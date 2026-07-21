Thứ Ba, 21/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Dừng thu bảo hiểm xã hội với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ

N Nhật Dương

Từ 1/7/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng. Nhóm này được khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo các chế độ an sinh như trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất khi đủ điều kiện...

Thông tin chính sách bảo hiểm xã hội đến người tham gia. Ảnh: N.Dương.
Thông tin chính sách bảo hiểm xã hội đến người tham gia. Ảnh: N.Dương.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các cơ sở về việc thực hiện việc rà soát và thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh.

Việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2024; Nghị định 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm trên 1 tỷ đồng quy định tại Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thì nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng, thì có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Từ đó, đảm bảo chế độ an sinh xã hội (trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất) khi đủ điều kiện.

Đối với các chủ hộ kinh doanh trước đây tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo phương pháp kê khai (giai đoạn từ 1/7/2025 đến trước 1/1/2026), nhưng nay có doanh thu thực tế phát sinh trong năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, Bảo hiểm xã hội cơ sở thực hiện dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1/7/2026.

Thời gian từ ngày 1/1/2026 đến 30/6/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hướng dẫn ngay khi có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Bảo hiểm xã hội cơ sở thông báo đến các chủ hộ kinh doanh được biết, để căn cứ thông báo doanh thu thực tế của hộ kinh doanh với cơ quan Thuế (chậm nhất là ngày 31/1 của năm tiếp theo), hoặc hồ sơ kê khai thuế của hộ kinh doanh nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để báo giảm, nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với các trường hợp chủ hộ kinh doanh ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do có doanh thu thực tế phát sinh trong năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, Bảo hiểm xã hội các cơ sở chủ động phối hợp với các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng để tuyên truyền, vận động chủ hộ kinh doanh chuyển sang đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Việc này nhằm đảm bảo tính liên tục trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội, giúp người lao động tích lũy thời gian để hưởng các chế độ an sinh xã hội như: trợ cấp thai sản, hưu trí và tử tuất khi đủ điều kiện hưởng.

Các Bảo hiểm xã hội cơ sở cũng được yêu cầu chủ động phối hợp, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế, Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu để rà soát danh sách các hộ kinh doanh trên địa bàn, xác định đúng đối tượng thuộc diện ngừng thu hoặc tiếp tục thu bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc chuyển sang đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với chủ hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, để chủ hộ kinh doanh nắm rõ quyền lợi và tham gia.

Hiện nay, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu, và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Sau ít nhất 12 tháng thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đã lựa chọn, thì chủ hộ kinh doanh được lựa chọn lại tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng quy định, hằng tháng, chủ hộ kinh doanh phải đóng 3% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bài liên quan

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đợt mưa lũ miền núi phía Bắc vừa qua đã gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng

Đợt mưa lũ miền núi phía Bắc vừa qua đã gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng

Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 21/7, thiên tai đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính trên 502,76 tỷ đồng...

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Vũ Thành

VnEconomy Những điểm nghẽn trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

AI Điểm tin

VnE TV
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Vũ Thành

VnEconomy Những điểm nghẽn trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy