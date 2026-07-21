Messi: Tỷ phú “ngầm” tự thân ở tuổi 39

Lionel Messi vừa trở thành tỷ phú tự thân theo ước tính của Forbes, với khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD. Nhưng nếu hỏi điều gì khiến anh trở nên giàu có nhất, câu trả lời có lẽ không nằm trong tài khoản ngân hàng…

Nền kinh tế thể thao giờ đây đã thay đổi. Ảnh: GettyImages

Lionel Messi trở thành tỷ phú ở tuổi 39, không phải khi giành được cú đúp vô địch thế giới, mà sau một trận chung kết thua. Khi Forbes chính thức đưa anh vào danh sách các tỷ phú tự thân còn thi đấu với khối tài sản ước tính 1,1 tỷ USD, ngay trong mùa World Cup cuối cùng, thế giới nhận ra rằng chiến thắng chắc chắn tạo nên nhà vô địch, nhưng thất bại cũng có thể tạo nên huyền thoại.

Theo Forbes, Messi đã tạo ra khoảng 1,8 tỷ USD thu nhập trước thuế trong suốt sự nghiệp, trong đó hơn 1,2 tỷ USD đến từ bóng đá và khoảng 600 triệu USD đến từ quảng cáo, bản quyền hình ảnh, đầu tư. Các đối tác của anh bao gồm Adidas, Budweiser, Gatorade, Pepsi, Konami, Jacob & Co., Lay's và Hard Rock Cafe, cùng nhiều thương hiệu khác.

Anh sở hữu MiM Hotels, một chuỗi khách sạn mà anh thành lập năm 2017 và tham gia lĩnh vực thời trang với The Messi Store vào năm 2019. Anh mở rộng sang lĩnh vực truyền thông vào năm 2022 khi thành lập 525 Rosario và Play Time Sports-Tech Investment, chuyên tập trung vào đầu tư vào lĩnh vực thể thao và công nghệ. Năm 2023, anh đầu tư vào El Club de la Milanesa, bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống vào các hoạt động kinh doanh của mình.

Đến năm 2026, Messi đã mua lại 100% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá hạng năm Tây Ban Nha UE Cornellà. Thương vụ này đánh dấu bước đột phá đầu tiên của anh vào lĩnh vực sở hữu một câu lạc bộ châu Âu. Messi cũng có các hợp đồng riêng với Fanatics và Apple, theo đó anh được trả tiền từ doanh thu bán hàng hóa của giải đấu cũng như phí đăng ký dịch vụ phát trực tuyến.

Forbes chính thức đưa Messi vào danh sách các tỷ phú tự thân còn thi đấu với khối tài sản ước tính 1,1 tỷ USD. Ảnh: Upsurge Club

Với hệ sinh thái đầu tư - kinh doanh này, Messi trở thành một thương hiệu toàn cầu, một doanh nghiệp mang tên chính mình. Nhưng điều thú vị là con số 1,1 tỷ USD ấy không được tạo ra khi Messi ở tuổi 25, chạy nhanh nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất. Nó được hoàn tất ở tuổi 39, trong một giải đấu anh không thể nâng cao chiếc cúp vàng. Điều đó nói lên sự thay đổi của cả nền kinh tế thể thao.

Trong nhiều thập kỷ, giá trị của một cầu thủ được đo bằng số bàn thắng, số danh hiệu, mức lương và tiền thưởng. Sân cỏ là "nhà máy" duy nhất tạo ra tiền. Nhưng giờ đây, sân cỏ chỉ là điểm khởi đầu, giá trị của thương hiệu cầu thủ được nhân lên bên ngoài 90 phút thi đấu. Messi xây dựng thương hiệu ấy bằng sự nhất quán. Hơn hai mươi năm gần như không scandal, một phong cách sống điềm tĩnh, một thái độ chuyên nghiệp và sự trung thành với những giá trị của mình.

Chính sự ổn định ấy tạo ra niềm tin. Trong 20 năm, anh làm đúng một thứ: ra sân, chơi bóng, về nhà. Sự ổn định đến mức nhàm chán đó, trong một thế giới ồn ào, bỗng trở thành thứ xa xỉ nhất. Adidas ở lại với anh 18 năm, vì anh không bao giờ khiến họ phải họp báo xin lỗi. Đó là cách siêu sao này xây một thương hiệu tỷ USD: không phải bằng cách được yêu nhiều nhất trong một ngày, mà bằng cách không bị ghét trong 20 năm.

Sân cỏ chỉ là điểm khởi đầu, giá trị của thương hiệu cầu thủ được nhân lên bên ngoài 90 phút thi đấu. Ảnh: LatiNation

Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup 2026 vang lên, Argentina thất bại, Messi cúi đầu. Và rồi, thay vì sự im lặng thường thấy sau một trận thua, hàng vạn người Argentina hát vang tên anh. Messi nói: "Tôi không nghĩ về việc thua một trận chung kết. Tôi nghĩ về tất cả những gì đã đưa tôi đến đây… Mọi sự hy sinh, mọi khoảnh khắc khó khăn, những lúc người ta hoài nghi chúng tôi, và cả những lần chiếc áo đấu này tiếp thêm sức mạnh để tôi bước tiếp".

Anh nhìn lên khán đài và thấy những gia đình đã vượt hàng nghìn cây số chỉ để xem trận chung kết. "Bóng đá mang lại cho bạn nhiều chiến thắng, nhưng chính những khoảnh khắc như thế này mới nhắc nhở bạn lý do vì sao mình chơi bóng".

Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, Lionel Messi đã bước vào đứng chung danh sách các vận động viên tỷ phú toàn cầu, đứng chung với những biểu tượng thể thao giàu nhất mọi thời đại như Michael Jordan (4,3 tỷ USD), LeBron James (1,4 tỷ USD), Tiger Woods (1,5 tỷ USD) hay Roger Federer (1,1 tỷ USD), theo Forbes Billionaires List 2026.

Chỉ vài ngày trước đó, cựu danh thủ Anh David Beckham cũng vừa ghi danh vào danh sách tỷ phú của tờ The Times. Điều này biến Inter Miami trở thành CLB duy nhất trên thế giới sở hữu cả ông chủ (Beckham) lẫn cầu thủ siêu sao (Messi) đều là tỷ phú.

Danh sách các vận động viên có thu nhập cao nhất năm 2026. Ảnh: Proprogress

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy kinh doanh và cách vận hành dòng tiền của siêu sao. Nếu như Ronaldo đại diện cho đỉnh cao của mô hình nhượng quyền cá nhân - tận dụng tối đa giá trị thương hiệu cá nhân để đổi lấy những bản hợp đồng tiền mặt khổng lồ trực tiếp từ các quốc gia vùng Vịnh hay các nhãn hàng lớn - Messi lại là bậc thầy của cơ chế chia sẻ doanh thu dài hạn.

Khi sang Mỹ đầu quân cho Inter Miami, tiền đạo người Argentina chấp nhận mức lương cứng thấp hơn rất nhiều so với lời đề nghị hàng trăm triệu USD từ Trung Đông. Đổi lại, Messi nhận phần trăm doanh thu đăng ký gói MLS Season Pass trên Apple TV, cắt hoa hồng từ doanh số bán áo đấu toàn cầu của Adidas và đặc biệt là điều khoản tùy chọn sở hữu cổ phần Inter Miami sau khi giải nghệ.

Inter Miami trở thành CLB duy nhất trên thế giới sở hữu cả ông chủ (Beckham) lẫn cầu thủ siêu sao (Messi) đều là tỷ phú. Ảnh: Tribuna

Chính “hiệu ứng Messi” đã đẩy định giá của CLB này tăng vọt lên mức 1,45 tỷ USD, biến khoản cổ phần tương lai của anh thành một mỏ vàng thực sự. Mặt khác, phần lớn dòng tiền của tiền đạo người Argentina được đổ vào bất động sản thương mại thông qua một quỹ tín thác bất động sản (REIT) mang tên Edificio Rostower Socimi. Quỹ này đã chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Tây Ban Nha, với giá trị vốn hóa thị trường vượt mốc 243 triệu Euro, tính đến giữa năm nay.

Dù vậy, trong cuộc sống cá nhân, anh tự nhận bản thân là người cuồng sự ngăn nắp, luôn duy trì thói quen hàng ngày cũng như lịch trình sinh hoạt. “Thú vui lớn nhất của tôi là nằm trên ghế sofa, xem tivi khi vợ con đã ngủ, Messi nói. Có lẽ, chính cách tỷ phú Messi duy trì cuộc sống một cách bình lặng, phân định rạch ròi giữa việc kiếm tiền và sự bình yên của gia đình, là thứ khiến anh “giàu có” hơn cả.