiến nghị tái định hình giáo dục công nghệ: Chuyển trọng tâm từ cú pháp lập trình sang tư duy hệ thống, năng lực bảo trì các nền tảng lớn và chuẩn hóa kỹ năng giao tiếp. Khi các kỹ sư Việt Nam có đủ sự tự tin và trải nghiệm để chủ động vai trò trong các dự án toàn cầu, đó cũng là lúc Việt Nam phá vỡ giới hạn gia công để khẳng định vị thế của một trung tâm công nghệ đẳng cấp thế giới.
Về EmbedIT:
EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á.
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